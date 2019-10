"Nosotros nunca actuamos dependiendo de quien gana la próxima elección. Si lo hiciéramos, así estaríamos paralizados, porque tenemos 36 países miembros", dijo el mexicano Fuente: AFP

WASHINGTON.- El avance del proceso de ingreso de la Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) permanece trabado ante la falta de acuerdo entre los miembros del bloque respecto de qué sucederá con otros cuatro países, entre ellos, Brasil y Perú, que también quieren ingresar.

El secretario General de la OCDE, el mexicano José Ángel Gurría, dijo en una entrevista con LA NACION durante la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial que el ingreso al bloque no es "un tema partidista o un tema de gobiernos". Eso, reveló, estuvo muy cerca de ocurrir el año anterior, antes de la cumbre del G-20 en Buenos Aires. Pero el problema persiste en la falta de acuerdo entre Estados Unidos y el resto de los socios respecto de cómo continuar la ampliación del bloque hacia adelante.

Días atrás, Bloomberg reveló una carta del secretario de Estado, Mike Pompeo, donde respaldaba el ingreso de la Argentina y Rumania, relativizando el apoyo de principios de este año, el presidente, Donald Trump, había dado para el ingreso de Brasil al bloque al mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, en una visita a la Casa Blanca.

"Es paradójico, porque lamentablemente para la Argentina, si uno le dice todo el tiempo que hay consenso para apoyar a la Argentina, bueno, entonces, ¿y por qué no empiezan?¿por qué no se desata el proceso? Porque no es solamente el tema de la Argentina, es un paquete, y hay 36 países en la OCDE de los cuales muchos de ellos han dado su apoyo, su seguridad, y hay 24 países europeos que apoyan a los otros europeos", indicó Gurría.

"Nosotros nunca actuamos dependiendo de quien gana la próxima elección. Si lo hiciéramos, así estaríamos paralizados, porque tenemos 36 países miembros. Siempre hay alguna elección en alguna parte, o muchas", puntualizó, al referirse a la elección argentina.

-¿En qué quedó el ingreso de la Argentina?

-Desde diciembre del año pasado, los miembros de la OCDE coincidieron en que el proceso podría empezar a partir de la Argentina y Rumania, y había acuerdo en que los demás podían seguir después. Sin embargo, faltó el consenso de uno de los países respecto de la referencia a los demás países, por lo pronto. No pudimos concretarlo en diciembre en el G-20. Llegamos muy cerca. Quizá faltó un poco de tiempo.

-¿Y ahora?

-Ahora estamos en la misma situación, de que esto podría explorarse nuevamente. La Argentina, Rumania, y después ver los demás países. Sin embargo, estamos con el mismo problema de cómo hacer referencia y cómo asegurar que se tome en cuenta a los demás países para poder considerarlos después. Lo que ha pasado es que la Argentina y Rumania han contado desde siempre con consenso, pero también como has visto en las últimas noticias de la última semana, Brasil ha planteado por qué no están en el primer paquete. Hay un problema de tiempos, quien va primero, quién va después. Pero la clave es cómo podemos hacer que los demás países sean considerados, y darles tranquilidad. No solo a los otros cuatro candidatos, Brasil, Perú, Bulgaria y Croacia, sino también a los 35 miembros de la OCDE de 36 que quieren que se haga referencia y se les de tranquilidad y seguridad a estos países. Este es el asunto.

-¿Un cambio político en la Argentina puede influir?

-No, nosotros no vemos esto como un tema partidista o un tema de gobiernos. Nosotros recibimos del actual gobierno la solicitud hace tres años y desde entonces casi de manera ininterrumpida los miembros han estado discutiendo el paquete junto con otros países que algunos inclusive desde antes habían pedido el acceso, y en el caso de Brasil que lleva un poco más de dos años de haber solicitado el acceso. Se consideró un paquete de seis, se analizó el paquete de los seis, a estos seis se consideró que habían cumplido con los requisitos previos, incluyendo por supuesto a la Argentina, y desde entonces hemos estado en una negociación muy compleja respecto de quién va primero, y quién va después, y cómo se hace referencia a los que no van en primera vuelta para que haya una continuidad. Esto es paradójico, porque lamentablemente para la Argentina, si uno le dice todo el tiempo que hay consenso para apoyar a la Argentina, bueno, entonces, ¿y por qué empiezan?¿por qué no se desata el proceso? Porque no es solamente el tema de la Argentina, es un paquete, y hay 36 países en la OCDE de los cuales muchos de ellos han dado su apoyo, su seguridad, y hay 24 países europeos que apoyan a los otros europeos.

-¿Y Estados Unidos?

Los propios Estados Unidos iniciaron el proceso. Una carta del secretario de Estado [Mike Pompeo] ha dicho la Argentina y Rumania. En ese sentido, los propios Estados Unidos han estado promoviendo esa iniciativa. Sin embargo, se necesita por razones de consenso, que los otros 35 países acepten que además de que estos dos empiecen cuanto antes, en eso están totalmente de acuerdo, que haya esta referencia a los otros. Eso, digamos, no ha sido posible todavía.

-¿Hay algún impacto por la elección argentina?

-Nosotros nunca actuamos dependiendo de quien gana la próxima elección. Si lo hiciéramos, así estaríamos paralizados, porque tenemos 36 países miembros. Siempre hay alguna elección en alguna parte, o muchas. Lo que hacemos es iniciar el proceso por los propios méritos. Y en este caso en particular, ya el asunto de los méritos de cada país, que tan importante es cada país a nivel sistémico, ya está totalmente discutido, totalmente debatido durante tres años los méritos de cada quien, cuantos comités participan, cuántos instrumentos han adherido, ya todo eso es conocido. Ahora lo que necesitamos es un acuerdo político respecto de una frase, una frase, que es referirse a los otros cuatro candidatos diciendo que esos candidatos serán motivo de atención hacia adelante. Eso depende de los miembros.