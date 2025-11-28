Octubre marcó el máximo histórico de pasajeros que viajaron en avión en la Argentina

Según un informe publicado por la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina (ANAC), octubre marcó un nuevo récord histórico de pasajeros en relación con el tráfico aerocomercial en la Argentina.

En ese período, unos 4,29 millones de pasajeros utilizaron los aeropuertos en la Argentina. Esto marca un aumento del 3% con respecto al récord anterior, en octubre de 2023, y fue unos 10 puntos porcentuales más alto que en octubre de 2024, lo que marca el octubre con más pasajeros en este ítem en la historia de la Argentina.

En cuanto a pasajeros internacionales, en ese mes los aeropuertos argentinos recibieron unos 1,28 millones de personas. En comparación con octubre de 2024, hubo 16% más pasajeros internacionales, lo que subraya la recuperación de los viajes internacionales tras la pandemia.

En comparación con octubre de 2024, había 16% más pasajeros internacionales. Hernan Zenteno - La nacion/Hernan Zenteno

Los viajes domésticos también experimentaron un aumento, con 3 millones de pasajeros volando dentro de la Argentina. Esto representa una suba del 8%, lo que muestra un crecimiento estable en el sector de la aviación doméstica.

En relación con los movimientos aéreos totales, la Argentina experimentó un aumento de 31.268 a 33.902 en el mismo período, lo que representa un 8% en el año, lo cual subraya que las aerolíneas están aumentando tanto la oferta como las operaciones.

En cuanto al aumento del tráfico internacional en comparación con octubre del año pasado, Salta experimentó el mayor incremento, con un 62% más de viajeros internacionales que volaron hacia o desde el aeropuerto. Córdoba y Aeroparque también experimentaron grandes aumentos en el tráfico, con incrementos del 56% y del 38%, respectivamente. Ezeiza registró un crecimiento del 5%.

El tráfico nacional registró alzas homogéneas; Santa Fe lideró en Argentina con un 85 % más de tráfico que en octubre pasado. [e]Martín Zabala - xh

El tráfico nacional tuvo alzas homogéneas; Santa Fe lideró en la Argentina con un 85% más que en octubre pasado. Paraná, Tucumán y Resistencia experimentaron subas destacadas del 34%, 31% y 30%, respectivamente.

En cuanto a los vuelos internacionales directos al interior de la Argentina, es decir, sin pasar por Buenos Aires, se registró un aumento del 21% en el número de pasajeros.

Las principales rutas internacionales que más crecieron desde octubre del año pasado fueron todas desde Córdoba, con una suba del 81% en los vuelos a Río, del 62% a Lima y del 55% a Panamá.

Según el informe, estos aumentos récord en el tráfico de pasajeros y aerolíneas pueden atribuirse a la política de “Cielos Abiertos”, que relaja las restricciones en materia de rutas, frecuencia y propiedad, y al “proceso de desregulación llevado adelante por el Gobierno Nacional, que permitió ampliar la red de rutas, sumar nuevos operadores y consolidar un mercado más dinámico, eficiente y orientado al crecimiento”.