Mercado Libre reportó un crecimiento de 49% en sus ingresos

Mercado Libre inició el año con una aceleración que no registraba desde hacía cuatro años. No obstante, tras la presentación de resultados, sus acciones en la Bolsa de Nueva York cotizaron a la baja en el aftermarket.

El gigante del comercio electrónico creado por Marco Galperin reportó ingresos netos por US$8800 millones en el primer trimestre, lo que representa un crecimiento del 49% interanual . De acuerdo con el balance, la compañía alcanzó un resultado operativo de US$611 millones, con un margen de 6,9%, y una utilidad neta de US$417 millones, con un margen de 4,7%.

No obstante, tras el cierre de la rueda de hoy y la presentación del balance, el precio de la acción cayó alrededor de 4,15% en una hora : pasó de US$1870,01 a US$1792,44.

“La compresión del margen operativo (de 12,9% a 6,9%) es el factor clave detrás de la reacción negativa del mercado. Aunque el management insiste en que se trata de una inversión “deliberada” en logística, tecnología e inteligencia artificial para asegurar el liderazgo a largo plazo, el inversor de corto plazo penaliza la falta de apalancamiento operativo y la caída del 20% en el beneficio operativo nominal", aseguraron desde IOL.

Y precisaron: “A nivel de flujo de fondos, el Free Cash Flow ajustado fue negativo en US$56 millones (frente a US$58 millones en el 1Q25), impactado por la estacionalidad del trimestre y el capital de trabajo necesario para financiar el crecimiento de la cartera de préstamos de Mercado Pago”.

Las acciones de Mercado Libre caen en la Bolsa de Nueva York en el after market

Más allá de las cifras de facturación, la empresa destacó que sus inversiones estratégicas en logística, la tarjeta de crédito de Mercado Pago y el uso de inteligencia artificial están consolidando su liderazgo en América Latina.

“Estamos invirtiendo de manera audaz para transformar cómo cientos de millones de latinoamericanos compran, pagan y acceden a servicios financieros, y estas inversiones están profundizando el engagement y sumando nuevos usuarios a la plataforma. El ritmo y la amplitud del crecimiento refuerzan nuestra convicción de que estamos bien posicionados para capturar la significativa oportunidad de largo plazo que tenemos por delante en commerce y fintech”, señaló Martín de los Santos, CFO de Mercado Libre.

El “efecto envío gratis”

Según el informe, uno de los pilares del trimestre fue la división de Commerce, que generó ingresos por US$5000 millones (+47% interanual). Y para la empresa, la decisión de reducir el umbral para envíos gratuitos en Brasil resultó clave: los compradores únicos en ese país crecieron un 32%, el ritmo más rápido en un lustro, y el volumen de ítems vendidos se disparó un 56%.

En el mercado local, la firma registró un crecimiento del 41% en su volumen bruto de mercancías (GMV) en términos de moneda constante, con un aumento del 35% en la cantidad de ítems vendidos.

Por su parte, Chile y México también mostraron solidez, con incrementos del 40% y 28% en sus respectivos GMV bajo la misma modalidad de medición.

El brazo financiero sigue al alza

La pata fintech del ecosistema, Mercado Pago, alcanzó los 83 millones de usuarios activos mensuales, un incremento del 29% respecto al año anterior, según el informe. La cartera de crédito creció un 87% interanual hasta los US$14.600 millones, marcando el mayor incremento nominal para un solo trimestre en la historia de la firma.

En ese marco, la tarjeta de crédito se consolidó como una herramienta de retención clave, con una cartera que trepó un 104% interanual tras la emisión de 2,7 millones de nuevos plásticos en solo tres meses. Asimismo, los activos bajo gestión en la plataforma llegaron a casi US$20.000 millones, un 77% más que el año pasado.