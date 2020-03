La pobreza, ¿es culpa del capital o de las políticas sobre el capital?

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de marzo de 2020

Correlacionar el nivel de imagen y aprobación política con la percepción social sobre el futuro de la economía es algo que puede asociarse al "Efecto Halo" o "Coherencia Social Exagerada". Esa es la denominación conceptual que Daniel Kanheman, psicólogo y premio Nobel de Economía, le puso en su libro Pensar Rápido, pensar despacio al gusto o adhesión hacia la imagen presidencial.

"Si nos gusta la política del presidente es probable que nos guste su voz y su apariencia. La tendencia a gustarnos (o disgustarnos) todo de una persona -incluyendo cosas que no hemos observado- es conocida como efecto halo. La expresión se usó en psicología durante un siglo, pero no se extendió al lenguaje cotidiano. Y es una lástima, porque el efecto halo es una buena denominación para los sesgos comunes, que desempeñan un papel importante en la conformación de nuestra manera de ver a las personas y las situaciones"

Según la encuesta de la consultora Zuban Córdoba y Focus Market, hecha en centros urbanos y sobre la base de 1855 casos la imagen positiva de Alberto Fernández es de 60,2%, mientras que la de Mauricio Macri cayó a 37,3%. Hasta ahora, el nivel de aprobación de la gestión de Fernández es importante. El 24,7% aprueba todo y el 34,9% aprueba algo: 59,6% de aprobación. Además, 40,5% considera que las medidas económicas son correctas para sacar el país adelante. Y aquí aparece la grieta: 28,4% considera que las medidas no van a terminar con la crisis y 21,5% cree que son incorrectas y dañarán al país.

La mejor forma de tomar decisiones en política económica es estar por encima de la media de las adoptadas a largo plazo en países a los que les fue bien. No es el caso argentino. La prioridad aquí es resolver la deuda. Y un argumento oficial es que para pagarla hay que crecer. Por parte del FMI y los acreedores, para que la negociación involucre un camino sostenible, la pregunta es si es posible el crecimiento con la alta presión tributaria y las regulaciones vigentes. Una negociación involucra datos y no solo voluntad de las partes.

En los últimos años la Argentina no crece, no por lo que piensen los acreedores, sino por lo que les sucede a los inversores privados cuando invierten. La competencia no es con el mercado, sino con lo que cobra el Estado.

En la negociación, el Gobierno promete superávit fiscal para 2023 y mantener el superávit comercial. El FMI y los acreedores se preguntan qué pasará con los subsidios a las tarifas y los programas sociales, si dejará de haber nuevas contrataciones en el empleo público, y si habrá reformas previsional y laboral. Sobre tarifas, hay indicios del nuevo cuadro a partir de junio. En cuanto a los planes sociales, se intenta que algunos beneficiarios trabajen y se prevé pagar el equivalente a un salario mínimo. La inquietud es si esto se hará vía más empleo público o con incentivos fuertes para la contratación privada. Ahí entra en juego si hay o no reforma laboral y previsional.

No sirve el crecimiento sin sentar las bases para el desarrollo. Cualquier pediatra sostiene que el niño debe contar con el acompañamiento de condiciones alimenticias, de hábitat, de salud y de educación que ayuden a su desarrollo. El capital se somete a riesgos cada vez que es invertido; en el mundo el riesgo es económico y a este mundo se le sumó el coronavirus, una caída del crecimiento, mercados financieros a la baja y mucha volatilidad e incertidumbre. Aquí se suman la arbitrariedad de medidas inesperadas, la confiscación y la falta de justicia independiente.

Para pensar un país que siente las bases del desarrollo con crecimiento sostenible, hay una pregunta central: el capital, ¿es tan malvado en la Argentina que ha dejado 40% de pobres? ¿O han sido las políticas públicas sobre el capital las que han dejado esa pobreza? De la respuesta dependerá qué país tendremos en el futuro.

El autor es director de Focus Market