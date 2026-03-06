Marcos Galperin se metió en el debate sobre el encuentro entre Messi y Trump en la Casa Blanca

El empresario Marcos Galperin se adentró este viernes en el debate por el encuentro entre Lionel Messi y Donald Trump en la Casa Blanca. Es que el capitán de la Selección Argentina recibió críticas por asistir a la ceremonia junto al presidente de Estados Unidos en plena guerra de la potencia norteamericana e Israel contra Irán. Galperin reposteó una vieja publicación del presidente Javier Milei, donde defendía a Messi de la oposición, y acotó: “Hoy se encuentran desorientados”.

Messi visitó la Casa Blanca el jueves por la tarde junto con la delegación del club Inter Miami CF tras la obtención del título de la Major League Soccer (MLS) y fue elogiado en reiteradas ocasiones por Trump. El mandatario incluso se metió en uno de los debates más polémicos del fútbol y aseguró que Messi es más grande que Pelé, el histórico jugador brasileño. Sin embargo, en un momento de la conferencia de prensa, Trump entró de lleno en la guerra en Medio Oriente. Aquel contraste entre la celebración y el conflicto desató un fuerte debate en redes sociales sobre la presencia de La Pulga en semejante contexto.

En medio de esa discusión es que Galperin trajo a colación un viejo posteo de Milei, donde se enfrentaba con el periodista de C5N Diego Brancatelli. El mensaje del Presidente es del pasado 8 de febrero, donde criticaba unas declaraciones del periodista contra Messi.

“Esta selección tiene un técnico gorila y un grupo de desclasados. La selección puede jugar lindo; ganó un Mundial al que yo fui, lloré y grité con mis hijos. Pero son una vergüenza. Ninguno se la juega. Todos pensando en el avión privado, en qué tatuaje se hacen, en qué corte de pelo. Nadie se preocupa por el pueblo, que está pasando hambre. Ningún jugador referente se la juega por la gente. Diego, te extrañamos”, señaló Brancatelli, en referencia a Diego Armando Maradona.

En ese entonces, Milei había calificado al periodista de “basura” por “amenazar” a Messi. “Esto es el kirchnerismo, una secta enferma de poder que llegan al punto de amenazar a nuestros máximos ídolos de la historia sólo porque no se suman a su pelea enfermiza por el poder. No pueden aceptar que los argentinos les dieron la espalda. No pueden aceptar que perdieron sus privilegios. Están enfermos de poder, de odio, de resentimiento y de envidia, características propias de todos los zurdos hijos de puta”, expresó en X.

Acá podemos observar cómo la basura de Brancatelli amenaza a Lionel Messi, el mejor jugador de fútbol de la historia, que tenemos la bendición de que sea argentino, y que nos ha dado infinidad de alegrías a los argentinos, solo por el hecho de que recibí una camiseta firmada por… https://t.co/Kqp7cn631N — Javier Milei (@JMilei) February 8, 2025

Y sumó: “Afortunadamente la era en la que personajes como este conducían los destinos del país se ha terminado. La libertad avanza y no hay nada que puedan hacer para frenarlo. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.

Galperin aprovechó que el debate contra el futbolista se reavivó en redes sociales para recordar las palabras de Milei. Inició su tuit de este viernes citándolo. “’Están enfermos de poder, de odio, de resentimiento y de envidia, características propias de todos los zurdos’. Hermosa descripción, Presidente. Se agradece. Agrego que hoy se encuentran desorientados, extrañan a [Nicolás] Maduro, al Ayatollah y temen por Díaz Canel”, arremetió.

Los comentarios refieren a la reciente guerra en Medio Oriente y el conflicto en Cuba, ambos con Estados Unidos como protagonistas. El pasado sábado la potencia norteamericana realizó una oleada de ataques junto a Israel contra Irán y asesinó al líder supremo Ali Khamenei. La movida dio fin al régimen que surgió tras la revolución islámica y por el que ahora la Guardia Revolucionaria promete graves consecuencias.

En paralelo, la relación entre Cuba y Estados Unidos se recrudeció tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a principios de enero, un aliado clave para el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. Tras el hecho, Estados Unidos exigió a Caracas que suspendiera los suministros de petróleo a la isla. El bloqueo energético impuesto por Washington a Cuba agravó la larga crisis económica y los apagones recurrentes que afronta la población. Recientemente Trump aseguró que el régimen de Díaz-Canel “va a caer muy pronto”.