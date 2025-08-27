Pablo Vera Pinto: “Tenemos que creer que podemos jugar la Champions League del sector energético”

Una hoja en blanco. Así describe Pablo Vera Pinto los orígenes de Vista Energy, la compañía que cofundó en 2017 junto a Miguel Galuccio. Hoy, ocho años después, aquella hoja se convirtió en una compañía que multiplicó su valuación inicial, alcanzando un pico de US$5000 millones.

Durante el tercer capítulo de Energía, el evento anual organizado por LA NACION, el economista y actual CFO de Vista Energy tuvo un mano a mano con José del Rio, secretario general del medio, y desmenuzó la evolución del negocio, las claves culturales de la compañía y las condiciones que —cree— deben darse para que la Argentina se convierta en un proveedor energético global.

“Nosotros nos autopercibimos una startup petrolera. Ya con ocho años de vida, hay que evolucionar de ese modelo, pero seguimos sosteniendo una estructura horizontal, con pocos cuerpos entre los inversores y el pozo. Eso permite conectar muy bien lo que pasa en el mercado con lo que pasa en el campo”, afirmó.

"Nos autopercibimos una startup petrolera", dice Pablo Vera Pinto (Vista Energy) Fabián Malavolta

Desde su origen, Vista Energy fue pensada como una apuesta contracultural en el mundo corporativo. “No tenemos títulos. No hay vicepresidentes ejecutivos ni directores. Hay cofundadores, gerentes, y un equipo enfocado en ejecutar proyectos, no en defender cargos”, resumió Vera Pinto, destacando la agilidad y claridad organizacional como motor del crecimiento.

La energía no se transiciona, se adiciona

Uno de los ejes más discutidos en el panel fue el futuro del petróleo y el concepto —a veces polémico— de transición energética. Para Vera Pinto, no se trata de una transición, sino de una adición energética.

“El mundo necesita cada vez más energía. Todas las formas que se desarrollen y sean económicamente viables se van a sumar para suplir esa demanda creciente. Y el petróleo tiene un rol clave que está lejos de desaparecer. La demanda sigue creciendo”, sostuvo con convicción.

En esa línea, destacó que hoy el 100% del CapEx (capital expenditure) de Vista Energy está enfocado en Vaca Muerta, luego de vender sus activos convencionales hace dos años. “Creemos que los retornos ajustados por riesgo en el petróleo son más altos hoy y lo seguirán siendo por mucho tiempo”, anticipó.

Una oportunidad que supera el riesgo

Consultado por el contexto financiero y el acceso a capital, el CFO no obvió hablar de los desafíos. “En la Argentina desde el arranque fue difícil. Pero, de alguna forma, cuando el proyecto es bueno, el capital aparece. A un costo más alto o más bajo, pero aparece”, reflexionó. “El desafío ahora es que, por suerte, cada vez hay más proyectos en Argentina y, por ende, se necesita cada vez más financiamiento”.

“El capital grande para estos proyectos está fuera de Argentina. Necesitamos fuentes de financiamiento nuevas. A más bancos y mayores porciones de dólares. Aunque está empezando a pasar, es un desafío. Tenemos que atraer a los grandes jugadores de los sectores, que son los que tienen los balances más grandes y el acceso a capital más barato. Hay que atraer a los jugadores de private equity, que hoy en el país prácticamente no están”, explicó. “Y para que esto suceda hay que generar las condiciones para que vengan”.

“Cuando competís con el resto del mundo la rentabilidad y los riesgos son relativos a otras oportunidades. “Tenés que ser igual o mejor que Guyana, Permian o el offshore de Brasil. Y para lograrlo, todos tenemos que creernos que estamos para jugar en esa Champions League energética”, sentenció. “Si no estás a la altura, en dos minutos los inversores se dan cuenta y dejan de mirarte”.

Al competir con el resto del mundo la rentabilidad y los riesgos son relativos a otras oportunidades Fabián Malavolta

Aunque Vaca Muerta logró demostrar niveles de productividad extraordinarios, Vera Pinto reconoció que el desafío actual es la eficiencia: “Tenemos que lograr el costo por pozo más bajo del mundo. Hay que traer más proveedores, mejorar el sistema impositivo, entre otros factores que inciden, para poder ser más competitivos”. Según el ejecutivo, hay elementos estructurales del sistema argentino que limitan la llegada de tecnología y proveedores internacionales, claves para seguir bajando los costos.

De cara al futuro, Vera Pinto no tiene pudor en decir que es optimista. “Argentina está en un lugar único en un contexto mundial que requiere más energía. Tiene petróleo, gas, renovables, cobre, litio... Puede ofrecer el menú completo de fuentes de energía. Tiene todas las condiciones para ser un supplier”, aseguró .“Si seguimos una senda de políticas económicas sanas de disciplina fiscal asociadas con una reducción del riesgo país, vamos a atraer capital. En el mundo hay más capital que proyectos con buenos retornos ajustados por riesgo. Lo que nosotros necesitamos ahora es reducir el riesgo de invertir en la Argentina".