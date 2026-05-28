PAE anunció el primer RIGI para petróleo convencional: invertirá US$680 millones en Chubut

Pan American Energy (PAE) anunció que presentará la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar un nuevo proyecto en el área de Cerro Dragón, en Chubut, con una inversión prevista de US$680 millones. La iniciativa se convertirá en el primer proyecto vinculado al petróleo convencional en ingresar al esquema impulsado por el Gobierno, que hasta ahora había concentrado los anuncios del sector energético en Vaca Muerta y el desarrollo no convencional.

El proyecto contempla la construcción de 22 plantas de inyección de polímeros para avanzar en tareas de recuperación terciaria, una técnica utilizada para incrementar la extracción de petróleo en yacimientos maduros. Además, prevé la preparación de cerca de 220 pozos inyectores y alrededor de 650 pozos productores.

Según informó la compañía, el desarrollo permitirá obtener una producción incremental acumulada de 24 millones de barriles de petróleo durante toda la vida útil del proyecto, equivalentes a más de 11.300 barriles diarios en su pico de producción sobre los niveles originalmente proyectados.

Representantes del Gobierno nacional, Chubut, Pan American Energy y los sindicatos petroleros participaron del anuncio del nuevo proyecto para extender la vida útil de Cerro Dragón mediante recuperación terciaria.

El anuncio fue realizado en el Palacio de Hacienda por el Group CEO de PAE, Marcos Bulgheroni, junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; y el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González. También participaron representantes sindicales de la cuenca del Golfo San Jorge.

La iniciativa apunta a extender la vida útil de Cerro Dragón, uno de los principales yacimientos convencionales del país y eje histórico de la producción hidrocarburífera de Chubut. En la provincia y en el sector observan con preocupación el declino natural de las cuencas maduras y la pérdida de competitividad frente al crecimiento acelerado de Vaca Muerta, que concentra buena parte de las inversiones petroleras de los últimos años.

En ese contexto, el proyecto busca incorporar nuevas tecnologías para sostener la actividad, mantener el empleo y habilitar el desarrollo de zonas que hasta ahora no resultaban económicamente viables. En la industria destacan además que la iniciativa podría generar mayores ingresos para Chubut a través de regalías asociadas a la producción incremental.

Luis Caputo recibió a Marcos Bulgheroni e Ignacio Torres durante el anuncio del primer proyecto de petróleo convencional que buscará adherirse al RIGI, con inversiones previstas por US$680 millones en Cerro Dragón.

La recuperación terciaria es una técnica que se aplica luego de las etapas de recuperación primaria y secundaria de un yacimiento. En este caso, el esquema contempla la utilización de polímeros que se mezclan con el agua de inyección para aumentar la viscosidad del fluido y mejorar el desplazamiento del petróleo remanente atrapado en la roca hacia los pozos productores.

Desde PAE señalaron que el objetivo es contrarrestar el declino natural de la producción convencional y sostener la actividad en la cuenca del Golfo San Jorge, una de las más importantes del país en términos históricos, pero que en los últimos años perdió participación frente al boom del shale oil neuquino.

El gobernador Torres destacó que el proyecto representa “una señal concreta de confianza en el potencial productivo de Chubut” y sostuvo que permitirá “modernizar la producción, incorporar tecnología y sostener miles de puestos de trabajo directos e indirectos”.