El rojo por turismo fue de casi US$1000 millones en el primer trimestre

La balanza de turismo sigue con números en rojo para la Argentina. En el primer trimestre del año, el déficit en ese concepto ascendió a casi US$961,6 millones, como resultado de gastos de turistas argentinos en el exterior por US$1843,6 millones y desembolso de extranjeros que visitaron el país por US$882 millones.

Este déficit fue un 12,4% superior al que se registró en igual trimestre de 2025 (-US$855,2 millones). Es más, si se le suma la estadística correspondiente a salidas por el Puerto de Buenos Aires, se observa que el rojo de los tres primeros meses de este año es 15,5% superior al de igual período del año pasado.

El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en su informe Estadísticas de turismo internacional (ETI), correspondiente a marzo y al primer trimestre del año. En ese documento también se indicó que en los primeros tres meses del año, el turismo receptivo representó un total de 736.900 personas, mientras que el emisivo alcanzó la cifra de 1.384.700 personas.

Un trabajo del Ieral, de la Fundación Mediterránea, muestra que “el trimestre presentó una salida de 4,45 millones de turistas, que se compara con el ingreso de 1,72 millones de no residentes que eligieron la Argentina como destino turístico”.

En lo que se refiere específicamente a marzo, lo que se observa es que sigue siendo más elevado el turismo emisivo que el receptivo, pero que, mientras el primero subió 6,3% en el mes, el segundo cayó 19,9%. El número de los que visitaron el país fue de 809.600, mientras que el de los residentes en la Argentina que viajaron al exterior fue de 1.061.800.

Hay que recordar que el Indec ya no informa el dato de ingreso y salida de dólares por turismo de manera mensual, sino que desde este año lo hace de forma trimestral. El rojo en la balanza de turismo, que se convirtió en una constante en 2025 y que este año podría continuar, no es inocuo, ya que en tiempos en los que el Gobierno necesita acumular dólares para las reservas del Banco Central (BCRA), el turismo provoca el efecto contrario; es decir, incrementa el rojo en la balanza del sector.

En 2025, el déficit de divisas por la cuenta de viajes alcanzó los US$7221 millones, casi el triple del registrado el año anterior. Aproximadamente la mitad de ese desequilibrio se concentró en el primer trimestre, en un verano marcado por el auge de argentinos en el exterior, con Brasil como principal destino.

Para este año, analistas proyectan una salida de dólares adicional a la habitual en concepto de turismo emisivo entre los meses de junio y julio debido al gasto de quienes viajen al Mundial de Fútbol que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Se estima que esa cifra extra se ubicaría entre US$240 millones y US$380 millones.

En este sentido, hay que recordar que, al revés de lo que ocurre en el caso del intercambio de bienes, lo que sale en dólares por gasto en turismo de argentinos en el exterior es considerado una importación, y lo que ingresa en concepto de consumos de turistas extranjeros en la Argentina es tomado como exportación.

De todos modos, economistas consultados afirman que este año el déficit podría tender a reducirse. Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Equilibra, opinó: “En marzo se profundizó la tendencia que se venía viendo, con una mejora del turismo receptivo y una caída del emisivo”.

Para Sigaut Gravina, la clave en la baja del turismo emisivo está en la vía terrestre, ya que allí se observa una caída de 40% respecto de 2025. “El año pasado estaba muy barato ir en auto a los países limítrofes y parece que este año no lo fue tanto”, agregó el economista.

Por su parte, en lo que respecta al número de turistas –no al de la entrada y salida de dólares–, el economista Marcos Cohen Arazi, del Ieral, comentó que “se mantiene un déficit persistente y marcado durante los meses más fuertes de turismo de verano, pero moderadamente menos deficitarios que los del verano anterior”.

Cohen Arazi analizó que esta tendencia a la baja del déficit es llamativa, ya que, desde el punto de vista de la conveniencia cambiaria, el dólar oficial bajó varios meses y sigue siendo barato viajar al exterior. En este sentido, opinó: “Es posible que algunos viajeros se estén reservando para junio o julio, cuando se juegue el Mundial de Fútbol”.

Entre los extranjeros que hicieron turismo en el país en el primer trimestre del año, el mayor número correspondió a los provenientes de Europa (representaron 27,8% de los turistas no residentes). Les siguieron los de Estados Unidos y Canadá, que fueron el 21,7%, y los de Brasil, que constituyeron el 17,2%.

En tanto, el destino principal de los turistas argentinos que viajaron al exterior se distribuyó entre Brasil, elegido por el 44,3%; seguido por los países que conforman “Resto de América”, seleccionados por el 19,4%.