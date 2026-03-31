Pampa Energía colocó deuda por US$200 millones y logró una tasa por debajo del 6%

Pampa Energía logró este lunes una colocación de deuda en el mercado local por US$200 millones a tres años de plazo, con una tasa anual del 5,49%, en una operación que superó ampliamente la demanda esperada por la empresa.

La compañía había lanzado inicialmente la emisión por US$100 millones, con posibilidad de ampliarla hasta US$200 millones. Sin embargo, recibió ofertas por más de US$425 millones, lo que implicó más de cuatro veces el monto original y más del doble de lo finalmente adjudicado. El nivel de interés derivó en un factor de prorrateo de 87,7279%.

Se trata de una nueva serie de obligaciones negociables (ON) —Clase 27— cuyo capital será amortizado en un único pago al vencimiento, previsto para el 1 de abril de 2029.

El CEO de la compañía, Gustavo Mariani, destacó el resultado de la operación: “Se trata de una colocación destacada en el mercado local por el monto alcanzado, el plazo obtenido y la tasa lograda. Refleja la confianza del mercado en Pampa y nos permite seguir mejorando nuestra estructura de financiamiento para acompañar nuestros planes de inversión”.

Los fondos obtenidos estarán orientados a financiar el crecimiento de la compañía, con foco en sus desarrollos en Vaca Muerta, uno de los principales polos de inversión energética del país.

Desde el punto de vista crediticio, la emisión recibió la calificación “AAA(arg)” con perspectiva estable por parte de FIX, la nota más alta en la escala local, lo que refuerza la percepción de bajo riesgo relativo dentro del mercado doméstico.

La operación se da en un contexto en el que las empresas argentinas comienzan a recuperar acceso al financiamiento en dólares en el mercado local, impulsadas por la estabilidad macro relativa y el interés inversor en el sector energético, especialmente en proyectos vinculados al shale.

Desde las elecciones, se emitieron alrededor de US$10.700 millones en deuda corporativa y sub-soberana, de los cuales más de US$8500 millones corresponden a empresas y unos US$2200 millones a provincias, según estimaciones privadas.