Dólar hoy y dólar blue, en vivo: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este miércoles 20 de mayo, minuto a minuto

Para retirar dólares desde un cajero automático, primero es necesario verificar qué sucursales o terminales habilitó el banco para operar con moneda extranjera. Una vez allí, el paso a paso es el siguiente:

Ingresar la tarjeta de débito

Colocar el PIN habitual

Seleccionar la opción de cuenta en dólares

Elegir el monto que se desea retirar

Es importante tener en cuenta que la extracción está sujeta a límites diarios definidos por cada banco y, en muchos casos, los cajeros entregan únicamente billetes de US$100.