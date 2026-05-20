Dólar hoy y dólar blue, en vivo: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este miércoles 20 de mayo, minuto a minuto
La divisa oficial opera a $1420; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubica en $1435 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1370,00Venta$1420,00
Dólar blue
Compra$1415,00Venta$1435,00
Dólar tarjeta
Venta$1846,00
Dólar CCL
Venta$1490,48
Dólar MEP
Venta$1433,99
Dólar mayorista
Venta$1398,92
Euro
Compra$1570,00Venta$1670,00
El dólar oficial minorista cotiza a $1420 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1435; cómo se comportan los dólares financieros.
Cómo retirar dólares de un cajero automático
Para retirar dólares desde un cajero automático, primero es necesario verificar qué sucursales o terminales habilitó el banco para operar con moneda extranjera. Una vez allí, el paso a paso es el siguiente:
- Ingresar la tarjeta de débito
- Colocar el PIN habitual
- Seleccionar la opción de cuenta en dólares
- Elegir el monto que se desea retirar
Es importante tener en cuenta que la extracción está sujeta a límites diarios definidos por cada banco y, en muchos casos, los cajeros entregan únicamente billetes de US$100.
¿A qué hora abre el dólar?
A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.
Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)
Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$2131,10. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
Durante la jornada del martes 19 de mayo, el dólar oficial cerró con una cotización de $1370 para la compra y $1420 para la venta, de acuerdo con los valores informados por el Banco Nación.
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