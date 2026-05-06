Paolo Rocca deja de ser el CEO de Tenaris

Paolo Rocca dejará de ser el CEO de Tenaris —empresa insignia del Grupo Techint, y líder global de productos y servicios tubulares—. En su lugar asumirá el argentino Gabriel Podskubka, antes director de Operaciones de Tenaris (COO). Sin embargo, Rocca continuará ejerciendo como presidente del Grupo Techint y como chairman de Tenaris.

El nombramiento Podskubka “refleja la culminación de un proceso de planificación de liderazgo a largo plazo”, indicaron. El ejecutivo se venía desempeñando como COO desde 2023. Ingresó en 1995 y tuvo una carrera global en diferentes posiciones en Tenaris, contaron en la empresa.

La decisión se conoció el mismo día en el que se presentaron los resultados trimestrales, que mejoraron un 9% (ganancia neta) con relación a los que mostró la compañía más importante del Grupo en 2025.

“Los miembros del Consejo de Administración desean expresar su profundo agradecimiento a Paolo Rocca por su destacado liderazgo al convertir a Tenaris en el claro líder global que es hoy, y se complace de que Paolo continúe ejerciendo como su presidente”, dijo la empresa en un comunicado.

“Desde incluso antes de que Tenaris se convirtiera en una empresa pública en 2002, Paolo ha mostrado una visión extraordinaria al crear una empresa unificada que ofrece productos y servicios críticos y singularmente diferenciados a los clientes de la industria energética”, completaron.

“Ha sido el arquitecto del crecimiento continuo de la empresa durante los últimos 25 años, durante los cuales ha reforzado los sólidos valores industriales que son la base de su éxito”, se agregó.

El nuevo titular de Tenaris, Gabriel Podskubka

La comunicación de la empresa precisó que Podskubka es director de Operaciones de Tenaris desde 2023, donde coordina ventas y marketing, operaciones de cadena de suministro y producción, y el desarrollo de producto y de servicio. “Se incorporó a Tenaris en Argentina en 1995 y ha ocupado cargos de liderazgo en funciones de marketing, comercial e industrial, incluyendo la dirección de las operaciones de Tenaris en Europa del Este en 2009 y el cargo de presidente de sus operaciones en el hemisferio oriental de 2013 a 2023″, señalaron en Tenaris.

A comienzos de año, Techint recibió un fuerte revés al perder la licitación de provisión de caños a través de su subsidiaria Tenaris, en un proceso que generó críticas públicas del presidente Javier Milei hacia Rocca. Milei agravió al directivo llamándolo “Don Chatarrín”. Rocca contestó con una carta.

En la misiva, Rocca defendió la actuación de Tenaris en la licitación de tubos para el gasoducto de Vaca Muerta que ganó la firma india Welspun. Explicó que la empresa había ofrecido inicialmente un precio acorde a valores internacionales y que incluso redujo su propuesta para intentar conservar la producción local, aunque sin rentabilidad. Sostuvo que la industria siderúrgica enfrenta competencia desleal de países asiáticos con subsidios y sobrecapacidad, y reclamó que la apertura económica de la Argentina se haga con reglas que protejan a la industria nacional y fomenten inversiones en sectores estratégicos como energía, minería y agroindustria.

Tenaris es el fabricante líder de tubos y servicios relacionados para la industria de la energía del mundo y otras aplicaciones industriales. La firma abarca los procesos de fabricación del acero, laminado y conformado de tubos, tratamiento térmico, roscado y acabado en 17 países.

La firma, que cotiza en tres mercados, tuvo ventas netas anuales por US$12.000 millones a fines de 2025 en los 19 países donde opera. Allí trabajan 25.000 personas. Hoy tiene 8,7 millones de toneladas de capacidad de fabricación de tubos de acero con y sin costura, y suma US$617 millones en inversiones de capital, según información de la propia misma firma.

Tenaris tiene acuerdos de provisionamiento de largo plazo con grandes petroleras globales; de hecho en 2024 fue premiada por Exxon Mobil, mayor petrolera global, como el proveedor del año. En la Argentina, Tenaris tiene su principal planta de tubos de alto valor agregado en Campana, donde además está su centro de I+D. Además, tiene plantas en Valentín Alsina, Villa Constitución y Villa Mercedes (tubos con costura y varillas de bombeo).

Los resultados del primer trimestre

Las ventas netas en el primer trimestre de 2026 fueron de US$3100 millones, un 6% más que en el mismo período del año pasado. Por otra parte, la ganancia neta subió a US$564 millones, un aumento del 9% interanual. El EBITDA llegó a US$735 millones, con un margen cercano al 24%. La compañía destacó la estabilidad de la actividad petrolera en Estados Unidos y Canadá. Según se desprende de los resultados, Tenaris mantiene una posición financiera sólida, con alta generación de caja y bajos niveles de deuda.

“Tenaris comenzó el año con solidez, con un aumento secuencial de las ventas de 4% a pesar de la disrupción en Medio Oriente desde marzo causada por la guerra con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz. Las ventas se beneficiaron con una mayor actividad estacional en Canadá, una recuperación limitada de la actividad en México, mayores ventas offshore en Brasil, acumulación de inventarios de clientes en África del Norte y despachos anticipados en Arabia Saudita”, indicó otro comunicado de la empresa con los resultados.

“Los márgenes se mantuvieron estables, ya que los mayores costos de las paradas de planta programadas para tareas de mantenimiento fueron compensados por menores costos de aranceles”, se precisó y se agregó además que “el resultado operativo y EBITDA aumentaron en línea con las ventas, mientras que la ganancia del período se benefició con los mejores resultados por debajo de la línea operativa”.

Durante el trimestre, según consignó tenaris, el flujo libre de efectivo ascendió a US$503 millones y, luego de destinar US$90 millones a la recompra de acciones, la posición neta de caja ascendió a aproximadamente US$3800 millones al 31 de marzo de 2026.

Qué dijo la empresa sobre las perspectivas del mercado. “El conflicto en Medio Oriente y el prolongado cierre del estrecho de Ormuz han cambiado las perspectivas de la industria energética. Los precios del petróleo y GNL han aumentado y es probable que se mantengan en niveles altos durante muchos meses, ya que los inventarios disponibles están mermando y se produce un reequilibrio entre la oferta y la demanda”, se afirmó.

“Una vez que se reabra el estrecho, la actividad de perforación de petróleo y gas en Medio Oriente priorizará inicialmente el restablecimiento de la producción a los niveles previos y la liberación de cualquier capacidad de producción de reserva disponible. Se prevé que la actividad en el resto del mundo se beneficiará con mayores inversiones en formaciones de shale de ciclo corto y la aprobación de proyectos offshore. En el largo plazo, se hará mayor énfasis en la seguridad y la diversificación del suministro", estimaron.

Por otra parte, señalaron que “en los Estados Unidos, los precios de los productos OCTG han comenzado a responder a los aranceles a las importaciones y los aumentos en los costos de la materia prima, en un contexto en el que se prevé un aumento de la demanda.”.

“En el segundo trimestre, nuestras ventas se verán afectadas por menores despachos en Medio Oriente”, dijeron y agregon: “Nuestros márgenes se verán afectados por mayores costos de logística, además de una menor absorción de costos fijos. Para la segunda mitad de 2026, prevemos que nuestras ventas y márgenes se recuperarán, asumiendo que el estrecho de Ormuz se reabra en el corto plazo”.