Para Fernando Sedano, de Morgan Stanley, “lo peor ya pasó”, pero el programa financiero “quedó un poco obsoleto”

MENDOZA.- “Probablemente, lo peor ya pasó”, disparó Fernando Sedano, economista y director ejecutivo del banco de inversión Morgan Stanley para América Latina, con respecto al panorama económico de la Argentina. En ese sentido, afirmó que tiene una “visión constructiva” y que el gobierno de Javier Milei está “haciendo todo lo posible para vetar una volatilidad financiera y del tipo de cambio el año que viene”.

Sin embargo, Sedano se detuvo sobre dos problemas macroeconómicos clave: el vencimiento de la deuda extranjera y la heterogeneidad de la economía. “Se había planificado un programa financiero que parecía muy razonable hace tres meses y, dada la volatilidad del contexto internacional, ese programa financiero quedó un poco obsoleto. El Gobierno pretendía seguir emitiendo algo de deuda en dólares bajo ley argentina y eso ya no está sucediendo”, señaló en el marco del Alaya Summit 2026, que reunió a empresarios, inversores y emprendedores.

Bajo esa línea, también destacó que el Gobierno decidió no emitir deuda cuando el riesgo país se encontraba cerca de los 400 puntos y que, con el indicador actualmente en torno a los 900 puntos, conseguir financiamiento resultaría todavía “más costoso”.

Sedano destacó el vencimiento de la deuda externa y la heterogeneidad de la economía como los principales problemas económicos de la Argentina MARCOS_DONA_1980

A esto se suman los compromisos del propio Banco Central (BCRA). El organismo deberá afrontar durante 2027 vencimientos por unos US$5000 millones correspondientes a los Bopreal, los bonos que emitió para regularizar las deudas que el país mantenía con importadores.

Según el cálculo del economista, entre ambas necesidades la Argentina deberá conseguir al menos US$10.000 millones durante el próximo año, en un contexto en el que, además, la demanda de dólares suele aumentar durante años electorales.

Sin embargo, Sedano aclaró que, en conversaciones recientes con funcionarios, le aseguraron que el programa financiero “ya está cerrado” y que existen fuentes alternativas de financiamiento. “Si eso es así, es un problema menos de los dos importantes que hay”, indicó.

Recuperación heterogénea

Respecto a la heterogeneidad de la economía, Sedano apuntó que hay sectores con niveles de actividad de récord, como el petróleo, el gas, la minería y el agro. “La Argentina tenía un déficit comercial energético de US$6000 millones en 2022. El año pasado fue superavitario en US$8000 millones; este año van a ser US$13.000 millones y el año que viene es probable que lleguemos a US$23.000 millones o US$24.000 millones, cuando se ponga en marcha el oleoducto que VMOS″, ilustró.

Y añadió: “Tal vez es ahí donde las autoridades se sienten confiadas en que van a tener los dólares para poder honrar las deudas y pasar un año con mucha menor volatilidad que la que tuvimos en 2025”.

Fernando Sedano expuso ante empresarios, inversores y emprendedores MARCOS_DONA_1980

Por otro lado, el economista se refirió a la baja de la inflación. “Estamos en un proceso de desinflación, sobre todo empezando en el segundo trimestre de este año. La inflación estaba en el orden del 3% mensual y hoy estamos un poco abajo del 2%. Con los salarios nominales creciendo a 2,5%, significa que el poder de compra de los consumidores de a poco empieza a recuperarse de una caída”, analizó.

En esa línea, aventuró que, si la Argentina es capaz de transitar un 2027 “sin volatilidad en el tipo de cambio y mantener estos niveles de inflación”, es probable que “el salario continúe recuperando”. Dicho escenario contribuiría a una mejora no solo del consumo, sino también del comercio y la industria. También sostuvo que el rubro de la construcción podría mejorar el próximo año.

“Creo que lo peor ya pasó. Si el Gobierno consigue mantener la estabilidad del tipo de cambio y de las condiciones macroeconómicas, habría una mejora gradual de la actividad, que podría llevar a una mejora en los ratings de aprobación del Gobierno actual, que podría llevar a una continuidad de política económica post elecciones. Eso desataría una serie de inversiones en el sector de recursos naturales”, profundizó.

Por último, Sedano afirmó que el “peor escenario” para la Argentina sería “volver a un modelo cortoplacista de incentivar al consumo a costa de un déficit fiscal crónico, financiado con emisión monetaria y que lleva a inflaciones altas”.