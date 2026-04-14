Para Gómez Minujin, los proyectos “van a ser financiables si la política se sostiene”

En los 13 proyectos aprobados por el Gobierno bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) —junto con otras iniciativas privadas— el principal desafío no radica en la falta de ideas, sino en el acceso al financiamiento. Así lo planteó Facundo Gómez Minujin, presidente de JP Morgan Argentina, quien advirtió sobre la existencia de un “cuello de botella” que condiciona la viabilidad de las inversiones.

“Hay más proyectos que plata, pero la Argentina está en un momento que yo no había visto en 30 años. Despierta mucho interés entre las agencias internacionales”, afirmó durante su participación en el AmCham Summit 2026.

Según explicó, el desarrollo de estas iniciativas requerirá una combinación de financiamiento proveniente de bancos, organismos multilaterales, agencias estatales e inversores privados. En ese contexto, destacó que el megaproyecto de gas natural licuado (GNL) podría convertirse en el mayor esquema de project finance de América Latina, con necesidades estimadas en torno a los US$15.000 millones.

Gómez Minujin subrayó que la clave para destrabar el financiamiento será la continuidad de las políticas económicas. “Si la política se sostiene en el tiempo, estos proyectos van a ser financiables y van a cambiar la Argentina” , sostuvo.

En la misma línea, Martín Genesio, presidente y CEO de AES Argentina, remarcó la importancia de la previsibilidad regulatoria. “Cuando la desregulación es clara y sostenible, las inversiones llegan y el financiamiento acompaña”, señaló.

El banquero insistió, además, en que el factor tiempo es determinante. “Tenemos elecciones el año que viene y estos proyectos se están materializando ahora. Son desarrollos que demandan años y requieren estabilidad sostenida”, indicó. Como ejemplo, mencionó el proyecto VMOS, que contempla la construcción de un oleoducto de 437 kilómetros y una terminal de exportación en Punta Colorada, en Río Negro.

Daniel Ketchibachian (Aeropuertos Argentina), Facundo Gómez Minujin (JP Morgan), Matín Genesio (AES) y Roberto Nobile (Personal) en el AmChamSummit 2026 Captura

Del panel también participaron Roberto Nobile, CEO de Telecom Argentina, y Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina, quienes expusieron los desafíos en sus respectivos sectores.

En el caso de las telecomunicaciones, Nobile destacó que la compañía logró acceder a financiamiento mediante la emisión de obligaciones negociables a diez años, aunque advirtió sobre la necesidad de avanzar en un marco regulatorio más equitativo. “Mismos servicios, mismas reglas”, sintetizó.

“El sector enfrenta una combinación compleja: ingresos relativamente estables, una demanda creciente de conectividad y necesidades de inversión cada vez mayores. Para afrontar estos desafíos, es clave ganar escala”, agregó.

Por su parte, Ketchibachian sostuvo que el principal desafío para la actividad aeroportuaria es sostener el crecimiento. “Si seguimos invirtiendo es porque hay más extranjeros que llegan al país o más argentinos que viajan”, afirmó. En ese sentido, destacó que el sector ya atravesó un proceso de desregulación que permitió alcanzar niveles récord de pasajeros.