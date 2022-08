Para los analistas, el plan de Massa “se quedó corto”

En la previa de la conferencia del flamante ministro de Economía se esperaban medidas para bajar el déficit fiscal, la inflación y el gasto público; engrosar las reservas y calmar las expectativas del mercado, pero, si bien Sergio Massa se refirió a estas urgencias, las definiciones fueron escasas y “poco contundentes”, según analistas consultados ayer por LA NACION.

Para María Castiglioni, de C&T Asesores Económicos, los anuncios de Massa tuvieron gusto a poco. “Lo más relevante es la confirmación del cumplimiento de la meta con el FMI de 2,5%, pero las medidas anunciadas no terminan de ser consistentes con este objetivo”, dijo. La economista apuntó a que sus dos antecesores, Martín Guzmán y Silvina Batakis, apuntaron a lograrlo y no pudieron concretarlo.

Lucio Garay Méndez, economista de Eco Go, coincidió en que las medidas escasearon en contundencia y faltó un plan para reducir la brecha cambiaria y la inflación. “Si unas de las mayores críticas que se venían haciendo era la falta de horizonte, estas medidas anunciadas –que distan de ser un plan– no ayudan a brindar mayor previsibilidad”, comentó. Y agregó: “Por el momento, que no vaya a haber mayores adelantos transitorios, trae un poco de calma en la cuenta de pesos. Y habrá que ver como se cumple con la meta fiscal”.

En tanto, Damián Di Pace, analista económico y director de la consultora Focus Market, comentó: “El anuncio de búsqueda de equilibrio fiscal y mantenimiento de la meta del 2,5% para este año es bueno en la intención, pero no es contundente en la ejecución al no mostrar con números cual será el sendero de la reducción del déficit fiscal con metas, y objetivos precisos. A la intención le falta manifestación de su concreción”.

Para los especialistas, no hubo cálculos ni números concretos, sino un “vamos viendo sobre la marcha” y algunas de los lineamientos no coincidieron con otras de sus políticas. Esa es la visión de Jorge Colina, de Idesa, que opinó que las crisis exigen definiciones más concretas sobre cómo bajar el déficit fiscal. “No hubo casi nada, al contrario, dijo que iba a dar un bono a los jubilados y que iba a reforzar las cooperativas de los piqueteros para ordenar el gasto asistencial. Hubo más anuncios que medidas, por lo que habrá que esperar la letra chica y precisiones en los próximos días”, señaló.

Para Lorenzo Sigaut Gravina, economista de la consultora Equilibra, el flamante ministro sí presentó una orientación de la política económica. “En el frente fiscal se ratifica la meta del acuerdo con el FMI, y para lograrlo además del congelamiento de la planta del Estado, se profundizaría la quita de subsidios energéticos y del agua y se revisaran planes sociales”, afirmó. Y agregó: “Algo más mostró [Massa], pero había generado mucha expectativa para lo que finalmente terminó anunciando”.

Sobre las medidas puntuales, Castiglioni opinó que solo hay algo en subsidios energéticos desde el punto de vista del ahorro. Pero con respecto a la caída de las reservas y presiones cambiarias, hay algunas para “ganar tiempo”, como el adelanto de exportaciones y los tipos de cambio especiales para sectores. “Sin embargo, no hay datos adicionales sobre ese tipo de cambio, para confirmar si efectivamente va a tener éxito. Deja muchas dudas. La ventaja respecto de sus antecesores es un mayor respaldo político a priori para ver si logra implementar algo de esto”, sugirió.

Di Pace, asimismo, agregó: “Las reservas netas del Banco Central hoy son de U$S1500 millones. El anuncio es de acuerdos firmados, negociación con el agro, organismos internacionales y multilaterales, pero aún no hay un sendero de previsibilidad para que se pueda cumplir con la demanda importadora de energía a un precio mayor, con el retiro de subsidios y la demanda para insumos y materias primas necesarias para producir. Faltarán más hechos en los próximos días que confirmen lo anunciado y que impacten los hechos en las reservas”.

Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), dijo que el anuncio del ministro de Economía reconoce el problema económico del déficit primario como una de las bases a resolver. “Esto implica, sin cambios tributarios, una baja del gasto en el segundo semestre, que surgiría de una acción integrada dentro de los actores del sector público nacional no financiero y las provincias”, explicó Nadin Argañaraz, de Iaraf”, añadió.

Según Argañaraz, al no requerir más emisión, el sector público deberá manejarse con la recaudación tributaria, que viene con un crecimiento real del 7% en los primeros siete meses. “En este sentido es clave que baje el nivel comprometido de gasto en los próximos meses. Hay una señal clara hacia el sector pasivo, que viene perdiendo sostenidamente ingresos reales desde el año 2017″, dijo. Concretamente, en el primer semestre del año, el menor gasto en jubilaciones fue de $400.000 millones medidos a junio, esto es equivalente a 10.000.000 de jubilaciones mínimas”, concluyó