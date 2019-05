Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de mayo de 2019 • 19:41

El prestigioso diario estadounidense Wall Street Journal consideró hoy que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), "coquetea con el sucidio" tras la visita del ex ministro de Economía de Cristina Kirchner, Axel Kicillof a aquel país días atrás.

En un artículo firmado por la periodista Mary Anastasia O'Grady, señaló que AMLO "ha trabajado arduamente para convencer a los mercados de que él no es Hugo Chávez", aunque agregó: "La ex presidenta argentina Cristina Kirchner, tal vez, pero no Chávez".

"El político argentino Axel Kicillof avivó las llamas de esos temores cuando visitó México a principios de este mes. El ex ministro de economía de la señora Kirchner, el señor Kicillof, hoy se hace llamar keynesiano. Pero mientras trabajaba en el gobierno de Kirchner, se le conocía por el activismo antimercado de la izquierda dura y las ardientes críticas que fomentaban la envidia y el odio entre los argentinos", señaló el prestigioso medios norteamericano.

El mismo cuenta que Kicillof pronunció un discurso titulado "Cómo enfrentar el neoliberalismo y no morir en el intento: Argentina, México y la nueva ola conservadora en América Latina". El mismo fue pronunciado, destaca, en la universidad nacional de la Ciudad de México. "Pero también llamó a dos poderosos senadores mexicanos del Partido Morena del Sr. López Obrador y se reunió con funcionarios del gobierno", recalcó.

"Si el Sr. López Obrador y su equipo fueran serios acerca de mantener la imagen de México como un destino para el capital, habrían esquivado al Sr. Kicillof cuando llegó a la ciudad. El hecho de que no lo hicieran es razón para aumentar el índice de preocupación y prestar mayor atención a las relaciones comerciales que vinculan a los EE. UU., Canadá y México", agregó.

"México sigue siendo un país libre y el derecho de los anfitriones del Sr. Kicillof, quienes se encuentran entre los partidarios de AMLO más ruidosos, para proporcionar una plataforma en la plaza pública para que sus ideas permanecen seguras. Pero para un gobierno que dice querer demostrar su buena fe, la visita a Kicillof parece una herida insensata y autoinfligida", escribió O'Grady y agregó: "Es difícil creer que fue un mal paso. Una teoría alternativa es que el gobierno trajo a Kicillof para arar el terreno e instalar la agenda de AMLO (la cuarto transformación), que el argentino elogió durante su visita".

"Los kirchneristas dejaron el cargo en 2015 avergonzados, habiendo destruido el país. El presidente argentino de centroderecha, Mauricio Macri, todavía está luchando por estabilizar la economía, y Kicillof no tiene intención de dejar que la crisis se desperdicie", rememoró.

Según señala el Wall Street Journal, "el simbolismo incluido en la visita de Kicillof no se pierde de vista para los inversores. Saben que México ha estado trabajando para modernizarse durante un cuarto de siglo y ha logrado importantes avances. También saben que el kirchernismo arrastraría hacia atrás como lo hizo con la Argentina".

"Esta es una llamada de atención para la administración de Trump. Con los socialistas internacionales poniendo a México en juego, la respuesta adecuada de los Estados Unidos es profundizar el compromiso con su vecino del sur", sintetizó la periodista.

"Solo la extravagante izquierda de México pudo ver el legado de populismo sin límites del Sr. Kicillof como un éxito, ya que expandió los programas sociales de manera irresponsable. El Sr. Kicillof fue parte de una desastrosa agenda argentina que acumuló enormes déficits presupuestarios, presionó al banco central para que imprimiera dinero y destruyó el perfil de inversión del país", señaló The Wall Street Journal y agregó: "El Sr. Kicillof predicó en contra de los derechos de propiedad y aplaudió el incumplimiento de la deuda y la confiscación de activos extranjeros. Los locales no estaban fuera de los límites: la Sra. Kirchner nacionalizó las cuentas de pensiones privadas en los bancos argentinos".

"En sus conferencias diarias, el señor López Obrador puede parecer invencible. Desde su moral alta, él reprende a la prensa, denigra a la clase empresarial y se burla de la ley. Pero su poder se basa en su alto índice de aprobación, que es poco probable que se mantenga si los inversores huyen del país y el peso se derrumba", agregó O'Grady.

"Esta realidad es reconocida por la práctica AMLO, y es por eso que, a pesar de su desdén por la economía de mercado, hasta ahora se ha visto obligado a respetar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que sigue vigente", señaló.

La periodista comentó además que el comercio es un intercambio voluntario que no solo es mutuamente beneficioso en términos económicos sino que también facilita el flujo de ideas y la buena voluntad entre las naciones. "El aislamiento, por el contrario, crea las condiciones en las cuales los demagogos ganan poder. Al apuntalar la relación comercial entre los EE.UU. Y México, Washington puede ayudar a los mexicanos a contrarrestar el peligroso populismo de izquierda que representa el Sr. Kicillof", estimó el períodico.

"Cierta esperanza surgió el viernes, cuando el gobierno de Trump anunció que había llegado a un acuerdo con Canadá y México para elevar las tarifas de acero y aluminio que el Sr. Trump impuso el año pasado. Pero la aprobación de la USMCA por el Congreso sigue siendo incierta, y los buitres están dando vueltas. Uno, de argentina, incluso desembarcó recientemente en México", cerró el artículo de The Wall Street Journal.