“Parchecito”: duras críticas a las últimas medidas en Estados Unidos, donde miran el dólar y las elecciones

WASHINGTON.- El banco de inversión J.P. Morgan cree que la inflación puede llegar al 145% anual a fin de año después del fogonazo de abril. En Wall Street miran las encuestas y el dólar oficial, a la espera de movimientos que revelen qué significa el anuncio del Ministerio de Economía de “administrar” el tipo de cambio, el punto que más llamó la atención y causó desconcierto del paquete que el ministro de Economía, Sergio Massa y su equipo develaron el último fin de semana. Nadie cree que esas medidas ayuden a aliviar la inflación. Algunos, de hecho, consideran que ocurrirá lo contrario. Y a las críticas añejas al Gobierno se suman calificativos como “parchecito” o “cómico” que denotan la creciente exasperación y frustración con el rumbo de la Argentina.

“La Argentina tiene credibilidad cero”, fustigó en Twitter el Argentine Exchange Bondholders, el grupo de bonistas más áspero que negoció el canje de deuda con Martín Guzmán durante la pandemia. “No hay tasa de interés ni política de intervención, control de precios o estímulo al consumo que funcione en estas circunstancias. De hecho, empeorarán las cosas. La solución es un plan de estabilización: déficit cero, devaluación y tipo de cambio libre”, remató el grupo.

De los informes de bancos de inversión a los que accedió LA NACION y las conversaciones con analistas y economistas en Estados Unidos se desprende que la última suba en la tasa de interés dictada por el Banco Central –pasó de 91 a 97 por ciento anual– es insuficiente y faltan medidas para bajar el déficit fiscal.

Otras decisiones son contradictorias, como abrir la importación de alimentos cuando faltan dólares, o abaratar créditos al consumo en medio de una fuerte suba de los precios. El panorama es que el Gobierno apretará al máximo el “plan llegar” para seguir intentando salir del paso sin tomar medidas de fondo, o lo que en la jerga se conoce como muddle through.

🇦🇷tiene credibilidad cero. No hay tasa de interés ni política de intervención, control de precios o estímulo al consumo que funcione en estas circunstancias. De hecho, empeoran las cosas. La solución es un plan de estabilización: déficit cero, devaluación y tipo de cambio libre. — Argentina Exchange Bondholders (@Argexchangebond) May 16, 2023

Hay analistas que están mirando el dólar oficial para dilucidar qué quiere decir exactamente el anuncio del Palacio de Hacienda de que a partir de ahora se va a “administrar” el tipo de cambio, algo que, en rigor, ya ocurría.

En Estados Unidos, el consenso es que la Argentina debería acelerar el ritmo de microdevaluaciones sobre el dólar oficial –la estrategia conocida como crawling peg– para sumar reservas al Banco Central. Pero el Gobierno se mueve en el sentido opuesto: “pisar” el dólar y atrasarlo con la esperanza de que eso ayude a enfriar los precios.

“Las medidas son parchecitos, no creo que tengan ningún impacto significativo”, dijo Mauro Roca, inversor en mercados emergentes y execonomista de Goldman Sachs. “Pareciera que el objetivo principal es tratar de mostrar que se está haciendo algo. Las medidas no tienen relevancia macroeconómica ni consistencia. La dinámica requiere medidas de fondo que esta administración no está dispuesta o no está capacitada para implementar”, agregó.

Sergio Massa espera con Kristalina Georgieva. El Gobierno espera un nuevo respaldo del Fondo.

Para Roca, la dinámica inflacionaria es el principal problema y el Gobierno ya no puede hacer mucho para mejorar esa dinámica de aceleración en los próximos seis meses, pero sí podría al menos no empeorarla. “Las elecciones pueden servir para contener expectativas y prolongar el muddle through. Además, el FMI parece resignado a aceptar cualquier cosa del Gobierno para evitar que la Argentina entre en mora. El problema es que es esa inacción empeorar la herencia económica que recibirá la próxima administración”, puntualizó Roca.

Alberto Bernal, de XP Securities, dijo que las medidas van en la dirección correcta, y coincidió en el panorama que planteó Roca. “La pregunta del millón es si serán suficientes. Igual mi caso base sigue siendo el mismo, llegamos a las elecciones en este muddle through”, apuntó.

Al respecto de la tasa de interés, un informe del banco de inversión Jefferies remarcó que las tasas de interés reales siguen en “territorio negativo” y el Banco Central sigue corriendo a la inflación desde atrás. Otras medidas, continúa el informe, directamente son “cómicas”, y mencionó en una breve lista la apertura para la importación de alimentos, o la baja de la tasa para créditos al consumo.

“Creemos que el gobierno y el Ministro de Economía Massa, específicamente, están tratando de mostrar esta imagen de ser proactivos frente a esta creciente amenaza de hiperinflación. No hay una sola iniciativa para enfrentar el déficit fiscal, la madre del problema de la inflación en Argentina”, señala el informe.

El último informe del banco de inversión J.P. Morgan sobre inflación planteó que la suba de precios puede alcanzar el 145% anual a fin de año luego del alza del costo de vida en abril, que estuvo más arriba de lo que esperaba el consenso del mercado. El banco asume que la inflación seguirá en promedio arriba de 8% mensual hasta fin de año, y mantiene la expectativa de una corrección en el tipo de cambio oficial para fines de 2023, cuando una nueva administración tome las riendas de la economía.

“Este sendero es consistente con una inflación a diciembre de 2023 en el 145%, pero reconocemos que en medio de los crecientes desequilibrios persistentes y la creciente incertidumbre económica, el riesgo sigue sesgado al alza”, alerta el informe.

