Paro de la CGT: ya se cancelaron más de 350 vuelos y se anticipan pérdidas por 3 millones de dólares

Tras la confirmación del paro general convocado para mañana por la CGT, Aerolíneas Argentinas informó que más de 31.000 pasajeros se verán afectados por la cancelación de 255 vuelos en toda su red de operaciones. La medida de fuerza dispuesta en rechazo a la reforma laboral, que se tratará mañana en la Cámara de Diputados, tendrá un impacto económico estimado de 3 millones de dólares.

Según precisaron desde la compañía aérea, del total de las cancelaciones, 219 corresponden a vuelos de cabotaje, que afectarán a aproximadamente a 25.000 pasajeros, mientras que 32 impactarán sobre trayectos regionales, con un alcance de más de 5000 usuarios.

Al momento ya se registran cuatro vuelos internacionales de la aerolínea de bandera que fueron cancelados, afectando a más de 1000 pasajeros.

JetSmart, por su parte, dijo que la medida de fuerza impactará a un total de 96 vuelos y más de 17.000 pasajeros. “Ante esta circunstancia externa, los pasajeros afectados podrán optar por el cambio de fecha sin costo adicional ni diferencia tarifaria para volar hasta el 15 de marzo de 2026″, remarcaron.

Según precisaron desde la empresa concesionaria Aeropuertos Argentina, el resto de las compañías aéreas evalúa por estas horas el alcance de la huelga. “Las empresas que se autoprestan el servicio de rampa, como American Airlines, Flybondi y Aerolíneas Argentinas, podrían operar si no adhieren al paro”, señalaron. No obstante, aclararon que todo dependerá del nivel de acatamiento del personal aeronáutico.

Según pudo saber LA NACION, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que conduce Pablo Biró; la Asociación de Aeronavegantes (AAA), al frente de Juan Pablo Brey; la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que conduce Edgardo Llano; y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), liderada por Rubén Fernández, se sumarán al paro que comenzará a regir a las 0 de este jueves.

En relación a ello, desde Aerolíneas Argentinas anticiparon que se descontará el día a los empleados que se sumen a la protesta por la jornada no trabajada y señalaron que la huelga generará una pérdida estimada en 3 millones de dólares para la compañía.

Desde la aerolínea destacaron que durante la jornada se avanzó en acciones para mitigar el impacto del cese de actividades de mañana a través de reprogramaciones, adelantamientos y demoras fuera de la franja afectada. Bajo ese esquema, recomendaron a los pasajeros que tengan vuelos para la fecha revisar sus correos electrónicos.

El paro del jueves se terminó de confirmar este miércoles por la tarde luego de que el Gobierno oficializara la sesión en Diputados, donde se tratará el proyecto de reforma laboral aprobado en el Senado. La central obrera participó del plenario de comisiones donde el oficialismo finalmente consiguió el dictamen de la iniciativa, y desde allí lanzaron duras advertencias contra los legisladores que la apoyen.

“No tienen que olvidarse que ustedes representan los intereses del pueblo. Muchos se van a hacer los distraídos y van a apoyar diciendo que esto moderniza y crea nuevos puestos de trabajo, pero eso no es así”, alertó Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la central cegetista.

“En este anuncio de paro de 24 horas, que vamos a hacer cuando se empiece a tratar este proyecto, es llamar a la reflexión y a la responsabilidad política de cada uno de los legisladores que tienen que levantar la mano”, agregó Jorge Sola, otro de los directivos de la CGT.