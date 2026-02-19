Comenzó el paro general de la CGT contra la reforma laboral de Milei: qué se sabe de la medida y cuáles son los servicios afectados

Comenzó a regir el paro general sin movilización al que convocó la Confederación General del Trabajo (CGT) en respuesta a la reforma laboral impulsada por el oficialismo, que se tratará este jueves a partir de las 14 en la Cámara de Diputados. La medida de fuerza, que durará 24 horas, incluirá la adhesión de todos los gremios del transporte, trabajadores estatales y empleados de comercio, entre otros.

La cuarta huelga contra la gestión de Javier Milei había sido anticipada días atrás y fue ratificada este miércoles, cuando se confirmó que la reforma laboral será tratada en la Cámara baja. En este contexto, 13 gremios se sumaron a la medida de fuerza de la central obrera, con lo cual, durante toda la jornada del jueves se verán afectados muchos de los servicios esenciales.

El Gobierno, por su parte, dio durante la tarde del miércoles, el primer paso para la aprobación de la reforma en Diputados, después de la media sanción en el Senado: el bloque libertario reunió 44 firmas y consiguió el dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Legislación Laboral y Presupuesto, presidido por Lisandro Almirón.

El bloque libertario consiguió el dictamen en la comisión

La UCR y las bancadas provinciales de Innovación Federal y de Producción y Trabajo respaldaron al oficialismo, mientras que Pro lo firmó en disidencia, a pesar de acompañar el dictamen. Desde la bancada aliada buscarán incluir a las billeteras virtuales en el servicio de cobro de salario, un punto que fue eliminado por el Senado. También se sumó el santafesino Sergio Capozzi, el único integrante de Provincias Unidas que se desmarcó de su espacio.

De esta manera, el oficialismo confía en que este miércoles obtendrá los 129 diputados necesarios para alcanzar el quorum para sesionar. El pedido de sesión especial fue firmado por Pro, la UCR, el MID, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, los tucumanos de Independencia, los misioneros aliados a Carlos Rovira y la neuquina referenciada con el gobernador Rolando Figueroa.

A su vez, los sectores opositores y no dialoguistas rechazaron el proyecto y expresaron su negación en la antesala a la sesión. El bloque de Unión por la Patria respondió con su propio dictamen y una nueva propuesta de modernización. “Dicho proyecto -el del oficialismo- retrasa a 100 años las relaciones laborales quitándole derechos a los trabajadores, destruyendo la negociación colectiva y debilitando las organizaciones sindicales”, señalaron.

Qué gremios se adhirieron

Tras la ratificación de la medida de fuerzas, 13 gremios anunciaron que se sumarán al paro en rechazo al tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Ellos son la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt); Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT); La Fraternidad; Unión Ferroviaria; Unión de Transporte Argentino (UTA); Metrodelegados; Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA); la Asociación Bancaria; el Sindicato de Empleados de Comercio; Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos; Camioneros; Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); y Personal de salud.

En el caso de ATE, su secretario general, Rodolfo Aguiar, cuestionó a la CGT por el “paro dominguero” y convocó a una movilización, a pesar de que tiene peso sobre hospitales públicos y más de 800 municipios. Al respecto, el Gobierno advirtió que le descontará el sueldo a los empleados que adhieran.

El comunicado de Metrodelegados sobre el paro de 24 horas del subte por la reforma laboral Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro

A su vez, en el caso de la Asociación Bancaria, no habrá atención presencial en entidades públicas ni privadas en todo el país pero sí funcionará el servicio de home banking. Asimismo, desde las entidades nucleadas en la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (ABAPPRA) y la Asociación de la Banca Especializada (ABE) informaron que “intensificarán sus esfuerzos para garantizar la continuidad de los servicios financieros presenciales y digitales”.

Los vuelos

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas indicó a LA NACION que sus integrantes son “orgánicamente parte de la Confederación General del Trabajo” y que seguramente participarán de la medida de fuerza. Además, Aerolíneas Argentinas informó que más de 31.000 pasajeros se verán afectados por la cancelación de 255 vuelos en toda su red de operaciones como consecuencia del paro convocado por la CGT. La medida tendrá un impacto económico estimado de US$3 millones.

Por su lado, la empresa Flybondi emitió un comunicado en el que aclaró que durante este jueves trasladará su operación de Aeroparque al Aeropuerto de Ezeiza y explicó que tendrá una operación de 100 vuelos y se estima que viajen más de 16 mil pasajeros. Según justificó, la aerolínea tiene su propio servicio de handling en el 80% de los aeropuertos nacionales donde opera.

Colectivos

La UTA expresó a este medio que el gremio se va a sumar a las medidas que tome la CGT, a pesar de que el Ministerio de Capital Humano dictó el pasado 11 de febrero una conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a empresas de transporte de pasajeros del interior del país.