Paro de la CGT: bancos prometen atención presencial, pero La Bancaria confirmó adhesión

En la antesala del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), se abrió un contrapunto en el sistema financiero: mientras las cámaras empresarias garantizaron la continuidad de los servicios este jueves 19 de febrero, el sindicato del sector confirmó su adhesión a la medida en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

La protesta coincide con el tratamiento en la Cámara de Diputados de la iniciativa oficial, que este miércoles obtuvo dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda. El oficialismo anticipó que cuenta con el quórum para debatirla este jueves.

Del lado empresario, las entidades nucleadas en la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappar) y la Asociación de la Banca Especializada (ABE) informaron que “intensificarán sus esfuerzos para garantizar la continuidad de los servicios financieros presenciales y digitales”. “Habrá servicios bancarios el 19 de febrero”, titularon el comunicado.

Sergio Palazzo, titular de La Bancaria Alessia Maccioni - LA NACION

Según el texto conjunto, los usuarios podrán realizar pagos, transferencias y otras operaciones a través de tarjetas de débito, home banking, billeteras virtuales y aplicaciones móviles, que funcionan las 24 horas. También anticiparon que se reforzará la recarga de cajeros automáticos y que seguirán habilitados puntos alternativos de extracción de efectivo en supermercados, redes de cobranza, estaciones de servicio y otros comercios.

El mensaje buscó transmitir normalidad ante una jornada que podría verse afectada por la adhesión sindical. “El sistema financiero ratifica su compromiso de mantener la operatividad y acompañar a los clientes con soluciones concretas ante este escenario excepcional”, señalaron.

Sin embargo, desde el gremio la postura fue categórica. La Asociación Bancaria anunció que se plegará al paro “a partir de las 0.00” del jueves, en el marco del tratamiento de lo que calificó como una “regresión laboral” en el Congreso.

El sindicato que conduce Sergio Palazzo sostuvo que el proyecto “constituye un grave retroceso en materia de derechos laborales” y que “debilita la estabilidad en el empleo, afecta la negociación colectiva y favorece los despidos”. Además, convocó a todos los trabajadores del sector a sumarse activamente a la medida “en defensa del salario, la estabilidad laboral y la dignidad del trabajo”.

La tensión se produce en un momento clave del debate legislativo. Durante el plenario de comisiones, el oficialismo anunció que eliminará el artículo 44 del proyecto, incorporado en el Senado, que reducía la cobertura salarial por enfermedad o accidente y acotaba los plazos de protección, tras los cuestionamientos de bloques aliados.

Con este escenario, el funcionamiento efectivo de las sucursales dependerá del nivel de adhesión en cada banco. Mientras las cámaras empresarias apuestan a sostener la atención y reforzar los canales electrónicos, el gremio ratifica la protesta en rechazo a la reforma. La pulseada se trasladará este jueves tanto al Congreso como a las ventanillas del sistema financiero.