Parrillas goumet: de una idea para las vacaciones a un negocio internacional

Kankay Amara es un término quechua que quiere decir "amor por el fuego". Se basa en una filosofía de cocina nómada: llevar la gastronomía a cualquier escenario.

"Creamos una parrilla totalmente desmontable pensando en los beneficios de estar en todo momento y en cualquier lugar, solos o con amigos, cocinando sin fronteras", cuenta Tomás Beutin, socio de Kankay.

En 2013, amante de los fuegos y el buen comer al igual que muchos argentinos, su padre, Ricardo Beutin, diseñó y envió hacer una parrilla portátil para llevarla en sus vacaciones familiares. Recorrieron muchos lugares de la Argentina, desde Bariloche hasta Pinamar. A donde iban, las personas quedaban fascinadas con este concepto de poder llevar la parrilla de acá para allá. Sin saberlo, en ese momento comenzaba a forjarse la empresa.

Tomás Bautin, siempre motivado a emprender, entendió que todo lo artesanal hecho a mano o "hand made" es muy valorado tanto en el país como en el mundo. Siempre tuvo entre sus ideas vender la parrilla portátil que los acompañó en tantas vacaciones familiares.

A mediados de 2015, Tomás, mientras trabajaba en una pyme, conoció a su actual socio, Federico Schaer. A los pocos meses hicieron unas 20 parrillas de prueba, que vendieron en su totalidad a los pocos meses. "Los primeros dos años fueron de mucho empuje, vendíamos exclusivamente online y nos llamaba la atención la cantidad de visitas y preguntas que teníamos de otros países, Estados Unidos sobre todo. Obviamente en ese momento lo veíamos difícil", recuerda Beutin.

A mediados de 2018 se anunció Exporta Simple, una plataforma del gobierno que ayudaría a pequeños emprendedores a dar sus primeros pasos en comercio internacional. Con esta plataforma la empresa, logró traspasar las fronteras con sus parrillas.

Hoy tenemos el gran desafío de mantener los precios internacionales con cierta estabilidad

"Ese fue un año especial. Nos dimos cuenta de que el mundo era nuestro mercado y dimos una vuelta de tuerca a nuestro actual negocio. Dejamos de mirar solo el mercado nacional y empezamos a realizar acciones en el exterior, principalmente en Estados Unidos. Desarrollamos una página web para el mercado internacional, y acciones comerciales enfocadas al mercado internacional", añade.

En 2018 enviaron sus productos a Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Brasil, Italia, y hasta firmaron dos contratos de distribución en España. Para 2019 decidieron asociarse con un taller industrial que les permitiera abastecer una mayor demanda y al poco tiempo enviaron su primer contenedor completo a un distribuidor en Miami.

"Es un producto desmontable, que cuenta con patas regulables en la base del disco de arado, fogonero y plancha. Todo esto entra en una caja de 50 x 50 cm, ideal para enviar tanto a consumidores finales como a distribuidores, ya que en un pallet entran unas 30 parrillas", resalta Beutin.

Pero exportar no fue fácil. "Nos empezamos a dar cuenta de que no teníamos ni idea ni por dónde arrancar. Sin embargo, gracias a la plataforma Exporta Simple y a la Agencia Argentina de Inversiones se nos facilitó mucho el trabajo. Nos asesoraban en todo momento, desde la confección de facturas para la exportación a las posiciones arancelarias, entre otras cosa". Agrega que "se nos complicó mas cuando consolidamos nuestro primer contenedor. Fue fundamental tener un buen despachante de aduana, que guíe y asesore. Dimos en la tecla ahí. Nos tuvieron mucha paciencia, los volvíamos locos. Me acuerdo que antes de que nos asesore un profesional compramos los pallets y después nos enteramos de que tenían que ser pallets certificados para la exportación. Tuvimos que rearmar todo. Ese fue el primer envío grande y salía para Chile. No solo llevaba nuestras parrillas, sino que tenía que consolidar vinos en Mendoza. Justo se demoró por las nevadas casi dos semanas, pero por suerte llegó a destino sin problemas".

Hoy sus productos están en casi 20 países a través de courriers (correos privados puerta a puerta) para ventas al consumidor final y de contenedores para distribuidores.

Exportan el 40% de sus productos a Estados Unidos, Escocia, Brasil, Chile, Holanda, Italia, España, Canada y Uruguay, entre otros, y tienen pensado para lo que va del año aumentar a un 60% sus exportaciones.

"Finalmente, hoy tenemos el gran desafío de mantener los precios internacionales con cierta estabilidad ya que él Covid-19 hizo que las ventas online se dispararan", finaliza Beutin..