Por qué Peabody está en crisis y se presentó en concurso de acreedores

La fabricante de electrodomésticos Peabody solicitó la apertura de concurso preventivo en medio de un escenario adverso para la industria local, marcado por la caída de la actividad y una creciente competencia de los productos importados.

La presentación fue realizada por Goldmund, la firma dueña de la marca, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. En una carta enviada a clientes y proveedores, la empresa informó que “se encuentra atravesando una etapa de reestructuración de pasivos” y que la medida forma parte de “una estrategia orientada a ordenar los compromisos y fortalecer la estructura de la compañía, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa y proyectar un desarrollo sostenible en el tiempo”.

Pérdida de competitividad

En una reciente entrevista con LA NACION, el empresario de origen coreano Dante Choi, dueño de Goldmund, explicó que la compañía debió redefinir su esquema productivo frente a la pérdida de competitividad en la Argentina.

Peabody, fundada en 2003 y con planta en La Tablada, partido de La Matanza, trasladó parte de su operación a Paraguay para reducir costos laborales y tributarios y desde allí abastecer a los mercados del Cono Sur, incluida la Argentina.

“En Paraguay no pagamos IVA, Ingresos Brutos (en la Argentina, de 1,75%), no pagamos arancel de importaciones (de entre 18 y 20%), no hay impuesto al cheque ni tasa de seguridad e higiene ni tributamos tasa estadística (del 3% en el país). Además, el salario es de 500 dólares versus 2000 dólares en la Argentina si considerás el costo de los despidos y los juicios laborales. Solo la ART encarece entre el 4 y el 12% el costo salarial”, enumeró Choi.

En ese contexto, el propio empresario ya había anticipado que la fábrica local había quedado con una producción muy limitada.

Desde abajo

Do Sun Choi llegó a la Argentina en 1977, con sus padres y un hermano, sin plata, sin documentos y sin que nadie supiera una palabra de español. De entrada fueron a parar un monoblock en Fuerte Apache y los primeros pasos los dieron con una pequeña bicicletería en la que trabajaban padres y hijos.

Antes de lanzarse con su propia empresa, trabajó durante quince años en la filial argentina de la compañía coreana Daewoo y a fines de los ‘90 puso en marcha una primera empresa en el rubro informático, focalizada en la importación de insumos para las terminales radicadas en Tierra del Fuego. Este primer emprendimiento personal no sobrevivió a la crisis de 2001.

En 2003 lanzó Goldmund y un año después adquirió la marca Peabody, que estaba en manos del grupo Newsan, que a su vez se la había quedado como parte del paquete de compra de Philco.

Sector en crisis

El concurso de Goldmund se inscribe en un escenario complejo para el sector. La industria de electrodomésticos enfrenta una combinación de menor demanda interna y mayor competencia de productos importados.

En ese marco, la estadounidense Whirlpool anunció el cierre definitivo de su planta de lavarropas en el parque industrial de Fátima, en Pilar, y el fin de su actividad industrial local hacia fines de noviembre. Desde entonces, concentrará su operación en ventas y servicio, garantizando el abastecimiento mediante importaciones.

El año pasado Whirlpool anunció el cierre de su planta de lavarropas en Pilar

También la mexicana Mabe, que hace tres años adquirió la cordobesa José M. Alladio e Hijos, inició un proceso de reorganización en la Argentina que incluye retiros voluntarios y la reconversión de una de sus fábricas en Córdoba en depósito y hub logístico. La firma mantendrá la producción de lavarropas, secarropas y cocinas en Luque, y de heladeras en San Luis.