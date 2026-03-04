Bettina Bulgheroni: “Argentina inició un proceso de transformación profunda que devolvió credibilidad en sus cimientos”

La presidenta del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), Bettina Bulgheroni, afirmó que “la Argentina inició un proceso de transformación profunda que devolvió credibilidad en sus cimientos y proyección global”, al participar de la apertura de la agenda institucional 2026 de la entidad.

El encuentro se realizó ante un auditorio integrado por autoridades nacionales, miembros del cuerpo diplomático, gobernadores, empresarios y referentes del sector productivo. Entre los presentes estuvieron el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, el canciller Pablo Quirno y los gobernadores de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y de Catamarca, Raúl Jalil, además de 15 embajadores y alrededor de 220 empresarios.

Durante su intervención, Bulgheroni sostuvo que, “luego de años de desequilibrios, y gracias a la gestión del presidente Javier Milei y su equipo de gobierno, el país ha recuperado el equilibrio fiscal, ha avanzado en disciplina monetaria y ha puesto en marcha reformas estructurales que apuntan a modernizar su economía”. En ese sentido, consideró que el inicio de 2026 “ha consolidado esa dirección”.

La presidenta del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), Bettina Bulgheroni

La titular del CICyP también se refirió a las transformaciones en curso en materia económica y regulatoria. Mencionó la actualización del marco laboral, la agenda de desregulación y la simplificación normativa como parte de una decisión orientada a “alinear a la Argentina con las exigencias del siglo XXI”.

“No se trata solo de estabilizar variables. Se trata de cambiar incentivos, de generar un entorno donde invertir sea racional y previsible”, expresó. Y agregó que ese mensaje “comienza a ser percibido” por el sector productivo.

En ese marco, la empresaria remarcó el rol histórico de la entidad en la promoción de un clima de negocios basado en "instituciones sólidas, apertura inteligente y protagonismo del sector privado". Destacó además la importancia estratégica de la relación entre Argentina y Uruguay y remarcó el valor de contar con reglas claras para fortalecer la confianza y la inversión.

Por último, subrayó: “Desde el CICyP ratificamos nuestro compromiso con el fortalecimiento del sector privado y con una articulación inteligente con el sector público que permita transformar estabilidad en inversión, desarrollo, empleo y crecimiento”.

El presidente de Argentina, Javier Milei, durante su paso por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) Captura de video

El evento, realizado en el Alvear Palace Hotel de la ciudad de Buenos Aires, inauguró formalmente el ciclo anual de reuniones empresariales de la entidad. Durante la jornada se abordaron los principales desafíos y oportunidades de la región en un contexto internacional marcado por la reconfiguración de los flujos comerciales, la competencia por inversiones y la necesidad de consolidar marcos regulatorios previsibles que favorezcan la generación de empleo formal y el crecimiento sostenible.

Con esta actividad, el Consejo Interamericano de Comercio y Producción dio inicio a un nuevo año de trabajo institucional, enfocado en acompañar los procesos de transformación económica, profundizar los vínculos regionales y generar espacios de diálogo entre el sector público y privado que contribuyan a una agenda de desarrollo sustentable para el país y la región.