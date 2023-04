Pasajeros afectados denunciaron ante la Justicia a la agencia que les habría vendido tickets inexistentes

escuchar

Sandra Jury tenía previsto viajar con su prima a Turquía el pasado 7 de abril. Habían contratado el viaje hace meses en la agencia Turismo Felgueres, aunque los vouchers y los tickets aéreos no llegaban. Finalmente, un día antes de partir, la empresa les dijo que la salida se había reprogramado y que les iban a dar nuevas fechas, pero, por curiosidad, decidieron acercarse a Ezeiza a ver si encontraban pasajeros que viajaran por la misma empresa.

Sin embargo, lo que descubrieron fue un “panorama desolador” de gente que había llegado al aeropuerto desde distintos puntos del país que creía que iba a viajar, a pesar de que el coordinador de la agencia nunca apareció.

“Nos encontramos con más de 20 personas que viajaban el mismo día que nosotras a las que no les había llegado el mail. Gente de Tucumán y de Catamarca que estaba esperando al coordinador. Supuestamente el vuelo era a las 23.20 y los grupos teníamos que estar cuatro horas antes frente al stand de Turkish, pero tampoco la aerolínea tenía aéreos a nuestro nombre. Nosotras ya sabíamos que no salíamos, pero fuimos a hacer espionaje porque nadie respondía. Finalmente, ayer fuimos a la puerta de la agencia en la calle Fitz Roy porque nos iban a dar una respuesta y no apareció nadie”, contó Jury a LA NACION. Ella pagó US$2200 por 12 días en Turquía con el vuelo y los traslados cubiertos.

Patricia Parra también tenía previsto iniciar un viaje con su marido el pasado 7 de abril con Turismo Felgueres, pero ellos pagaron más porque además iban a visitar Grecia. En total, abonaron US$8500, que se saldaron en febrero pasado.

“Me llegaron a avisar por correo que se suspendía el viaje y que el lunes podía solicitar un reintegro a 120 días, pero nadie contestaba un mail, en la cuenta de Instagram bloquearon los comentarios desde el sábado y ayer no había nadie. Ni empleados”, contó.

Patricia Parra tenía previsto iniciar un viaje con su marido el pasado 7 de abril con Turismo Felgueres, que incluía visitar Grecia. En total, abonaron US$8500. Shutterstock

Por eso, realizó una denuncia contra Luxury travel corp SRL (el verdadero nombre de Turismo Felgueres) en la comisaría 15-B de la calle Camargo 645 y una en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 57.

Sin embargo, estos casos no habrían sido los primeros, sino que la empresa ya habría incumplido, según Santiago Aramburu, abogado especializado en casos de turismo, que está representando a dos pasajeros que tenían tickets previos a Semana Santa. “Me llamó la atención tener dos denuncias de la misma empresa en una semana. Ahora, con las noticias, terminé de entender lo que se presagiaba”, afirmó y dijo que, que el local haya estado cerrado, “es una mala señal”.

“Si fuera un problema puntual con estos viajes, la agencia seguiría funcionando, porque podés tener inconvenientes con algunos grupos, pero seguís operando normalmente. Es una alerta hacia adelante”, advirtió.

Norberto López Delgado tiene pasajes sacados para octubre, cuando tenía planeado viajar junto a su mujer. Pagó US$7898 por 19 noches en Turquía y Grecia para ambos. “A mí me hacía ruido que no me dieran la fecha de salida y ahora lo que menos quiero es hacer un viaje con esta gente. Mandé un mail y me derivaron a un número de WhatsApp, pero aún no pude hablar con ningún operador”, relató.

El Ministerio de Turismo hizo ayer una inspección de oficio en el local ubicado en Fitz Roy 2252 y en otro situado en Darwin 1154. Según informaron fuentes de la cartera, se libraron dos actas porque las sucursales estaban cerradas, cuando por normativa tienen que estar abiertas en horario de atención. La investigación de la dependencia podría dar lugar a la suspensión o cierre de la agencia, si bien dijeron que lo que se busca es que la empresa dé respuesta a los usuarios.

La Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires (Aviabue) denunció ayer a través de un comunicado que la agencia Turismo Felgueres habría “estafado” a 200 pasajeros que compraron tickets para viajar a Turquía y Egipto.

“Lo que hacían era el llamado esquema Ponzi. Con el dinero que les entraba hoy de los pasajeros que iban a viajar dentro de unos años pagaban los servicios de los que contrataron los viajes hace dos años. Mientras seguían entrando pasajeros a la rueda no había problema, pero las complicaciones empezaron cuando se redujo el caudal de nuevos viajeros”, denunció la asociación. Y agregó: “Captó a viajeros a los que les ofrecía paquetes por valores muy por debajo de la media. En algunos casos, ofrecían un 2x1 si pagabas en efectivo, otros planes eran 50% más baratos que los precios de la competencia. También lo extraño era que ofrecían viajes para dentro de dos años o más. Comprabas en 2021 para viajar en 2023 o 2024. Los pasajes aéreos internacionales se pueden emitir máximo 11 meses a futuro, no más. Por eso era imposible saber los valores de un pasaje para dentro de dos años”.

