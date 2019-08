Fuente: AFP

Entre los analistas financieros, esta noche reinaba el pesimismo una vez conocido el resultado de las PASO que daba una diferencia de 15 puntos entre el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y Mauricio Macri. Según la evaluación de todos, mañana será un día negro en los mercados, con una dramática caída de acciones y bonos tras la suba que experimentaron el viernes pasado, una depreciación del tipo de cambio y el riesgo país en alza.Y, sobre todo, remarcaron que, a partir de ahora, la expectativa estará en el mensaje de Fernández.

"Son datos muy malos para el Gobierno. Yo creo que todo va a depender de lo que diga Alberto Fernández, pero en el corto plazo va a haber una reacción negativa con caída de bonos y acciones y una subida del riesgo país y el dólar, con el Banco Central vendiendo futuros y subiendo la tasa de interés para moderar el alza del tipo de cambio", afirmó Federico Furiase, economista director del estudio Eco Go, que resaltó que el resultado fue muy negativo y distinto al cierre del viernes, cuando se conocieron encuestas a favor de Macri.

Sin embargo, Furiase dijo que Fernández "debería empezar a tener un discurso que le dé mas certidumbre al mercado para evitar que se agudice la presión cambiaria, que eso genere presión al Banco Central para que venda reservas y eso complique la condición de partida de un eventual gobierno suyo.

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler también previó un escenario similar en el que el BCRA va a salir con todas sus herramientas a tratar de suavizar la suba del tipo de cambio.

"Puede vender futuros, subir tasas y vender dólares contado, algo que hasta ahora no hizo. Va a ser un día difícil, y en lo que es acciones y bonos peor, porque ahí no tenés la red de contención que es el Central. Nadie esperaba esto, el resultado superó cualquier expectativa y la suba de la Bolsa del 8% que tuvo lugar el viernes se va a dar vuelta 180 grados", analizó.

Por su parte, un trader que pidió no ser nombrado dijo que las acciones y los bonos van a abrir en -10 o -20 "como si nada". "El gap bajista en las acciones va a ser mucho peor, porque el viernes hubo una suba exorbitante, y el dólar no se sabe dónde puede abrir. El tema es si el Central va a vender reservas o no. El resultado de las PASO es casi irremontable y saben que la fórmula Fernández-Fernández es sinónimo de cepo, con lo cuál va a haber una carnicería que no se sabe donde termina", pronosticó el operador, y dijo que el dólar Balanz, que se vende las 24 horas, cotizaba anoche a las 22.30 a $48,50 para la venta. En tanto, consultado por la suba del viernes de acciones y bonos, el trader dijo que el error estuvo en las encuestas.

El cierre del viernes

En la última jornada de la semana pasada, las acciones argentinas avanzaron hasta 10% en Wall Street, mientras una ola de recompras de los castigados bonos de la deuda argentina favoreció una baja de casi 4% en la tasa de riesgo país.

Esa reacción del mercado (en una jornada de negocios más favorable a la toma de riesgos a nivel global) sorprendió porque se esperaba que se mantuviera o acentuara la cautela, de cara al primer test electoral. Y, según fuentes del sector, obedeció a un par de encuestas de último momento que llegaron a manos de quienes deciden las apuestas de negocios de los grandes fondos de inversión, que sugerían que el Gobierno iba a lograr un resultado mejor al esperado en los días previos.

Según esos sondeos, el oficialismo no iba a evitar la derrota, pero iba a quedar bien posicionado para revertirla en los comicios de octubre, un escenario muy difícil de concretarse con el diario del lunes.

La revalorización de los papeles de las empresas argentinas en Nueva York, por simple arbitraje de precios, permitió al principal índice de precios de la Bolsa local, el S&P Merval, avanzar más del 8% en la jornada y cerrar marcando un máximo histórico en pesos.

En este sentido, la conducta del dólar también se acopló a la tendencia del mercado, ya que, tras haber abierto la jornada con un alza de hasta 20 centavos a nivel mayorista, la cerró prácticamente neutro, con una mejora de apenas 3 centavos en el día (a $45,25). Ese marcado recorte en la ganancia intradiaria no llegó a trasladarse por completo a su cotización al público, que quedó a $46,55 en promedio (+8 centavos), porque se verificó en la parte final de la rueda.

Pese a la calma cambiaria, el BCRA favoreció otra suba (la 15° consecutiva) en la tasa de referencia de la economía, que quedó en 63,71% anual promedio. Para mañana cabe esperar que el ente monetario vuelva a subirla.