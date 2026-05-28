“Peor es perdernos esta oportunidad”: el mensaje de Zuchovicki a empresarios

Claudio Zuchovicki, presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), no fue al Latam Economic Forum a hablar de bonos ni de riesgo país. Fue a hacer preguntas. Tres, en orden: ¿quién está de acuerdo con el rumbo económico? ¿Con la velocidad? ¿Con las formas? La primera levantó casi todas las manos de la sala, incluidas las de empresarios del sector textil y metalmecánico que, admitió, “quizás no la están pasando bien”. La tercera generó debate. “Es la primera vez en mis 40 años de mercado que veo que los argentinos discuten la forma, algo la velocidad, pero no el rumbo”, dijo.

El ejercicio no era retórico. Para Zuchovicki, determinar si un cambio es reversible o no es la base de cualquier decisión de inversión. Y su conclusión fue tajante: el cambio elegido por los argentinos es irreversible. No por la solidez de las instituciones ni por la trayectoria del equipo económico, sino por la naturaleza de lo que se está financiando. “Están enterrando plata a 10 y 15 años. La van a cuidar, la van a defender”, señaló, en alusión directa a los inversores que desembarcaron en energía y minería.

La evidencia más contundente, según él, no la encontró en ningún panel financiero, sino en la Argentina Week, en Nueva York, en marzo pasado. “Le escribo al organizador: ¿puedo entrar al panel minero? No, Claudio, no hay lugar”, contó. Mientras él no conseguía silla, 10 gobernadores hablaban ante salas repletas, dijo. Nadie preguntaba por el riesgo país.

La anécdota, narrada con humor autoirónico, apuntaba a un diagnóstico preciso: el protagonismo se corrió de los mercados financieros hacia la economía real. “Venían a invertir a 10 y 17 años. No están hablando de si mañana sube o baja el mercado”, dijo.

Zuchovicki, ante una sala repleta en Parque Norte: "Es la primera vez en mis 40 años de mercado que los argentinos discuten la forma pero no el rumbo" Ricardo Pristupluk

Para reforzarlo, recordó lo que le contó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF: cuando el riesgo país se disparó a 2000 puntos básicos durante las elecciones bonaerenses, la italiana Eni, socia en el proyecto de gas natural licuado (GNL) no pidió revisar el contrato. “Mi plan B era Angola, mi plan C era Nigeria. ¿Te crees que le voy a tener miedo a las elecciones en la Argentina?”, le respondieron.

El dólar como síntoma global

Sobre el tipo de cambio, Zuchovicki prefirió correrse del debate técnico —“soy licenciado en administración, no voy a entrar en ese debate”— y proponer una lectura de precios. Si el bitcoin, el oro, el petróleo, el acero, la soja, el trigo y la Bolsa suben al mismo tiempo que bajan los bonos del Tesoro americano, el problema no es de activos individuales: se está devaluando el dólar. “Si sube todo, es que el dólar vale menos”, sintetizó.

Encuadró esa dinámica como transitoria pero de mediano plazo, con consecuencias directas para la competitividad local: “Voy a tener que ser eficiente, bajar márgenes. No es que nos pase a nosotros, pasa a nivel global”. La misma distinción entre transitorio y permanente la aplicó al rol del mercado de capitales: el sistema financiero ya no puede limitarse a despachar productos, sino que tiene que salir a buscar a las empresas de la economía real. “Ese cambio es permanente”, insistió.

Zuchovicki: "Es la primera vez en 40 años que los argentinos discuten la forma pero no el rumbo" Pilar Camacho

Zuchovicki también planteó la tesis de que la Argentina tiene una ventana histórica ligada a la inteligencia artificial. Sin energía ni minería, dijo, no existe IA. Mencionó tres revoluciones tecnológicas —el automóvil en 1910, el wifi en 2000, la IA en 2024— y el patrón común: cada una generó industrias que hoy representan la mayor parte del producto de las economías avanzadas. La Argentina, dijo, está posicionada para ser proveedora de los insumos que hacen posible la próxima.

Para cerrar, recurrió a Juan Martín del Potro. El tenista estuvo a dos pasos de ser número uno del mundo, pero el médico le recomendó no jugar un torneo decisivo. Jugó igual, se lesionó y no pudo volver. “Le pregunté si se arrepentía. Me dijo: nunca me hubiese perdonado saber que podía ser número uno y asustarme por cuidarme la rodilla. Salió mal, pero estoy orgulloso de la decisión que tomé”. La moraleja fue explícita: “Puede salir mal, espero que no nos quebremos la rodilla, pero peor es perdernos esta oportunidad”.