Pese a un nuevo tuit de Bessent, vuelve a subir el dólar

Un nuevo tuit sobre la Argentina del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, convive con otra suba del dólar. El funcionario de la administración de Donald Trump ratificó su apoyo para la estabilización del país. Sin embargo, en el mercado financiero local, la divisa subió $25 por encima de su cierre de ayer y cotiza a $1455 en el Banco Nación.

Después de un salto que llegó a tocar los $1465, el dólar minorista en el Banco Nación cayó $10. Así es que se ubica en los $1455, todavía por encima del valor del cierre de ayer ($1430).

El dólar minorista, que sube un 1,7%, no es el único que muestra una trayectoria alcista. La cotización de los financieros también se incrementa.

Donald Trump, Javier Milei y sus equipos en la última visita argentina a la Casa Rosada Alex Brandon - AP

El MEP llega a un valor de $1484,38, lo que significa un ascenso de 0,7%. El contado con liquidación (CCL) cotiza a $1500,37, un 0,6% por arriba del cierre de ayer.

Los bonos tampoco experimentan un buen viernes. Exhiben números en rojo en su mayoría. El AL29D es el que sufre el mayor retroceso (-1,5%).

A diferencia del panel de bonos, la Bolsa porteña conserva el verde. El Merval sube 1,3%.

Esto último se refleja en las acciones de las empresas. Todas suben menos una: Banco de Valores (-0,56%). Por el contrario, las que mejor rendimiento demuestran este viernes son Aluar (+4,34%), Ternium (+2,70%) y Edenor (+2,66%).

La buena performance en la plaza local contrasta con lo que atraviesas las acciones de empresas que cotizan en Wall Street. Los ADR muestran un comportamiento mixto.

Edenor, Globant y BBVA encabezan el podio de las que levantan, con subas que oscilan entre 0,8% y 2,3%. Mientras, tanto, la tabla de abajo muestra a Loma Negra, Mercado Libre y Grupo Financiero Galicia con caídas de entre 0,5% y 0,8%.

Noticia en desarrollo