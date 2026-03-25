Hugo Eurnekian presentó en Houston un nuevo proyecto para exportar GNL por Chile

HOUSTON.- En un evento dedicado a Vaca Muerta en esta ciudad, donde se desarrolla la conferencia de energía más importante del mundo, el presidente y CEO de Compañía General de Combustibles (CGC), Hugo Eurnekian, presentó el martes un proyecto para exportar gas natural licuado (GNL) por Chile.

Durante su exposición en el panel “La Argentina en el mercado regional”, un side event en el marco del CERAWeek, Eurnekian remarcó que los próximos desarrollos de petróleo de Vaca Muerta traerán mucho gas asociado y que será crítico adecuar la infraestructura de cara a los mercados regionales y desarrollar contratos de largo plazo que habiliten la nueva producción del yacimiento.

El presidente y CEO de Compañía General de Combustibles (CGC), Hugo Eurnekian, junto al presidente y CEO de Continental, Doug Lawler, en Houston. Gentileza

En ese marco, Eurnekian destacó un proyecto brownfield (reutilización) para exportar GNL por el océano Pacífico a los mercados asiáticos, mediante la infraestructura de Transportadora Gas del Norte (TGN) y Gas Andes para instalar dos trenes de licuefacción y usando también la infraestructura en Chile.

El ejecutivo dijo que es un proyecto muy “competitivo” por su ubicación y por ser "capex eficiente" adecuando la infraestructura actual. “Estamos dando un paso concreto para exportar GNL a través de Chile, reutilizando infraestructura existente y creando una nueva puerta de salida al Pacífico”, señaló Eurnekian, que fue escuchado, entre otros, por el presidente y CEO de Continental Resources, Doug Lawler.

También participaron del side event organizado por el medio especializado EconoJournal los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck; el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; el CEO de Geopark, Felipe Bayón, y el empresario José Luis Manzano, fundador y presidente de Integra Capital.

Eurnekian destacó que un elemento central del proyecto es la posición estratégica de CGC en TGN y en Gas Andes, y que la integración de esos sistemas posibilita articular un “corredor de transporte transfronterizo eficiente” entre la Argentina y Chile para conectar la cuenca neuquina con la costa del Pacífico.

“La utilización de esta infraestructura preexistente constituye un factor clave de viabilidad, al reducir significativamente tanto la necesidad de nuevas inversiones en transporte como los plazos de implementación”, señaló la compañía.

“A nivel internacional, el contexto actual —caracterizado por la volatilidad de precios y la reconfiguración de los flujos energéticos globales— configura un entorno favorable para acelerar estos desarrollos, tanto desde la perspectiva de la oferta como de la demanda“, añadió.

En ese sentido, el anuncio se da en momentos en que YPF avanza con el proyecto “Argentina LNG” junto con otros dos socios, la italiana Eni y XRG (subsidiaria de Adnoc).

El presidente y CEO de la compañía con control estatal, Horacio Marín, señaló el martes en Houston durante una entrevista con medios argentinos -entre ellos LA NACION- que el impacto de la guerra en Medio Oriente “acelera fuertemente la expansión del proyecto de GNL” en la Argentina, una de las grandes apuestas de YPF.

El convulsionado contexto global por el conflicto bélico, que transita su cuarta semana sin final a la vista, hizo que la seguridad energética y la diversificación de suministros dominaran gran parte de la agenda de CERAWeek.

Eurnekian subrayó que el desarrollo de la producción —en particular del gas asociado a la actividad petrolera, crecientemente coproducido en los desarrollos no convencionales— requiere sistemas de transporte y desarrollo de mercados que permitan optimizar su aprovechamiento y mejorar la eficiencia.

En ese sentido, destacó el posicionamiento de CGC en el segmento midstream. “Existen mercados concretos en la región con demanda de gas argentino. El desafío es garantizar precios competitivos, contratos de largo plazo y adaptar la infraestructura para capturar esas oportunidades”, remarcó el ejecutivo.