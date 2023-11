escuchar

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, y su contrincante, el líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, se enfrentaron hoy durante el primer eje del debate presidencial, Economía.

El candidato oficialista dijo esta noche que Javier Milei hizo “toda su carrera como standapero de televisión”, pero advirtió que “lo que está en juego es el futuro de los argentinos”. ”¿A quién le creemos: al que habló durante toda la campaña o al que habla esta noche?”, se preguntó Massa en el debate presidencial que se realiza en la Facultad de Derecho de la UBA.

“Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso ese que está siendo acusado es el que dice la verdad, porque si vos fueras pinocho ya me hubieras lastimado un ojo”, contraatacó Milei, a pocos minutos de haber iniciado el debate.

“Javier, entiendo que hiciste tu carrera más que economista, como standapero de televisión, pero lamentablemente lo que está en juego hoy es el futuro de los argentinos, quién se va a sentar con la central de trabajadores, con los empresarios a diseñar la política de crecimiento y desgraciadamente, lo que vemos es que te contradecís en la base que le presentaste a la Justicia Electoral, o te contradecís esta noche. Los invito a poner en Google lo que vas a ver”.

Por detrás de los dichos de Massa, se escuchó que el economista dijo: “Falacia hominem”, lo que se conoce como un argumento considerado falaz y de ataque personal.

Durante el primer eje, el candidato presidencial de Unión por la Patria interrogó con insistencia a su contrincante acerca de si piensa eliminar los subsidios, dolarizar la economía y cerrar el Banco Central, en un tenso tramo del debate público que se desarrolla esta noche en la Facultad de Derecho. Milei respondió que sí planea “eliminar el Banco Central” pero que no tocará los subsidios en lo inmediato. “Por si o por no, contestame”, insistió.

“A mí no me vas a condicionar si contesto sí o no. Ustedes mintieron con los subsidios. Sos un mentiroso. El boleto, dado lo que cubre hoy, cubre la sexta parte. Tendrías que multiplicarlos por seis. No quedaría en 1100, quedaría en 300. Tampoco vamos a tocar las tarifas. El problema es que vos reventaste los ingresos de la gente. Sí voy a terminar con el BCRA para que no le den a la maquinita. ¿Privatización de los mares? No sabes de qué hablas”, contraatacó el libertario.

En el primero de los intercambios que se produjo en el debate presidencial, Massa, le pidió a su par que no se ponga “nervioso”. “Con vos como ministro de Economía, nos reventaste los ingresos. De 350 mil pesos, tendríamos un millón 800 mil. Voy a terminar con el Banco Central, que es la maquinita, es la forma en la que ustedes nos roban a nosotros. De hecho, el gobierno delincuente del que vos participás nos está robando 90 mil millones de dólares. ¿A quién querés seguir jodiéndole la vida?”, dijo el diputado.

En respuesta, el ministro de Economía le sugirió que se calmara. “Te voy a dar un consejo: no te pongas agresivo, porque la gente lo que esperan son respuestas. Si hay algo que esperan es que el 10 de diciembre nos demos la construcción de políticas de estado... agraviando, atacando no lo vas a construir”, expresó.

