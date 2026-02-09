Plazo fijo: cuánto se obtiene al invertir $2.000.000 a 30 días en febrero 2026

Dado que se cursan los primeros días de febrero, surge la duda de los ahorristas argentinos sobre cuánto se gana si se invierten $2.000.000 en un plazo fijo a 30 días en cualquiera de las entidades bancarias. Esto sirve a la hora de conocer el rendimiento de esta herramienta, ya sea a través de la opción digital o en sucursal.

El BCRA ofrece el listado de las tasas de interés para los plazos fijos a 30 días de os principales bancos de la Argentina [e]MARTIN ZABALA - XinHua

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó los porcentajes de ganancias que ofrece cada banco para quienes deseen constituir un plazo fijo en pesos a 30 días, y exhibe una tabla comparativa en la que cada cliente puede corroborar cuál es la tasa más conveniente, según el caso.

Cuánto se obtiene al invertir $2.000.000 a 30 días en febrero

Los argentinos que efectúen un depósito en pesos por, al menos, 30 días, deben saber el valor de referencia que obtienen, que depende del porcentaje de ganancias que actualmente ofrece cada entidad.

Las ganancias de una inversión de $2.000.000 en plazos fijos a 30 días Freepik

La tasa de interés, hoy, oscila entre el 23% y el 27%, un valor más bajo de lo que supieron ofrecer los bancos a mediados del año pasado. A continuación, este es el listado de los 10 bancos con mayor volumen de plazos fijos y el dinero que se obtiene luego de transcurrido un mes de la constitución del depósito en moneda local:

Banco TNA (Tasa Nominal Anual) Ganancia a 30 días si se depositan $2 millones Banco Nación 26% $41.095,89 Banco Santander 23% $37.808,22 Banco Galicia 23% $37.808,22 Banco Provincia 25% $41.095,89 BBVA 23% $37.808,22 Banco Macro 28% $46.027,40 Galicia Más - - Credicoop 25% $41.095,89 ICBC 23,5% $37.808,22 Banco Ciudad 23% $37.808,22

Desde que el BCRA dispuso la desregulación de las tasas mínimas de interés para los depósitos fijos en pesos, el porcentaje de ganancias que obtiene el cliente queda a criterio de cada entidad bancaria.

Cabe recordar que, mientras dure el tiempo prefijado en el plazo fijo, los fondos no pueden retirarse, y esto solo se puede hacer cuando vence el plazo y se vuelve a disponer del dinero invertido.

¿Qué hace el Banco Central de la República Argentina?

Otros bancos con tasa de plazo fijo online para clientes