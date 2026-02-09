Plazo fijo: cuánto se obtiene al invertir $2.000.000 a 30 días en febrero 2026
Las diferentes entidades bancarias ofrecen un porcentaje específico de ganancias por el dinero depositado en pesos; cuál es el valor exacto que reciben quienes recurran a esta herramienta durante el segundo mes del año
Dado que se cursan los primeros días de febrero, surge la duda de los ahorristas argentinos sobre cuánto se gana si se invierten $2.000.000 en un plazo fijo a 30 días en cualquiera de las entidades bancarias. Esto sirve a la hora de conocer el rendimiento de esta herramienta, ya sea a través de la opción digital o en sucursal.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó los porcentajes de ganancias que ofrece cada banco para quienes deseen constituir un plazo fijo en pesos a 30 días, y exhibe una tabla comparativa en la que cada cliente puede corroborar cuál es la tasa más conveniente, según el caso.
Cuánto se obtiene al invertir $2.000.000 a 30 días en febrero
Los argentinos que efectúen un depósito en pesos por, al menos, 30 días, deben saber el valor de referencia que obtienen, que depende del porcentaje de ganancias que actualmente ofrece cada entidad.
La tasa de interés, hoy, oscila entre el 23% y el 27%, un valor más bajo de lo que supieron ofrecer los bancos a mediados del año pasado. A continuación, este es el listado de los 10 bancos con mayor volumen de plazos fijos y el dinero que se obtiene luego de transcurrido un mes de la constitución del depósito en moneda local:
|Banco
|TNA (Tasa Nominal Anual)
|Ganancia a 30 días si se depositan $2 millones
Banco Nación
26%
$41.095,89
Banco Santander
23%
$37.808,22
Banco Galicia
23%
$37.808,22
Banco Provincia
25%
$41.095,89
BBVA
23%
$37.808,22
Banco Macro
28%
$46.027,40
Galicia Más
-
-
Credicoop
25%
$41.095,89
ICBC
23,5%
$37.808,22
Banco Ciudad
23%
$37.808,22
Desde que el BCRA dispuso la desregulación de las tasas mínimas de interés para los depósitos fijos en pesos, el porcentaje de ganancias que obtiene el cliente queda a criterio de cada entidad bancaria.
Cabe recordar que, mientras dure el tiempo prefijado en el plazo fijo, los fondos no pueden retirarse, y esto solo se puede hacer cuando vence el plazo y se vuelve a disponer del dinero invertido.
Otros bancos con tasa de plazo fijo online para clientes
- Banco BICA S.A.: 33%
- Banco CMF S.A.: 33,5%
- Banco Comafi Sociedad Anónima: 26%
- Banco de Comercio: 33,5%
- Banco de Corrientes: 27,5%
- Banco de Formosa: 21%
- Banco de Córdoba: 29%
- Bando del Chubut: 27%
- Banco del Sol: 32%
- Banco Dino S.A: 27%
- Banco Hipotecario: 27%
- Banco Julio Sociedad Anónima: 26,5%
- Banco Mariva: 31%
- Banco Masventas S. A.: 24%
- Banco Meridian: 33,25%
- Banco Provincia de Tierra del Fuego: 25%
- Banco Voii S.A.: 33,5%
- Bibank S.A.: 26%
- Crédito Regional Compañía Financiera: 33%
- Reba Compañía Financiera: 32%
