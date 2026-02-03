Familia Militar: cómo aprovechar hasta 80% de descuento en comercios adheridos

El Ministerio de Defensa lanzó en octubre de 2025 el programa Familia Militar, una iniciativa diseñada para reconocer, acompañar y mejorar la calidad de vida de quienes integran la comunidad de la Defensa Nacional. Este programa, que no genera costo adicional para el Estado, busca beneficiar a más de un millón de personas en todo el país con descuentos de hasta el 80% en diversos rubros. En ese sentido, es natural que surja la duda sobre cómo aprovechar estos beneficios en los comercios adheridos.

Presentación de Familia Militar

¿Quiénes pueden acceder a los descuentos de Familia Militar?

El programa está destinado a un amplio espectro de la comunidad de Defensa Nacional. Incluye a los miembros activos de las Fuerzas Armadas, así como a su personal civil, retirados, pensionados y reservistas. Además, los veteranos de la Guerra de Malvinas y sus familias también son considerados beneficiarios directos de esta iniciativa.

Se estima que este universo alcanza a más de un millón de personas a lo largo de la Argentina, según detalló el año pasado la cartera que actualmente encabeza el teniente general Carlos Presti, tras el paso de Luis Petri al cargo de diputado.

Familia Militar está dirigida a todos los trabajadores bajo el ámbito de Defensa y sus familias Mauro V. Rizzi

¿Cómo saber si soy beneficiario y si puedo aprovechar los descuentos?

Por el momento, la forma principal de acceder a los beneficios y saber si uno es beneficiario de Familia Militar es a través de la verificación práctica en los comercios y servicios adheridos. Al presentar el DNI, el sistema consulta automáticamente las bases oficiales para confirmar la elegibilidad del individuo de forma instantánea y sin costo. Si la persona aplica, obtiene el descuento de manera inmediata; de lo contrario, el comercio lo indicará.

Es importante destacar que, en la mayoría de los casos, el programa no requiere una inscripción formal previa. La validación se realiza directamente con el documento en el punto de venta. Para conocer el listado completo de beneficios y términos y condiciones, se recomienda visitar el sitio oficial de Familia Militar.

En una segunda etapa, aún sin fecha definida, se prevé la activación de una credencial digital a través de la aplicación Mi Argentina. Se podrá presentar en los locales adheridos para obtener el beneficio del programa. Esto brindará mayor comodidad para acceder a los beneficios desde el celular.

¿Qué descuentos ofrece Familia Militar?

Todos los rubros de los descuentos que ofrece Familia Militar Freepik

Los beneficiarios de Familia Militar pueden acceder a una variada gama de descuentos que oscilan entre el 10% y el 80% en múltiples rubros. Estos incluyen alimentos, transporte, turismo, salud, educación, tecnología, indumentaria, cultura y recreación.

A continuación, se detallan algunos ejemplos de descuentos que se pueden encontrar en el sitio oficial del programa:

Gastronomía : hasta un 35% de descuento en locales adheridos como Café Martínez, Persicco y El Pan de la Abuela Buffet.

: hasta un 35% de descuento en locales adheridos como Café Martínez, Persicco y El Pan de la Abuela Buffet. Supermercados : un 10% de ahorro en grandes cadenas como Vea, Disco, Jumbo, Easy y Coto.

: un 10% de ahorro en grandes cadenas como Vea, Disco, Jumbo, Easy y Coto. Deportes : ofrece la posibilidad de asistir a diversos gimnasios con hasta un 30% de descuento.

: ofrece la posibilidad de asistir a diversos gimnasios con hasta un 30% de descuento. Educación : múltiples descuentos en escuelas, universidades y academias en diferentes puntos del país.

: múltiples descuentos en escuelas, universidades y academias en diferentes puntos del país. Hogar : hasta un 35% de descuento en tiendas como Cetrogar, Rex, Viviendas Roca, Springwall, Arredo y servicios como DirecTV.

: hasta un 35% de descuento en tiendas como Cetrogar, Rex, Viviendas Roca, Springwall, Arredo y servicios como DirecTV. Turismo : beneficios en hoteles, asistencia al viajero y paquetes turísticos.

: beneficios en hoteles, asistencia al viajero y paquetes turísticos. Transporte: hasta un 25% de ahorro en pasajes de diversas empresas de micro y 15% de descuento en vuelos de Flybondi a destinos nacionales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.