Cuenta DNI: las promociones de febrero y los beneficios para el verano 2026

Los clientes del Banco Provincia, que utilizan la billetera virtual Cuenta DNI, tiene en el mes de febrero diferentes descuentos y promociones para aprovechar en distintos rubros.

Los descuentos de febrero con Cuenta DNI Banco Provincia

Debido a la renovación mensual que realiza la entidad bancaria, los usuarios de Cuenta DNI deben consultar los beneficios vigentes para el segundo mes del año en los distintos comercios, y las promociones que, incluso, pueden utilizarse durante el período de vacaciones.

Todos beneficios de Cuenta DNI en febrero 2026

Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento todos los viernes. Nuevo tope de $5000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

20% de descuento todos los viernes. Nuevo tope de $5000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos. Supermercados : hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.

: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días, con tope de $6000 por semana.

: 40% de descuento todos los días, con tope de $6000 por semana. Universidades : 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana. Librerías : 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías : 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana por marca. Incluye comercios adheridos de: Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, Grido y Balcarce. También los balnearios: El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje.

25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana por marca. Incluye comercios adheridos de: Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, Grido y Balcarce. También los balnearios: El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje. FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.

Todos los desuentos de febrero con Banco Provincia

Cómo descargar Cuenta DNI

La aplicación de Cuenta DNI puede descargarse desde las tiendas de Android e iOS. Una vez que se instala, hay que seguir una serie de pasos de autentificación:

Cuenta DNI: ¿cómo pagar impuestos y servicios?

Colocar el DNI dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás.

dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás. Validar la identidad, posicionando el teléfono hacia el centro del rostro. La identidad es validada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) .

. Completar los datos personales , asociar la cuenta.

, asociar la cuenta. Elegir el método de protección de la cuenta, que puede ser a través de contraseña, huella o reconocimiento facial.

Desde la plataforma aclaran que, en caso de no completar los datos personales, en 72 horas hábiles, la plataforma habilita la posibilidad de repetir el proceso. Cuenta DNI puede configurarse en un solo celular a la vez.