PNC: cuándo se cobran las Pensiones No Contributivas en noviembre 2025

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) ya dio a conocer el calendario de pagos de noviembre de 2025. Allí figuran las fechas exactas de acreditación de las Pensiones No Contributivas.

Las PNC habitualmente se acreditan en la segunda semana de cada mes y, junto a las jubilaciones mínimas y la AUH dan inicio al cronograma de pagos del organismo previsional, que realiza las entregas de acuerdo a la terminación del DNI.

Las PNC tienen un incremento de 2,08% en noviembre

Los titulares de las pensiones reciben en noviembre un incremento del 2,08%, en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

A las PNC se les añade el bono extraordinario para jubilados y pensionados, que se entrega de manera completa a quienes perciben los haberes mínimos.

Cuándo se cobran las Pensiones No Contributivas en noviembre 2025

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Los beneficiarios que deseen consultar su fecha y lugar de cobro pueden hacerlo a través de la página oficial de la Anses. Para ello, deben ingresar a la sección correspondiente, completar el formulario con su número de beneficio o CUIL, y el sistema les informará el período en el que podrán percibir su prestación.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Cuál es el monto de las Pensiones No Contributivas y las jubilaciones en noviembre 2025

Con la actualización del 2,08%, los nuevos valores para las jubilaciones y pensiones son los siguientes:

Jubilación mínima : $333.052,70. Con el bono extraordinario de $70.000, el total a cobrar asciende a $403.052,70.

: $333.052,70. Con el bono extraordinario de $70.000, el total a cobrar asciende a $403.052,70. Jubilación máxima : $2.241.129,34.

: $2.241.129,34. Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $266.442,16. Al incluir el bono de $70.000, el monto total es de $336.442,16.

: $266.442,16. Al incluir el bono de $70.000, el monto total es de $336.442,16. Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $233.136,88. Sumado el bono de $70.000, el total alcanza los $303.136,88.

Quiénes cobran todo el bono extraordinario

El bono extraordinario no tiene cambios este mes Daniel Basualdo

Es importante señalar que, aunque el ajuste mensual a las jubilaciones se basa en la inflación registrada por el Indec, el bono previsional se mantiene sin cambios desde marzo de 2024. Esto provoca que, para quienes perciben la mínima, el reajuste efectivo en mano sea menor al Índice de Precios al Consumidor (IPC), ya que la suma adicional no se actualiza.

El bono de $70.000 se acredita directamente junto a los haberes correspondientes. Está destinado principalmente a aquellos beneficiarios que perciben el haber mínimo, así como a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Para los beneficiarios con haberes que superen la mínima, el bono se otorga de manera proporcional. Este cálculo se realiza de forma que la suma total (haber más bono) no exceda un tope establecido de $403.020,07. De esta manera, la Anses busca complementar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional.