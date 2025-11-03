La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) difundió el calendario de pagos de noviembre, por lo que es posible conocer cuándo se cobra la jubilación en el anteúltimo mes del año. Este se distribuye de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios.

Los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino recibirán sus haberes de este mes con un incremento del 2,08%, en línea con la inflación registrada en septiembre. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Las jubilaciones y pensiones tienen un aumento del 2,08% en noviembre Archivo

Cuándo se cobra la jubilación en noviembre 2025

Las fechas de pago para jubilados y pensionados en noviembre se estructuran en dos grupos principales, según el monto del haber, y se extienden a lo largo del mes:

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Los beneficiarios que deseen consultar su fecha y lugar de cobro pueden hacerlo a través de la página oficial de la Anses. Para ello, deben ingresar a la sección correspondiente, completar el formulario con su número de beneficio o CUIL, y el sistema les informará el período en el que podrán percibir su prestación.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Cuánto cobran los jubilados en noviembre de 2025

Con la actualización del 2,08%, los nuevos valores para las principales prestaciones jubilatorias y pensionarias son los siguientes:

Jubilación mínima : $333.052,70. Con el bono extraordinario de $70.000, el total a cobrar asciende a $403.052,70.

: $333.052,70. Con el bono extraordinario de $70.000, el total a cobrar asciende a $403.052,70. Jubilación máxima : $2.241.129,34.

: $2.241.129,34. Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $266.442,16. Al incluir el bono de $70.000, el monto total es de $336.442,16.

: $266.442,16. Al incluir el bono de $70.000, el monto total es de $336.442,16. Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $233.136,88. Sumado el bono de $70.000, el total alcanza los $303.136,88.

Es importante señalar que, aunque el ajuste mensual a las jubilaciones se basa en la inflación registrada por el Indec, el bono previsional se mantiene sin cambios desde marzo de 2024. Esto provoca que, para quienes perciben la mínima, el reajuste efectivo en mano sea menor al Índice de Precios al Consumidor (IPC), ya que la suma adicional no se actualiza.

Quiénes cobran el bono previsional completo y quiénes un proporcional en noviembre de 2025

¿A quiénes les corresponde el bono extraordinario en noviembre? DANTE COSENZA

El bono de $70.000 se acredita directamente junto a los haberes correspondientes. Está destinado principalmente a aquellos beneficiarios que perciben el haber mínimo, así como a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Para los beneficiarios con haberes que superen la mínima, el bono se otorga de manera proporcional. Este cálculo se realiza de forma que la suma total (haber más bono) no exceda un tope establecido de $403.020,07. De esta manera, la Anses busca complementar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional.

