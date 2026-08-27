PNC de la Anses: cuál es el monto de las Pensiones no Contributivas en septiembre de 2026

Los beneficiarios de las PNC (Pensiones No Contributivas) de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), reciben en septiembre un incremento automático del 2,11% , por la actualización mensual que se realiza con el más reciente índice inflacionario.

Las PNC aumentan un 2,11%

De esta manera, los titulares de las PNC tienen un reajuste del 2,11%, en concordancia con la inflación registrada en julio, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cuál es el monto de las PNC y las jubilaciones en septiembre de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en septiembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $428.633,20 $70.000 $498.633,20 Jubilación máxima $2.884.395,56 - $2.884.395,56 PUAM $342.906,55 $70.000 $412.906,55 PNC (Invalidez/Vejez) $300.043,23 $70.000 $370.043,23

Cómo es la entrega del bono previsional de septiembre

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $498.633,20.

Los titulares de las PNC cobran la totalidad del bono previsional Freepik

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.