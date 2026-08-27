PNC de la Anses: cuál es el monto de las Pensiones no Contributivas en septiembre de 2026
Los titulares reciben en el noveno mes del año un reajuste del 2,11%, cuál es el valor final con el bono previsional
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Los beneficiarios de las PNC (Pensiones No Contributivas) de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), reciben en septiembre un incremento automático del 2,11% , por la actualización mensual que se realiza con el más reciente índice inflacionario.
De esta manera, los titulares de las PNC tienen un reajuste del 2,11%, en concordancia con la inflación registrada en julio, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Cuál es el monto de las PNC y las jubilaciones en septiembre de 2026
En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en septiembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:
|Tipo de jubilación o pensión
|Haber con aumento
|Bono
|Total a cobrar
Jubilación mínima
$428.633,20
$70.000
$498.633,20
Jubilación máxima
$2.884.395,56
-
$2.884.395,56
PUAM
$342.906,55
$70.000
$412.906,55
PNC (Invalidez/Vejez)
$300.043,23
$70.000
$370.043,23
Cómo es la entrega del bono previsional de septiembre
El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.
Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $498.633,20.
Cómo tramitar la jubilación en la Anses
Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.
- Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.
- Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.
- Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.
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