¿Cuál será el precio del dólar el lunes 23 de octubre después de las elecciones del próximo fin de semana? Luego de la devaluación que siguió a las PASO en agosto –que desató una exacerbada nominalidad inflacionaria–, el Gobierno y la oposición se trenzaron en una insólita novela de enredos sobre si habrá o no un salto del valor del dólar la semana que viene. Es una polémica que además tuvo grandes actores invitados, como China, el Fondo Monetario Internacional (FMI), “El Croata” y hasta a La Bancaria.

“¡En la segunda vuelta!”, festejaron cerca del candidato de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa. El presidente Alberto Fernández no había viajado a China sólo a sacarse una selfie con Xi Jimping (la imagen se distribuyó, pero no oficialmente) sino que había logrado sellar la activación del segundo tramo del swap con China y su ampliación. Ya no eran US$5000 millones, sino US$6500 millones. “ Son US$6500 millones más de libre disponibilidad desde hoy (por el miércoles) en Hong Kong en la cuenta de la Argentina”, decían cerca del titular del Palacio de Hacienda, que prometía mudar importaciones de dólares a yuanes para acelerar el pago a pymes, canjear dólares para “ampliar la capacidad de intervención”, y pagarle al FMI. “Va a haber más detenciones por lavado”, prometía además para seguir metiendo temor en las cuevas. La deuda de octubre con el Fondo se pagaría el lunes con DEGs (la moneda del Fondo) y noviembre, a comienzos del mes que viene con yuanes, precisaron fuentes oficiales.

La selfie de presidentes: el embajador Sabino Vaca Narvaja, el presidente de China, Xi Jimping, y Alberto Fernández.

Con ese “blindaje”, a media mañana volvían asegurar desde el Palacio de Hacienda que el lunes que viene el tipo de cambio oficial se mantendría fijo hasta el 15 de noviembre en $350 e incluso afirmaban que contaban ahora con “poder de fuego” para intervenir con el CCL con yuanes –ya existe una norma de la Comisión Nacional de Valores que permite operar títulos contra esa moneda– y, a la vez, transformar yuanes en dólares para “intervenir” en el CCL y en el MEP, los dólares “libres” a los que acceden las empresas y el sector formal.

La algarabía se cortó cuando aparecieron las primeras publicaciones de Carlos Melconian anticipando una devaluación el lunes que viene que llevaría el tipo de cambio oficial a $500. “La Argentina está con un dólar que no sirve para nada, de $350 oficial. Este es un tipo de cambio como el que recibió Alberto Fernández de Macri (...) Massa sinceró cuando terminó la PASO. Lo que hay que avisarle al hombre común es que $350 fijo con 12% de inflación vuelve a estar mal. Es un signo de interrogación para después de la elección”, explicó el candidato a ser ministro de Economía de Patricia Bullrich si es elegida presidenta.

“Si se sigue esta línea que estoy proponiendo, ese lunes el Gobierno va a poner el famoso $350 más la inflación de agosto, septiembre y octubre. Y ese será un nuevo tipo de cambio que no va a asombrar a nadie. Da $500, redondo, es una cuenta matemática”, completó. Melconian ya había dicho que esperaba un dólar oficial a $600 para diciembre.

Enojos cruzados

En el Ministerio de Economía estallaron tras los dichos de Melconian, con el que Massa viene de tener un fuerte cruce por un encuentro privado que el titular del Palacio de Hacienda ventiló públicamente días atrás. Por eso, Melconian lo llamó “vigilante” y “botón” en el Coloquio de IDEA.

“Melconian no leyó el acuerdo con el FMI que establece un tipo de cambio fijo hasta el 15 de noviembre. Una pena que, al igual que cuando tuvo conversaciones con el FMI, sigue saboteando a través de la mentira. Sería bueno que, en lugar de generar pánico, explique los audios” , le contestó por la red social X el secretario de Finanzas, Eduardo Setti.

Melconian no leyó el acuerdo con el FMI que establece un tipo de cambio fijo hasta el 15 de noviembre. Una pena que, al igual que cuando tuvo conversaciones con el FMI, sigue saboteando a través de la mentira. Sería bueno que en lugar de generar pánico, explique los audios. — Eduardo Setti (@EduardoSettiOk) October 18, 2023

“¿Dónde está ese acuerdo con el FMI por el tipo de cambio fijo?” , preguntó LA NACION a Economía luego de no encontrar referencias en el último staff report publicado por el organismo. “Es en los compromisos de políticas que hace la Argentina”, respondieron sin más detalles.

Sin embargo, entre los principales objetivos del Programa de Facilidades Extendidas (EFF) está la acumulación de reservas. “Un realineamiento del tipo de cambio y la armonización del marco cambiario son fundamentales para reconstruir las reservas y corregir los desajustes de precios relativos. La devaluación recientemente adoptada deberá ir acompañada de una firme implementación de políticas monetarias y fiscales estrictas, así como de una tasa de avance [crawl] cuidadosamente calibrada para preservar las ganancias de competitividad, apoyar mejoras en la balanza comercial y salvaguardar la acumulación de reservas”, desmiente el reporte del Fondo.

“No sé por qué picantean con algo que puede demostrarse falso en segundos”, dijo un referente económico de la oposición. “No entiendo a los funcionarios que invocan, como respaldo de sus decisiones cambiarias inconsistentes, cláusulas inexistentes de un acuerdo internacional público- con el FMI- que han incumplido de la primera a la última letra”, afirmó en su cuenta de X el ex ministro de Economía de Juntos por el Cambio, Hernán Lacunza.

“El 23 de octubre el dólar oficial estará en $350. Ya todos se han percatado, en el país y en el exterior, que sin un monto de dólares significativo para controlar el financiero, la maxi deva (sic) no sirve. Y desde 15/11 crawl al 3% mensual”, precisó el viceministro, Gabriel Rubinstein. “Esto significaría llegar con el tipo de cambio real más apreciado en toda la era Fernández (cercano a $300 de hoy), y probablemente el más apreciado desde diciembre-2015. No parece un buen plan”, analizó el economista Salvador Vitelli.

El 23 de octubre el dólar oficial estará en $350. Ya todos se han percatado, en el país y en el exterior, que sin un monto de dólares significativo para controlar el financiero, la maxi deva no sirve. Y desde 15/11 crawl al 3% mensual. https://t.co/Q5usz0u7lZ — Gabriel Rubinstein (@GabyRubinstein) October 18, 2023

En medio de estos ruidos por el dólar, aparecieron los amigos del Gobierno para minimizar las malas noticias con los depósitos. La Bancaria del ultra K, Sergio Palazzo, anunció un paro en los bancos Santander, Galicia y Supervielle. “Es una excusa para tener un feriado bancario el viernes y que no haya retiros el viernes antes de las elecciones”, dijeron en uno de esos bancos mientras esperaban al Ministerio de Trabajo y la conciliación obligatoria.

En otro lado, los capítulos de los allanamientos en las cuevas de la city y particularmente en las oficinas de “El Croata” crecían. En las próximas horas, el Gobierno presentará una denuncia en la Justicia con carpetas de wealth management halladas en allí. Más miedo sobre los operadores del blue. Mientras, en Economía celebraban que las cerealeras –que tienen hasta el viernes para aprovechar el dólar agro– se sentaran a negociar. El blindaje en yuanes abría la puerta a otro tipo de cambio diferencial ante la maldición de un dólar fijo hasta noviembre anudado con semejante inflación.

