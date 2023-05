Polémica por la decisión del Indec de cambiar el día de publicación de dato de inflación

escuchar

“Es la primera vez que hacen esto”, contaron adentro del Indec. En medio de una inflación en ascenso, que hasta ahora fue fielmente retratada por el organismo, la dirección del instituto estadístico tomó una polémica decisión en el arranque de la campaña electoral: modificó, entre otras, la fecha de publicación del sensible índice de precios al consumidor (IPC) de abril, que se espera, ofrezca malas noticias al Gobierno.

En la dirección del instituto afirman que se tratan de varios cambios de fecha (no sólo del IPC) y que la decisión se tomó por la veda electoral que hay en varias provincias en las que hay comicios. No quieren, reconocieron las autoridades a LA NACION, que información que puede ser sensible impacte el día de la votación.

Aseguran, por otro lado, que por la gran cantidad de informes que hay este año, varios documentos se publicaron los viernes, lo que no era habitual. El IPC de abril se iba a publicar el viernes 12 y ahora aparece en el calendario el lunes 15. El 14 de mayo se vota en Salta, Tucumán, La Pampa, Tierra del Fuego y San Juan. Un mal dato, como el que se espera para abril (entre 7,2% y 8%) podría impactar en las urnas ese domingo si se conociera el viernes previo.

Según se destaca en el artículo 71 del Código Nacional Electoral, por la veda no se pueden realizar actos públicos de campaña y proselitismo electoral; ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros (80 m.) de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino; publicar y difundir encuestas o sondeos preelectorales; la venta de bebidas alcohólicas (prohibida desde las 20 horas del sábado hasta las 21 del domingo); los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral; prohibición de portar armas; desde el viernes y durante el día de la votación estará prohibido portar banderas, distintivos o insignias partidarias.

Nada dice, en cambio, el código electoral de difundir información de organismo públicos. En definitiva, los indicadores del Indec no debieran ser catalogados como propaganda política.

“Parece sugestivo el cambio de fecha de la publicación del IPC”, afirmó Raúl Llaneza, delegado de ATE-Indec. “Se posterga en la previa de un fin de semana con algunas elecciones provinciales. No parece muy oportuno. Una vez más, para evitar suspicacias, los trabajadores salimos a bancar la tarea de quienes trabajan en el IPC. Deberán ser las autoridades quienes justifiquen el porqué. Seguimos exigiendo un organismo estadístico nacional independiente del poder político de turno, convenio propio y salarios dignos, nueva ley para el SEN y el Indec con participación de los trabajadores del organismo”, completó.

Fuentes ligadas a los técnicos del organismo estadístico agregaron además que LA NACION que la decisión de la dirección del Indec fue inconsulta con los especialistas que se encargan de calcular los índices.

El entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, junto al entonces el viceministro de Economía, Axel Kicillof archivo

El organismo estadístico estuvo intervenido por el gobierno de Cristina Kirchner entre enero de 2007 y diciembre de 2015, cuando el kirchnerismo perdió las elecciones. El autor material de la manipulación de datos de inflación, pobreza, desempleo y PBI fue el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que se encargó además de desplazar y amedrentar trabajadores y trabajadoras en el instituto.

Las estadísticas públicas del Indec fueron luego puestas nuevamente en valor por Jorge Todesca en la gestión de Mauricio Macri. Con la llegada de Alberto Fernández, el economista del Frente Renovador Marco Lavagna se hizo cargo. La credibilidad del Indec se mantuvo intacta durante estos últimos años, pese a las críticas que Lavagna debió soportar en los últimos meses, cuando, siendo director del Indec, asumió algunas funciones en el equipo chico del ministro de Economía, Sergio Massa. Fueron, sobre todo, trabajos vinculados a la negociación de créditos internacionales, explicaron siempre cerca de Lavagna.

“Queremos informales que actualizamos el calendario de difusión debido a que, a partir del rechequeo de las publicaciones programadas para este mes, detectamos fechas que coincidían con la veda de elecciones provinciales instaladas a posteriori de nuestro esquema de difusión anual. Los informes técnicos que estaban calendarizados en 4 viernes de veda se reprogramaron para el siguiente día hábil disponible”, informaron oficialmente desde el Indec a los medios.

“Los cambios son los siguientes”, estimaron en el organismo y enumeraron:

-Mayo: del viernes 12 al lunes 15 (IPC)

-Junio: del viernes 23 al miércoles 28 (Supermercados, mayoristas y centros de compras; el lunes 26 ya tiene otros tres informes calendarizados)

-Octubre: del viernes 20 al lunes 23 (ICA)

-Noviembre: del viernes 17 al lunes 20 (ICA)

Como explicó el Indec, el esquema de difusión (el calendario) es anual. Se establece a comienzos del año y no se cambia. Esa es una marca más de la previsibilidad y confiabilidad que el organismo quiere ofrecer. Sin embargo, en la dirección confiaron en que las provincias definieron tarde sus cronogramas electorales y eso es lo que habría generado luego que la dirección del instituto decidiera cambiar las fechas de difusión.

La crítica de los privados

La información, apenas difundidas, generó ruido entre los economistas privados que además relevan precios. “La realidad de la inflación no se puede tapar cambiando la fecha de publicación. Pero estos cambios generan daño a la reputación del Indec, que tanto cuesta recuperar. Cuidemos las instituciones”, escribió en su cuenta de Twitter la economista, María Castiglione, directora de C&T Consultores.

“¿No hay una declaración de principios cuando hacen estas cosas con un dato estadístico por razones declaradamente políticas?”, se preguntó el economista de Ledesma Gabriel Caamaño Gómez. “Cuando obran así, siempre queda la duda o la certeza, as you wish, si hubieran obrado igual si el dato era a favor”.

“Si la Argentina no puede tener un Indec independiente, ¿por qué va a tener un BCRA independiente?”, cuestionó, en sintonía, el economista Nicolás Cachanosky.

“Lo del cambio fecha de la difusión del dato de inflación de abril del Indec es absolutamente antidemocrático. El concepto de fondo sería: hay que ocultar la realidad para que ella no le permita a los votantes evaluar su voto. Insólita decisión del Indec”, criticó el politólogo Lucas Romero.

