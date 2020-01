El interventor saliente de la Administración General de Puertos dice que es "peligroso" que delegados gremiales sean gerentes. El entrante, que el personal jerárquico actual tiene muy poca experiencia Fuente: AFP

En su retirada, el interventor de la Administración General de Puertos (AGP) durante la gestión macrista dejó más que una renuncia. Gonzalo Mórtola pegó el portazo esta semana anunciando que no está dispuesto a convalidar la ocupación de posiciones gerenciales por parte de miembros de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos, Administración General de Puertos y Puertos Argentinos (APDFA), empezando por el gerente general que el nuevo Gobierno tiene en carpeta para el puerto de Buenos Aires: José Beni, un delegado de esa organización gremial.

"El control de los puertos de la Nación va a estar llevado adelante por los gremios. Es muy peligroso y no pasa en ninguna parte del mundo. El rumbo del país no lo debe marcar un gremio, sino el poder político de acuerdo con las elecciones. No comulgo con esa decisión y no voy a ser partícipe de eso", dijo a LA NACION Mórtola, el mismo día que se publicó en el Boletín Oficial su renuncia, el martes pasado.

En respuesta, el administrador entrante, Mario Goicoechea, confirmó ante la consulta de este medio que será Beni quien lo secundará en el cargo, pero dijo que no ve contradicción entre su función gremial y profesional y que lo eligió por su conocimiento del puerto. En contraposición, sostuvo que en los últimos años la planta gerencial estuvo integrada por gente de "muy poca experiencia".

El interventor saliente de la AGP, Gonzalo Mórtola, asegura que durante su gestión se desarticularon varias organizaciones delictivas vinculadas al gremio APDFA Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

La polémica

Mórtola, que comparte el entorno de Mauricio Macri por jugar al rugby en el club del colegio Cardenal Newman, comenzó su carrera política en 2010 en el Gobierno de la Ciudad y fue designado al frente de la AGP en marzo de 2016. Asegura que cuando llegó, gran parte de los cargos gerenciales estaban en manos de miembros del gremio APDFA.

"Yo cambié a los gerentes sin echar a nadie. Sí hice que los que tenían edad jubilatoria se jubilaran, como debe ser", dijo. Explicó que si bien la convivencia con los gremios fue, en líneas generales, buena, en el último tiempo "comenzaron a exigir poner ellos a los gerentes, como fue históricamente. Yo me opuse formalmente y públicamente", señaló Mórtola.

Además, el interventor saliente vincula al gremio a una serie de conductas delictivas que, según dice, su gestión desarticuló y llevó a la Justicia en los últimos años. Por ejemplo, una "saladita" montada en una oficina del puerto en la que se vendía mercadería robada a los contenedores o una "fundación trucha" que utilizaba el nombre del Hospital Argerich para explotar comercialmente un estacionamiento en Dársena Norte.

La AGP depende del ministro de Transporte, Mario Meoni Fuente: Archivo

La Administración General de Puertos es un organismo descentralizado que depende del Ministerio de Transporte y controla la operación del puerto de Buenos Aires. Si bien todavía no fue publicada su designación en el cargo, el ministro Mario Meoni eligió a Mario Goicoechea, ingeniero, para suceder a Mórtola al frente del organismo y, a su vez, él optó por José Beni para que lo secunde en el puesto de gerente general. Es decir, para que esté a cargo de la gestión del día a día.

El administrador saliente y el entrante tuvieron una reunión en muy buenos términos antes de que Mórtola renunciara. "Goicoechea tiene conocimiento del puerto y considero que es una persona adecuada para el cargo. El problema es la limitante que va a tener desde la bajada de línea política", dijo Mórtola.

El motivo del chispazo está ubicado un peldaño más abajo, en los puestos gerenciales. Al tiempo que Mórtola acusa al nuevo gobierno de coparla con delegados gremiales, Goicoechea asegura que él encontró una planta "desmotivada" y compuesta por personas con "muy poca experiencia en la actividad".

"Me llama la atención. En las empresas portuarias en general hay gente de mucha antigüedad porque es una industria muy específica, donde formar planteles lleva mucho tiempo", dijo a LA NACION.

El ingeniero Mario Goicoechea reemplazará a Mórtola en el cargo y eligió a José Beni como su gerente general Crédito: Twitter

Consultado sobre si José Beni, abogado y delegado de APDFA, ocupará efectivamente el cargo de gerente general, Goicoechea lo confirmó. "Lo elegí no porque tenga participación en un gremio, sino porque conoce muchísimo del puerto; ya fue gerente", aseguró. "La actividad gremial va separada y yo no tengo el prejuicio de que una cosa y la otra son incompatibles. Beni fue seleccionado por mí por su trayectoria dentro de AGP y por su currículum", añadió.

Según el nuevo administrador, con Beni se cruzaron muchas veces a lo largo de sus carreras y coincidieron dentro de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, donde ambos desempeñaron funciones. Respecto de las causas judiciales y denuncias hechas por Mórtola, Goicoechea aseguró: " Si hay personas con conductas reprochables es otra cosa y se tomarán las medidas correspondientes, sean del gremio o no".

En una primera reflexión sobre el trabajo que tiene por delante, Goicoechea señaló que no ve "bien" al puerto de Buenos Aires, donde encontró muchos "inconvenientes internos". "Creo que el principal problema es que el puerto viene perdiendo carga y posición en el mercado", dijo, y adelantó que está preparando un documento con propuestas para presentarle al ministro Meoni y definir entre ambos una nueva estrategia.