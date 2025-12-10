Se necesitan 123 años para alcanzar la paridad de género

Pese a ser un tema de agenda, la representación de mujeres en puestos de liderazgo está estancado. “Solo hay un 18% de presencia femenina en directorios”, comentó Andrea Pastrana, Socia de Auditoría y Líder de Diversidad, Equidad e Inclusión en KPMG Argentina y Co-chair del capítulo argentino de Women Corporate Directors Argentina (WCD), la organización dedicada a potenciar a las ejecutivas del mundo de los negocios.

“Es clave que las mujeres que ya estamos en posiciones de liderazgo visibilicemos nuestras carreras y cómo llegamos hasta donde estamos hoy”, agregó Andrea Peña Niño, también Co-chair at Women Corporate Directors Argentina y Country Sales Manager de United Airlines en el país en el mano a mano que abrió el encuentro de premiación de WCD.

Peña Niño y Pastrana en el back del Reconocimiento a la Mujer destacada en el ámbito empresarial Fabián Malavolta

Todavía falta mucho para llegar a niveles de participación parejos: “Se necesitan 123 años para alcanzar la paridad de genero”, cuantificó Pastrana en la novena edición del “Reconocimiento a la Mujer Destacada en el Ámbito Empresarial” de WCD, y agregó que, aunque este gender gap mejoró, continúa estancado. Igualmente, siguen haciendo esfuerzos para que esta diferencia se reduzca, y remarcó que en el país “hay mucho talento de líderes femeninas”.

WCD en Argentina y en el mundo; reconocimiento a la mujer destacada en el ámbito empresarial 2025

Peña Niño explicó que los espacios de mentoreo y networking donde se puedan compartir las experiencias y ayudar a las mujeres a que ”piensen en grande" son fundamentales para inspirar a que las mujeres “se animen”. A su vez, observó que la palabra “ambición” tiene una connotación negativa cuando se la ve del lado de la mujer, pero que es “crucial para crecer”.

El encuentro se realizó en los estudios de LA NACION Fabián Malavolta

“Igual decí que sí”

Durante la charla, las ejecutivas coincidieron en que muchas veces son las mimas mujeres ls que limitan su crecimiento. “A veces no se presentan a la búsqueda de una posición de liderazgo porque no se sienten capacitadas, o no cumplen con el 100% de los requisitos, pero le preguntas a un hombre y aunque no los cumple se presenta igual”, diferenció la Country Manager de United Airlines e inspiró a las asistentes con una cita de Richard Branson, creador de Virgin Group: “Si a vos te ofrecen una oportunidad maravillosa y pensás que no podés, igual decí que sí y después aprendé a hacerlo”. Con esta frase, la ejecutiva buscó incentivar a las líderes que, aunque no se sienten totalmente preparadas, “tomen el impulso y den el paso”.

“La clave fue desafiarme, animarme y comunicar lo que esperaba”, enumeró la socia de Auditoría de KPMG, quien a su vez remarcó la importancia de la diversidad de miradas, conocimiento y experiencia para lograr un mejor liderazgo y una toma de decisiones más innovadora y resiliente. La diversidad de miradas también se convirtió en algo “innato en las generaciones nuevas, que cuestionan cuando eso no existe”, comentó la ejecutiva.

“Las generaciones nuevas traen otra energía, aportan vitalidad. Cuando se conjuga la frescura con lo tradicional se crean espacios maravillosos con energía que potencia”, agrega Peña Niño.

Ambas profesionales opinan que el aprendizaje constante es fundamental. Una de las posibilidades que otorga WCD para seguir formándose es Nextboard una capacitación dirigida a mujeres que buscan mejorar sus skills para desarrollarse en la elite ejecutiva. Realizada junto con la Universidad del CEMA, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), KPMG, y WCD la novedad es que el año que viene tendrá dos ediciones. “Agotamos la primera y decidimos realizar otra”, explicó Pastrana obre este programa dirigido a CEO´s, presidentas de empresas públicas o privadas y ejecutivas de primera línea.

El rol de Woman Corporate Directors

Andrea Pastrana y Andrea Peña Niño forman parte de Woman Corporate Directors, la organización de mujeres líderes con mayor relevancia en el país Fabián Malavolta

Woman Corporate Directors fue creada en Estados Unidos en el año 2001, y reúne a más de 2500 miembros distribuidos en 70 capítulos, con presencia en 39 países y el respaldo de más de 8500 empresas públicas y privadas.

El organismo tiene una importancia cada vez mayor, sobre todo en la Argentina: “Este año fuimos récord de membresías, llegamos a más de 150, posicionándonos como la organización de mujeres líderes con mayor relevancia en el país″, comenta Andrea Peña Niño.

En esta edición, además de reconocer a la Ejecutiva del Año 2025, el máximo galardón de la jornada, también se otorga una mención de Revelación en Innovación, mención en Equidad de Género en el ámbito empresarial y mención en la Trayectoria.

Erin Dwyer, CEO global de WCD; reconocimiento a la mujer destacada en el ámbito empresarial

“Este evento no es simple celebración, sino la confirmación estratégica de nuestro impacto en la región”, agregó Erin Dwyer, la nueva CEO gloabal de WCD. También remarcó la importancia del capítulo argentino, “estamos proveyendo al mercado con una prueba irrefutable de que la inversión en el liderazgo femenino es la más inteligente”, concluyó.