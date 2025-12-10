WCD 2025: se celebró la nueva edición del reconocimiento a la mujer destacada en el ámbito empresarial

Women Corporate Directors (WCD) es una organización dedicada a potenciar a las ejecutivas del mundo de los negocios, tanto en el plano local como internacional. Su misión principal es representar a las mujeres que ocupan posiciones clave –directoras, presidentas, CEOs y/o dueñas de compañías–, trabajando activamente para ampliar su presencia en los directorios e impulsando una participación más equitativa en los niveles donde se toman las decisiones más importantes y estratégicas.

Premiación en el reconocimiento a la mujer destacada en el ámbito empresarial 2025

Creada en Estados Unidos en el año 2001, esta red global reúne a más de 2500 miembros distribuidos en 70 capítulos, con presencia en 39 países y el respaldo de más de 8500 empresas públicas y privadas. Gracias a esta escala, WCD se ha consolidado como una base de datos fundamental y confiable para los headhunters más relevantes al momento de identificar perfiles femeninos para puestos directivos en compañías líderes.

WCD Capítulo Argentina nació en 2017 con el apoyo institucional de KPMG, su sponsor principal. Hoy, bajo el liderazgo de Andrea Pastrana y Andrea Peña Niño, reúne a 151 mujeres, un crecimiento notable si se compara con las apenas 12 integrantes de sus inicios.

El número va en aumento, pero su propósito se mantiene firme: ampliar la presencia femenina en los directorios, potenciar su visibilidad en los medios de comunicación, promover espacios de networking y ofrecer programas de capacitación que las preparen para ocupar posiciones clave en la toma de decisiones.

Desde su creación, WCD Argentina ha llevado adelante más de 150 eventos y acciones, estableciendo alianzas con empresas, universidades e instituciones públicas y privadas, al tiempo que crea oportunidades y relaciones. En 2017 también instauraron el “Reconocimiento a la Mujer Destacada en el Ámbito Empresarial”, una distinción anual que celebra a las líderes corporativas que siguen abriendo camino con su visión y compromiso.

En este contexto, se celebró la novena edición del premio, donde Cristina Lorenzo, vicepresidenta de Costumer Success para Oracle Latinoamérica, se llevó la máxima distinción como Ejecutiva del Año 2025. “Quienes vivimos auto exigiéndonos y viendo lo que nos falta, nos cuesta parar y mirar todo lo que logramos. Estar acá y que este momento venga de ustedes, es un honor enorme”, remarcó al recibir el galardón con lágrimas en los ojos.

Por su parte, Fabiana Gadow, Consultora Organizacional y Miembro de Consejos Consultivos, fue reconocida por su amplio recorrido laboral: “Es el inicio de una nueva etapa en mi trayectoria que se vincula a hacer cosas que me apasionan”, comentó la ejecutiva.

También se entregaron menciones especiales a Patricia Jebsen, Board Member y Creadora de Contenido, reconocida en la categoría Revelación en Innovación 2025, y a Milagros Arguello, Directora General Senior en Boston Scientific Cono Sur, quien destacó por su labor en Equidad de Género en el ámbito empresarial.

“Chicas hay que estudiar toda la vida, porque la educación es continua, nunca hay que dejar de aprender ¿Hoy me volverían a tomar a mí? Esta pregunta hay que hacérsela siempre para ser los candidatos que las empresas quieren”, reflexionó Jebsen tras agradecer su mención.

Por otro lado, Arguello agregó: “Hoy recibo esta mención en nombre de muchas mujeres que trabajamos en esto, soy una líder en evolución y espero serlo toda la vida”

El jurado de la novena edición estuvo conformado por Andrea Pastrana, socia de KPMG Argentina y Co-Chair de WCD; Andrea Peña Niño, Country Sales Manager de United Airlines Argentina y Co-Chair de WCD; Néstor Raúl García, CEO y presidente de KPMG en Argentina; Marcelo Grimoldi, presidente de Egon Zehnder Argentina; Verónica Marcelo, gerente general de Natura Argentina; Antonio Marin, vicerrector de UCEMA; y Facundo Gómez Minujin, CEO de JP Morgan Chase & Co para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay.

El liderazgo del futuro

“Es clave que las mujeres que ya estamos en posiciones de liderazgo visibilicemos nuestras carreras y cómo llegamos hasta donde estamos hoy”, agregó Andrea Peña Niño, también Co-chair at Women Corporate Directors Argentina y Country Sales Manager de United Airlines en el país en el mano a mano que abrió el encuentro de premiación de WCD.

Todavía falta mucho para llegar a niveles de participación parejos: “Se necesitan 123 años para alcanzar la paridad de genero”, cuantificó Pastrana en la novena edición del “Reconocimiento a la Mujer Destacada en el Ámbito Empresarial” de WCD, y agregó que, aunque este gender gap mejoró, continúa estancado. Igualmente, siguen haciendo esfuerzos para que esta diferencia se reduzca, y remarcó que en el país “hay mucho talento de líderes femeninas”.

Peña Niño explicó que los espacios de mentoreo y networking donde se puedan compartir las experiencias y ayudar a las mujeres a que ”piensen en grande" son fundamentales para inspirar a que las mujeres “se animen”. A su vez, observó que la palabra “ambición” tiene una connotación negativa cuando se la ve del lado de la mujer, pero que es “crucial para crecer”.

Durante este noveno encuentro también se realizaron varios paneles destacados.“La mente también se entrena para ganar, no son solo los músculos”, fue el mensaje que compartió la especialista en Neurociencias aplicada al Deporte, Sandra Rossi, en un mano a mano con José del Río, director de Contenidos de LA NACION. La médica desglosó las claves de su enfoque en el panel “Cómo entrenar la mente para un mejor rendimiento”.

En otra de las charlas se profundizó en la temática “Liderazgo del futuro”, con la participación de Florencia Tiscornia, vicepresidente de personas y cultura de YPF; Silvana Zenere, miembro del Directorio Global de Spencer Stuart; Myriam Álvarez Iturre, directora de personas y organización de Movistar, y Máximo Cavazzani, fundador y CEO de Etermax.

Lucrecia Cornejo y Angie Braun, creadoras de Diderot.Art, plataforma que potencia y acerca el arte contemporáneo latinoamericano a nuevas audiencias, fueron las protagonistas del panel “El desafío de emprender y democratizar el arte”.

Por otra parte, Mariana Camino, cofundadora, presidenta y CEO de ABECEB; Silvana Bergonzi, CEO de Arredo y Fabián Kon, CEO del Grupo Galicia, anticiparon los desafíos que plantea a macro y que viene para 2026.

Para finalizar, y antes de la entrega de premios, Connie Ansaldi sumó su visión en un mano a mano con José del Rio, emprendedora y conferencista internacional, la fundadora y CEO de CUX lleva más de 25 años moviéndose entre medios, tecnología y negocios, especializándose en innovación, marca personal y creación de comunidades.

Connie es una de las voces más influyentes del emprendedurismo iberoamericano, y desde su lugar sigue inspirando a otras mujeres que lideran y abren nuevas puertas para las que vendrán, apoyadas en la misión y el compromiso de Women Corporate Directors.