De la cautela al consumo: tras un 2025 “estoico”, las empresas empiezan a mirar hacia adelante

El empresariado argentino percibe un cambio significativo en el país. Tras las elecciones de 2025, se observa un aumento de la confianza y un entorno económico más previsible, que abre nuevas oportunidades de inversión y crecimiento. Analistas y referentes destacan que, aunque persisten desafíos estructurales, hay señales de un reordenamiento productivo y cultural que podría marcar un punto de inflexión.

Balances y perspectivas 2026 y 2027; WCD, novena edición

En el marco del noveno episodio de Women Corporate Directors, realizado por LA NACION, referentes del empresariado local compartieron su visión sobre la economía y los desafíos del próximo año. Mariana Camino, presidente y CEO de ABECEB, proyectó un panorama positivo para 2026, marcando un cambio de ciclo tras las elecciones de octubre de 2025. “Hay un shock de confianza importante. Argentina está mostrando por primera vez en años que la economía acompaña; el Gobierno está empoderado con el apoyo de la sociedad para avanzar con un cambio de modelo de política económica que tracciona un nuevo escenario”, señaló en un panel moderado por la periodista de LA NACION Carla Quiroga.

Camino advirtió, sin embargo, que “no toda la economía ni todas las actividades están posicionadas en el mismo lugar”, aunque destacó que existe “previsibilidad de horizonte”, un factor que impacta directamente en las decisiones empresarias y la inversión. En cuanto a la cultura empresarial, agregó que “hay una consciencia clara de que estamos en un cambio de paradigma, un cambio de cultura”, y que la adopción de prácticas ágiles constituye hoy una ventaja competitiva. De cara a 2026, la analista proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto cercano al 4%, con inflación descendente, tipo de cambio libre y un contexto macroeconómico alineado.

Por su parte, Fabián Kon, Gerente General de Grupo Galicia, señaló que la reactivación del crédito será clave para sostener el crecimiento: “Argentina tiene que reconstruirse a partir de nuevos paradigmas. El equilibrio fiscal parece un paso sólido, pero hay muchos más para seguir trabajando. El crédito crecerá naturalmente si mantenemos la estabilidad, reducimos el riesgo país y generamos confianza en la sustentabilidad de la deuda”.

Kon remarcó la importancia de un mercado de capitales robusto que permita a los jóvenes acceder a la vivienda y al financiamiento de proyectos productivos. “El mercado de capitales es un lugar donde se toman fondos a largo plazo, pero tiene que haber gente que coloque a largo plazo. Todavía en la Argentina no tenemos instrumentos de ahorro a largo plazo, porque los argentinos compran dólares para ahorrar; pero empieza a haber inversores de largo plazo, empresas que tomen deuda y los depositantes empiezan a confiar, a invertir en otros instrumentos. Así se va construyendo el mercado de capitales”, dijo.

Finalmente, desde la perspectiva del consumo, Silvana Bergonzi, CEO de Arredo, subrayó que la apertura de la economía devolvió al consumidor “la libertad y el poder de elegir”. Según Bergonzi, el 2025 se caracterizó por un consumo más racional y medido, aunque con indicios de recuperación hacia fin de año: “El consumidor más estoico está saliendo a buscar un gustito, un mimo, y a descansar de un año complejo. Las empresas tenemos que mirar hacia adentro, trabajar en procesos y productividad, y transferir valor al cliente en un contexto de doble velocidad”.