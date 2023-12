escuchar

“Raúl Ricardo Alfonsín y Carlos Saúl Menem hacen política, los demás son sólo comentaristas”, afirmó César Jaroslavsky en algún momento de la década de 1990. Sus memorias, tituladas Hay otro camino, publicadas en 1996, constituyen materia prima indispensable para cualquiera que quiera participar, o siquiera entender, la política práctica. Mi admiración por el “Chacho” aumentó enormemente cuando –a diferencia de muchos otros– no se distanció de Alfonsín, luego de la derrota electoral que el radicalismo sufriera en 1987.

Javier Gerardo Milei hoy hace política. ¿Alguien más? La pregunta puede ofender a algunos legisladores, dirigentes políticos de la oposición, etc. Sepan disculpar. Pero el punto que quiero destacar es que en la actualidad resulta imperdonable que las energías de los potencialmente ofendidos se agoten en el plano formal. No digo que no se ocupen de las cuestiones institucionales, pero pido que no se agoten en ellas.

Específicamente, ¿cuál sería la postura de cada uno de ellos, si el DNU 70/23 se transformara en un proyecto de ley? De la misma manera, ¿cuál será la postura frente a los proyectos de ley que el Ejecutivo está enviando para tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso? Dado que lleva tiempo analizar el referido material, no estaría mal que fueran ocupándose de la sustancia, al tiempo que siguen pulseando en el plano formal.

El liderazgo es indispensable, insistía el recientemente fallecido Henry Kissinger; y el liderazgo no es reemplazable ni por la burocracia ni por las computadoras.

Hay que ser muy necio para no diferenciar entre el “vamos por todo”, lanzado por el oficialismo de entonces, luego de victoria electoral de 2011, y el “desandemos el camino, para liberar energías”, que plantea el actual gobierno. El primero generó, entre otras cosas, el cepo cambiario; el segundo generará, eventualmente, su eliminación.

Última, pero muy importante. Dejen de basar los pronósticos inflacionarios de los próximos meses en meros ejercicios numéricos que extrapolan lo que ocurrió durante buena parte de diciembre. Hay aumentos anunciados, como medicina prepaga, subte, etc.; pero también hay una revisión de algunas listas de precios, porque la “microeconomía” está operando. Bien por los supermercados que se niegan a vender productos a precios “exorbitantes”. La tasa de inflación resultante es una incógnita.

