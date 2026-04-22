Los documentos que muestran cómo lavaba dinero el casino que denunció a exfutbolistas argentinos

Resorts World es uno de los hoteles-casino más importantes de Las Vegas. A ese lugar del estado norteamericano de Nevada fue a apostar Enrique “Quique” Felman, acusado de dejar una deuda impaga con el casino de US$300.000. Al volver a pisar suelo norteamericano, el 1 de febrero pasado, el periodista deportivo fue arrestado.

Ahora, según publicó LA NACION, los exjugadores argentinos Norberto Ortega Sánchez, Sergio “La Bruja” Berti, Sergio “Ratón” Zárate y José “Turu” Flores fueron denunciados por la misma entidad y enfrentan demandas judiciales por deudas similares en Estados Unidos.

Felman, conductor de TyC Sports, permaneció 13 días preso, llegó a un acuerdo con la Justicia para pagar US$120.000 y quedó libre de culpa y cargo.

Su caso, junto con las demandas contra Ortega Sánchez, Berti, Zárate y Flores, expuso una red de lavado de activos que funciona en la meca del juego. Según denunció Felman en su descargo a LA NACION, él recibía órdenes por parte de un argentino de 40 años cuya familia hace décadas está vinculada a los casinos.

Dijo que este hombre, identificado como Maximiliano Palermo, llevaba a alrededor de 400 jugadores de fútbol exjugadores y periodistas por mes a apostar dinero y perderlo, emitiendo deudas a sus nombres. De acuerdo a su relato, el líder de esta presunta organización desapareció y los dejó a todos endeudados. De ahí surgió su orden de arresto. Palermo también llevó a los cuatro exjugadores ahora denunciados a apostar y perder.

Quique Felman quedó detenido el 2 de febrero en Miami (Foto: Instagram @quikefelman)

Una investigación de la Junta de Control de Juegos de Nevada, una agencia gubernamental que otorga licencias y regula el juego, acordó en marzo del 2025 con Resorts World, el casino donde jugaron los cuatro exjugadores y Felman, el pago de una multa de US$10 millones por lavado de dinero. No es una sentencia penal, sino una sanción regulatoria estatal contra el casino, que funciona bajo licencia. Cuando Nevada cerró el acuerdo dejó escrito que si aparecía una acción federal posterior, podrían volver a sancionar al casino.

La maniobra

Los documentos describen la maniobra, que se asemeja a la que realizaba Palermo, llevando a personalidades destacadas del mundo deportivo para que supuestamente “promocionen el casino”, con todo pago, un cachet fijo de US$5000 con la condición de jugar de la manera en que él se los pedía; a algunos los inducía a perder.

El supuesto líder de la organización les daba el dinero a los jugadores y periodistas y les imponía condiciones, como jugar con otras personas, no usar el dinero propio, no tomar alcohol, entre otros pedidos. Así, ingresaban los activos, ahora blanqueados, al casino.

Tal como publicó LA NACION este miércoles, Resorts World denunció que los exfutbolistas habrían incumplido el pago de instrumentos de crédito —similares a un cheque, pero para el juego—, conocidos como markers. Cuando la empresa intentó cobrarlos, fueron devueltos por sus bancos por falta de fondos, indicaron. La argumentación del casino sostiene que los argentinos se endeudaron, jugaron, perdieron y no pagaron. Si Ortega Sánchez, Berti, Zárate y Flores quieren volver en el futuro a Estados Unidos, deberán defenderse en la justicia norteamericana.

Qué dicen los documentos

Los documentos oficiales del ente regulador describen que en Resorts World Las Vegas funcionó durante años un esquema que permitió el ingreso, circulación y blanqueo de dinero proveniente de redes de apuestas ilegales y prestamistas clandestinos: un lavado de activos.

La Comisión de Juego de Nevada concluyó en su investigación que Resorts World sostuvo un sistema de la falta de controles efectivos, que convirtió al casino en una plataforma para “limpiar” fondos de origen criminal.

El núcleo de la maniobra giraba en torno a intermediarios (conocidos como “junkets”) que acercaban jugadores de alto poder adquisitivo al casino. Uno de ellos es Mathew Bowyer, un reconocido corredor de apuestas ilegales. Según la acusación, Resorts World permitió que estos promotores operaran aun cuando existían indicios claros de que manejaban dinero vinculado a casas de apuestas ilegales y organizaciones criminales.

A pesar de esas alertas, el casino los trató como clientes VIP, a los que les daba regalos y se les permitía apostar y perder grandes sumas de dinero sin aplicar los controles impuestos por el gobierno de Nevada ni exigir justificación sobre el origen de los fondos que ingresaban al sistema.

El circuito comenzaba fuera de Estados Unidos, en mercados ilegales de apuestas donde se generaba el dinero. Esa plata era canalizada por los intermediarios hacia jugadores que viajaban a Las Vegas. Una vez en el casino, esos jugadores realizaban apuestas mínimas o simulaban actividad de juego, cambiaban fichas y luego solicitaban pagos del propio Resorts World, ya sea en cheques, transferencias bancarias o créditos internos. De este modo, el dinero regresaba al sistema financiero formal con apariencia de ganancias legítimas del juego.

El ente regulador estadounidense remarcó en la investigación del año pasado que el casino tenía la obligación legal de detectar este tipo de patrones: debía verificar el origen de los fondos, monitorear transacciones inusuales, reportar operaciones sospechosas y bloquear a clientes de alto riesgo. No obstante, según los documentos, Resorts World ignoró señales evidentes: jugadores sin ingresos lícitos conocidos, promotores vinculados a apuestas ilegales, movimientos de grandes sumas en efectivo y estructuras de deudas paralelas que funcionaban por fuera de los controles.

Además, se señala que hubo una cultura interna que priorizó el volumen de apuestas por encima del cumplimiento de las normas antilavado. Esa decisión permitió que durante años el casino funcionara como una pieza clave dentro de un engranaje de lavado, en el que fondos ilícitos entraban por la puerta del juego y salían convertidos en ganancias aparentemente legales.

Según la investigación, la maniobra de lavado consistía de la siguiente manera:

Se genera dinero en redes de apuestas ilegales presuntamente comandadas por el casino

Los intermediarios (junkets) entregan ese efectivo a jugadores en Las Vegas.

El jugador apuesta en Resorts World. Entrega el dinero, lo intercambia por fichas, juega y pierde de manera intencional

El casino “gana” dinero porque el jugador apostó y perdió

El dinero vuelve al sistema financiero legalmente en forma de cheques o transferencias

El Estado de Nevada concluyó que Resorts World operó con “métodos inadecuados”, se impuso un acuerdo millonario y lo obligó a reformar por completo su sistema de control, algo que parece que no se cumplió.