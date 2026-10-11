Por el cambio de hábitos, ya hay 672 sucursales bancarias menos que hace siete años

La red de sucursales bancarias sigue achicándose en la Argentina, sobre todo debido al boom de operaciones online. El declive arrancó después de la pandemia de Covid-19, cuando la cuarentena obligó a que todas las operaciones se adaptaran para hacerse vía digital, cambió los hábitos de consumo de los clientes y las entidades revisaron sus modelos de atención. Desde entonces, cerraron definitivamente 672 filiales.

En julio de este año, el sistema financiero local contaba con 3944 sucursales en todo el país, de acuerdo con información pública del Banco Central (BCRA). Fue una reducción de 229 puntos de atención con respecto a igual mes del año pasado, cuando había 4173 sucursales, equivalente a un 5,5% del total de la red.

El ajuste en la red física comenzó siete años atrás, pero la velocidad del ajuste fue más marcada en los últimos años. Mientras que en julio de 2020 había 4614 sucursales, con pandemia mediante el número descendió a 4586 al año siguiente (28 puntos de atención menos). Al año siguiente la cifra retrocedió dos unidades (4584 en 2022), pero en julio de 2023 ya quedaban 4490, 94 menos. En julio de 2024 retrocedieron a 4381 locales, una caída de 109 puntos de venta.

Así, frente a las 4616 sucursales que había en julio de 2019 (último año de crecimiento), de punta a punta dejaron de existir 672 filiales. O, visto de otra manera, la red de sucursales bancarias redujo su tamaño en un 14,5%.

Los bancos aseguran que el 90% de las transacciones se hacen vía digital

“La industria financiera en la Argentina y en el mundo atraviesa una transformación profunda, impulsada por la evolución en los hábitos de los usuarios, la aceleración de la digitalización y un contexto macroeconómico dinámico. En este marco, los clientes demandan soluciones cada vez más simples, rápidas y disponibles en todo momento. En respuesta a este cambio, las entidades del sistema estamos adaptando nuestros modelos operativos para acompañar estas nuevas necesidades y preferencias, garantizando al mismo tiempo la continuidad operativa y la sustentabilidad en el largo plazo”, contaron en off en un banco argentino.

No fue el único factor. También hubo entidades financieras que se fusionaron (el Galicia compró HSBC y el Macro, el Itaú) y decidieron cerrar sucursales duplicadas en cercanía.

“¿Te acordás la última vez que fuiste a una sucursal?”, respondieron en un banco cuando este medio preguntó sobre el cierre de sucursales. Aunque el número puede variar entre una entidad y otra, la mayoría cuenta que más del 90% de sus transacciones hoy se hacen de manera digital y que el 80% de sus nuevos clientes llegan a través de ese canal. Por eso, a la hora de cerrar una boca, se fijan en la afluencia de los clientes en esa zona y buscan que una sola sucursal englobe la demanda del barrio, por ejemplo.

Sin embargo, este ajuste también incluyó la pérdida de 20.231 puestos de trabajo, según el BCRA. Mientras que en junio de este año había 86.795 trabajadores en el sistema bancario argentino, la cifra ascendía a 90.147 a fines de diciembre del año pasado, a 95.933 en diciembre de 2024 y a 98.856 en diciembre de 2023. Siete años atrás, el rubro empleaba a 107.026 personas.

Localización de las sucursales bancarias que hay en el país. Fuente: BCRA

“Invertimos cerca de US$210 millones durante 2026, destinados principalmente a fortalecer nuestra infraestructura tecnológica y a seguir mejorando la experiencia de nuestros más de 5,6 millones de clientes. Además, contamos con un plan de inversión de US$500 millones para los próximos tres años, que reafirma nuestra apuesta por un modelo de banco cada vez más digital, simple y personalizado, combinando disponibilidad digital 24/7 con atención humana especializada cuando los clientes la necesitan”, contaron en otra entidad, para remarcar el compromiso con el negocio en la Argentina.

La estadística del BCRA también permite observar cómo se distribuye la infraestructura bancaria en el país. La provincia de Buenos Aires concentra 1290 sucursales plenas, mientras que la ciudad de Buenos Aires cuenta con 597. Siguen Santa Fe, con 426, y Córdoba, con 409. En el otro extremo, Tierra del Fuego registra 21 sucursales plenas y Catamarca, 19.

“Hoy tenemos sucursales que tienen poca gente; el banco está en el celular en el 90% de los casos. Fortalecemos los canales que más usa el cliente, mantenemos los que necesita. Pero no hay un plan de cierre de sucursales a futuro”, contaron.