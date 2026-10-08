Por el impulso de Vaca Muerta, Neuquén podría convertirse en la provincia con más exportaciones del país en cinco años

El mapa de exportaciones argentinas está en un proceso de transformación. En las últimas décadas, estuvo dominado por la región pampeana, que concentró en promedio el 74% de las exportaciones del país. Sin embargo, el desarrollo de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta se consolidó como un motor de divisas y empieza a competir en escala con el sector agropecuario. En este escenario, Neuquén avanza con firmeza y podría convertirse en la provincia con mayor volumen exportador del país en un plazo de cinco años.

Un informe de Fundación Mediterránea hizo una proyección hasta 2035 utilizando la metodología de la serie de Origen Provincial de las Exportaciones (OPEX) del Indec, que asigna cada venta externa a la provincia donde se produjo un bien.

Los datos anticipan hitos históricos. En 2027, Neuquén superaría a Córdoba y se instalaría en el tercer puesto del podio; en 2028, con el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en pleno funcionamiento, desbancaría a Santa Fe para alcanzar el segundo lugar; y en 2031, con el proyecto Argentina LNG operativo, escalaría al primer puesto nacional y se impondría sobre Buenos Aires.

Neuquén superaría a la provincia de Buenos Aires en exportaciones hacia 2031 Fundación Mediterránea

El avance de Neuquén en el ranking de las provincias más exportadoras empezó hace unos años. “Entre 2021 y 2025 casi multiplicó por siete sus exportaciones en términos reales y se convirtió en el principal motor de crecimiento de las exportaciones argentinas. El salto en el ranking no tiene precedentes: del puesto 14 en 2021 al cuarto en 2022, diez lugares en un solo año”, observó el informe.

De acuerdo con los últimos datos del Intercambio Comercial Argentino (ICA) que realizó el Indec, Neuquén acumula entre enero y agosto de este año unos US$6031 millones y se sostiene en el cuarto puesto de las provincias más exportadoras.

El despegue exportador está respaldado por megaproyectos de infraestructura energética que ampliarán drásticamente la capacidad de transporte. El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) duplicará la evacuación de petróleo crudo y empezaría a operar hacia fines de 2026.

A su vez, el gas también entra en escena con el proyecto de Southern Energy que prevé dos buques en el Golfo San Matías para la exportación de gas natural licuado (GNL) y entrarían en operación entre 2027 y 2028, mientras que Argentina LNG —el proyecto más ambicioso de YPF, la italiana Eni y la emiratí XRG planean dos unidades flotantes de licuefacción por 12 millones de toneladas anuales— apunta a iniciar a funcionar en 2031.

A partir de estimaciones de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), anticipan que la producción de petróleo crecerá 23% en 2027 y se desacelerará gradualmente hasta estabilizarse cerca de 1,5 millones de barriles diarios hacia 2035. “Para Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba aplicamos su crecimiento real promedio de los últimos 20 años: 1%, 1,2% y 2% anual, respectivamente”, indicaron.

<b>Año</b> <b>Buenos Aires</b> <b>Santa Fe</b> <b>Córdoba</b> <b>Neuquén (petróleo a US$70)</b> 2026 US$32.001 millones US$16.384 millones US$11.131 millones US$9773 millones 2027 US$32.321 millones US$16.581 millones US$11.354 millones US$13.446 millones 2028 US$32.644 millones US$16.780 millones US$11.581 millones US$18.433 millones 2029 US$32.970 millones US$16.981 millones US$11.813 millones US$24.286 millones 2030 US$33.300 millones US$17.185 millones US$12.049 millones US$27.167 millones 2031 US$33.633 millones US$17.391 millones US$12.290 millones US$34.258 millones 2032 US$33.970 millones US$17.600 millones US$12.536 millones US$36.351 millones 2033 US$34.309 millones US$17.811 millones US$12.786 millones US$37.504 millones 2034 US$34.652 millones US$18.025 millones US$13.042 millones US$37.098 millones 2035 US$34.999 millones US$18.241 millones US$13.303 millones US$37.049 millones

“El salto decisivo llegaría en 2031: con Argentina LNG en operación, rondaría los US$34.300 millones y superaría por un margen estrecho a Buenos Aires”, determinó la Fundación Mediterránea. A partir de allí, Neuquén mantendría el primer lugar hacia 2035 con unos US$37.000 millones, alrededor de US$2000 millones por encima de la provincia bonaerense.

Ana Inés Navarro, directora del Departamento de Economía en la Universidad Austral que estudia las economías transregionales, señaló que la media de las proyecciones sobre exportaciones del petróleo anticipa que hacia 2031 podrían superar los US$ 30.000 millones. Por lo tanto, coinciden con las estimaciones de Fundación Mediterránea, dado que Neuquén concentra el grueso de estos intercambios.

“Podría pasar a Buenos Aires hacia 2031. Si no lo hace, competiría cabeza a cabeza con una provincia que acumula ella sola el mismo volumen que el resto del centro del país”, detalló la especialista, para entender la magnitud de su crecimiento.

Factores de riesgo y variables del escenario

El crecimiento de Vaca Muerta llevaría a Neuquén al primer puesto de las provincias exportadoras hacia 2031 Sobrevolando Patagonia - Shutterstock

Si bien la tendencia de crecimiento es sólida, existen factores que podrían modificar los plazos:

El precio internacional del crudo: Se estima un valor de US$85 por barril para 2026 y US$80 entre 2027 y 2028. Si la cotización descendiera hasta los US$60, el ritmo se ralentizaría: Neuquén alcanzaría el liderazgo recién en 2032 y lo cedería de forma intermitente.

Se estima un valor de US$85 por barril para 2026 y US$80 entre 2027 y 2028. Si la cotización descendiera hasta los US$60, el ritmo se ralentizaría: Neuquén alcanzaría el liderazgo recién en 2032 y lo cedería de forma intermitente. Plazos de ejecución: Demoras en las aprobaciones (como el régimen RIGI para Argentina LNG) o en la construcción de las obras estirarían el calendario hacia adelante.

Demoras en las aprobaciones (como el régimen RIGI para Argentina LNG) o en la construcción de las obras estirarían el calendario hacia adelante. El factor climático: Los vaivenes de la agroindustria pampeana pueden alterar los resultados de años puntuales, aunque sin modificar la tendencia estructural de fondo.

Navarro coincidió en que depende del precio del petróleo y de la aprobación del RIGI del proyecto Argentina LNG ―que podría darse en noviembre―. De todos modos, señaló que “la potencia y magnitud del proyecto de Vaca Muerta es grande”, por lo cual por el momento no hay factores que puedan evitar el avance de Neuquén en el podio de las provincias más exportadoras, pero que los plazos se pueden estirar por estos motivos.