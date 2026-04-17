Por el rebrote inflacionario y la apreciación del peso, la deuda volvió a subir

El stock de deuda pública bruta del Estado Nacional ascendió a un monto total equivalente a US$483.830 millones a fin de marzo -de los cuales US$481.312 millones se encuentran en situación de pago normal-, con lo que aumentó otros US$11.715 millones (+2,49%).

Siguió en alza por la unidad de medida que se toma —el dólar oficial, que cayó 1,1% en marzo contra el peso—, el impacto que el nuevo aumento de la inflación tiene sobre el capital de los bonos emitidos con ese ajuste y por las nuevas colocaciones que realizó el Tesoro Nacional para tomar dólares del mercado o retirar parte de los pesos que el Banco Central (BCRA) emitió para comprar reservas en el mes.

En alza...

Ese combo de factores la llevó a tocar un nuevo máximo nominal y, en términos de PBI —si se toma un total consolidado—, a escalar a 57,9%, un punto porcentual más que en febrero.

De este modo, durante el período que lleva esta administración, la deuda aumentó en un equivalente a US$58.536 millones, aunque, si se toman en cuenta los pasivos que reabsorbió el Tesoro del BCRA (para sanearlo), el stock consolidado se redujo en poco más de US$29.000 millones en esos 28 meses.

La nueva suba —creció un equivalente a US$28.763 millones en el primer trimestre, al pasar de US$455.067 millones a US$483.830 millones— se explicó por una nueva disminución de la deuda en moneda extranjera por US$675 millones y un nuevo aumento de la deuda en pesos “por un monto equivalente en dólares de US$12.390 millones”, precisó el informe mensual de la Secretaría de Finanzas.

Eso deviene, como se dijo, de que la indexación de la deuda ajustada por inflación —los papeles más ofrecidos por el Tesoro al mercado este año— supera largamente el alivio que representa la baja del dólar en aquellos colocados con capital indexado por el dólar oficial.

A eso se agrega el esquema de capitalización de intereses con que se ofrecen los bonos a tasa fija, estrategia diseñada para tratar de mostrar superávit no sólo fiscal sino también financiero sobre títulos y bonos.

Si se observa en detalle, se ve que en marzo la deuda bruta creció en US$828 millones por la apreciación del peso, en US$5830 millones por la indexación por CER (el 45% de la deuda circulante ajusta por algún tipo de variable) y en otros US$2460 millones por la capitalización de intereses.

Composición por tipo y acreedor

Y lo hizo pese a que “en el mes de marzo, la Administración Central realizó pagos de deuda pública por un total equivalente a US$13.703 millones, de los cuales el 94% se efectuó en moneda nacional y el 6% en moneda extranjera. Del monto total, US$13.369 millones se destinaron al pago de capital y US$334 millones al pago de intereses”, se señala.

El detalle indica que el 46% de la deuda en situación de pago normal está contraída en moneda local, mientras que el 54% restante lo está en moneda extranjera. A su vez, el 78,2% de la deuda bruta regularizada corresponde a Títulos y Letras del Tesoro Nacional; el 20,5%, a obligaciones con acreedores externos oficiales; el 0,6%, a adelantos transitorios tomados del BCRA; y el 0,7% restante, a “otros instrumentos”.

El informe oficial además explica que la deuda con organismos financieros internacionales ascendió a fines de marzo a US$95.644 millones, de los cuales US$56.678 millones se deben al Fondo Monetario Internacional (FMI), US$19.011 millones al BID y US$12.765 millones al Banco Mundial o alguno de sus brazos financieros.