Tras un incidente en Aeroparque, Aerolíneas Argentinas inmovilizó preventivamente ocho aeronaves Boeing 737-800, debido a que un avión de la aerolínea sufrió un desperfecto. La medida afecta a casi el 10% de la flota total y la compañía argumenta que responde a cuatro sucesos registrados en el último año con un mismo tipo de motor.

¿Por qué Aerolíneas Argentinas dejó ocho aviones parados?

La decisión se tomó tras registrarse una falla en el motor izquierdo de un Boeing 737-800 mientras despegaba hacia Córdoba y debió aterrizar de emergencia en Ezeiza. Este incidente, sumado a otros tres previos con motores similares, motivó la inmovilización preventiva de las aeronaves para realizar una revisión exhaustiva y garantizar la seguridad de los vuelos.

Tras la falla en una aeronave, Aerolíneas argentinas freno ocho aviones para revisarlos fabian-marelli-11419

Las aeronaves fuera de servicio son las de matrículas LV-FQY, LV-FQZ, LV-FSK (involucrado en el incidente), LV-FUA, LV-FUB, LV-FUC, LV-FVM y LV-FVO. Estas aeronaves tienen un promedio de 10 años y comparten motores del mismo fabricante, modelo y lote de partes que los que presentaron fallas.

El comunicado de Aerolíneas Argentinas

La aerolínea emitió un comunicado donde asegura que “el mantenimiento de todos los motores operados por Aerolíneas Argentinas tiene un cumplimiento absoluto en términos de las verificaciones indicadas por sus fabricantes”. La empresa añade que, a pesar de esto, se registra el cuarto suceso en el último año con un mismo tipo de motor, fabricado por la compañía CFM, con un componente específico que provocó las fallas.

CFM Internacional es una empresa conjunta entre GE Aviation de Estados Unidos y Snecma de Francia. Para el tipo de motor de los 737-800, recomienda una revisión al cumplirse los 17.200 ciclos (cada despegue y aterrizaje cuenta como un ciclo). Aerolíneas Argentinas indica que ninguno de los motores que registró fallas estaba cerca de alcanzar ese umbral.

La compañía estatal decidió inmovilizar de forma preventiva ocho aeronaves Boeing 737-800 tras detectar fallas recurrentes en un tipo específico de motor Gonzalo Gacitua - Shutterstock

La compañía solicitó una opinión técnica al fabricante y a otras aerolíneas de la región que operan aeronaves con la misma motorización y que tuvieron sucesos similares. Las autoridades regulatorias locales fueron notificadas y trabajan en conjunto para fijar un criterio de resolución.

Aerolíneas Argentinas reafirma “su compromiso indeclinable con la seguridad operacional, que se refleja en sus procesos internos y decisiones tanto empresariales como operativas”. La suspensión preventiva es consecuencia de la aplicación de estos criterios de exigencia, reafirmados en la última auditoría IOSA (Auditoría de Seguridad Operacional de la IATA) realizada durante 2024.

El incidente de un avión matrícula LV-FSK, que sufrió un desperfecto en el motor izquierdo al despegar de Aeroparque, motivó la medida sobre casi el 10% de la flota de Aerolíneas Argentinas JUAN MABROMATA - AFP

Fuentes de Aerolíneas Argentinas señalan que, al ser temporada baja, la empresa puede acomodar la operación. “Hay que hacer algunos ajustes, pero no va a ser algo masivo. El impacto económico se va a saber al final del camino”, afirman.

La visión de los pilotos ante la medida

La decisión de dejar en tierra los aviones fue adelantada en un comunicado interno de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que denuncia una “alarmante falta de gestión” del CEO de la compañía, Fabián Lombardo.

APLA enfatiza que este año hubo cuatro incidentes relacionados con fallas en los motores: el reciente, uno en el aeropuerto de Trelew, otro que salió de Aeroparque y uno que partió de Ezeiza hacia Santiago de Chile. Consideran que esto afecta “la seguridad operacional” de los aviones de Aerolíneas.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) denuncia una "alarmante falta de gestión" en Aerolíneas Argentinas, tras la medida Santiago Oroz

“Hasta que no haya un plan de mitigación robusto, los pilotos se abstendrán de operar estos aviones y responsabilizamos a la empresa por las cancelaciones de vuelos que esto pudiera afectar”, dice parte del reclamo interno. La suspensión de la operación de los ocho aviones representa casi un 10% de la flota total de la empresa y casi un 30% de las 28 unidades del 737-800, modelo encargado de rutas nacionales y regionales.

La postura de los técnicos

Ricardo Cirielli, secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), en dialogo con LA NACION declaró que este caso puntual con los 737-800 es un problema del fabricante de álabes. “Da una cierta cantidad de horas para que se reemplacen los motores y parece que a nivel mundial también están teniendo problemas. Lo que posiblemente ocurra es que se reemplacen a menos cantidad de horas”, apunta.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Lucia Pereyra y María Julieta Rumi.