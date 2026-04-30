Caputo se reunió con la reina Máxima en Bariloche y hablará en el Foro Llao Llao

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió este jueves en Bariloche con la reina Máxima de Holanda y por la noche formará parte del Foro Llao Llao, que reúne a los empresarios más importantes del país.

“Un placer charlar con la reina Máxima sobre economía e inclusión financiera. Nunca deja de sorprenderme su nivel de conocimiento y su pasión por mejorar el bienestar de las personas”, destacó Caputo desde sus redes sociales.

El tuit de Caputo sobre su reunión con la reina Máxima

El Foro Llao Llao reúne una vez al año en el reconocido hotel del mismo nombre a empresarios, emprendedores y referentes de mundo de los negocios.

Ante la presencia del ministro de Economía, en lo que fue un viaje fuera de agenda, había expectativa entre los empresarios por el mensaje del funcionario.

El Foro está compuesto por más de 100 empresarios, referentes y especialistas de distintos sectores y generaciones.

Entre sus miembros se encuentra el Consejo de la Fundación, integrado por Federico Braun, Gustavo D’Alessandro, Eduardo Elsztain, Marcos Galperin, Martin Migoya, Carlos Miguens, Luciano Nicora, Agustín Otero Monsegur y Karina Roman.

Respaldo de Milei

El miércoles último, el presidente Javier Milei destacó lo que consideró logros de su gestión, reivindicó el rumbo económico y volvió a darle un fuerte respaldo a Caputo.

Fue la tercera vez en la semana en la que Milei expuso, en esta oportunidad ante un auditorio repleto en la ExpoEFI.

En su respaldo a Caputo, el mandatario dijo que su “máxima virtud” como funcionario es la “experiencia manejando mesas de trading”.

“No se puede enamorar de ninguna teoría estúpida de ningún analista porque, si perdía plata, lo volaban por los aires. Por eso trabajó en las mejores instituciones del mundo: en JP Morgan, en Deutsche Bank y en BlackRock”, resaltó Milei sobre el titular del Palacio de Hacienda.

Y añadió: “El tipo es un gigante, sabe tomar decisiones y no se enamora de ninguna pelotudez. Si funciona, bien; si no, tiro en la cabeza y lo ejecuta. Eso es brillante”, insistió.