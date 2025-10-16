Aerolíneas Argentinas deja ocho aviones 737 en tierra tras el incidente en Aeroparque

Aerolíneas Argentinas informó este jueves que dejará en tierra preventivamente ocho aeronaves B737-800 -lo que representa casi el 10% del total de la flota- después de que ayer un avión que iba desde Aeroparque a Córdoba sufriera un desperfecto en el motor izquierdo y debiera aterrizar de emergencia en Ezeiza. Según la empresa se trata del cuarto suceso registrado en el último año con un mismo tipo de motor.

En un comunicado, la aerolínea de bandera dijo que “el mantenimiento de todos los motores operados por Aerolíneas Argentinas tiene un cumplimiento absoluto en términos de las verificaciones indicadas por sus fabricantes” y que, en el caso particular de estos motores, el fabricante CFM recomienda una revisión al cumplirse los 17.200 ciclos (aterrizajes y despegues).

Se trata de las aeronaves con las siguientes matrículas: LV-FQY; LV-FQZ; LV-FSK (involucrado en el incidente de ayer); LV-FUA; LV-FUB; LV-FUC; LV-FVM; LV-FVO.

“Ninguno de los motores que registraron fallas estaba cerca de alcanzar ese umbral, por lo que se solicitó al fabricante una opinión técnica antes de reincorporar esos equipos al servicio. En paralelo, se requirió también la opinión técnica de otras aerolíneas de la región que operan aeronaves equipadas con esa motorización, que tuvieron sucesos similares. Las autoridades regulatorias locales fueron notificadas y se está trabajando en conjunto para fijar un criterio de resolución”, afirmaron.

“Aerolíneas Argentinas reafirma su compromiso indeclinable con la seguridad operacional, que se refleja en sus procesos internos y decisiones tanto empresariales como operativas. Esta suspensión preventiva es consecuencia de la aplicación de estos criterios de altísima exigencia, que fueron reafirmados en la última auditoria IOSA (Auditoría de Seguridad Operacional de la IATA) realizada durante 2024, y fue adoptada en el plenario del Comité de Seguridad de la compañía, del que participan las máximas autoridades de la misma”, agregaron.

Consultadas por el impacto económico de esta decisión, fuentes de la compañía señalaron que, al ser temporada baja, la empresa puede acomodar la operación. “Hay que hacer algunos ajustes, pero no va a ser algo masivo. El impacto económico se va a saber al final del camino”, cerraron.

Aerolíneas Argentinas deja ocho aviones 737 en tierra tras el incidente en Aeroparque DOUMENJOU ALEXANDRE - MASTERFILMS

La decisión había sido adelantada en un comunicado interno de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que habló sin embargo de una “alarmante falta de gestión del CEO de la compañía Fabián Lombardo”. “No se trata de incidentes aislados ni de pura mala suerte; se evidencia una administración que minimiza la importancia de la seguridad y menosprecia la profesionalidad técnica”, continuaron.

Hicieron hincapié en que este año hubo cuatro incidentes relacionados a fallas en los motores: el último el de ayer, la semana pasada en el aeropuerto de Trelew, otro que salió de Aeroparque y uno que partió de Ezeiza hacia Santiago de Chile. Esto, aseguraron, afecta “la seguridad operacional” de los aviones de Aerolíneas, catalogada de las más seguras de Latinoamérica.

“Hasta que no haya un plan de mitigación robusto, los pilotos se abstendrán de operar estos aviones y responsabilizamos a la empresa por las cancelaciones de vuelos que esto pudiera afectar”, dice parte del reclamo interno. Y es que la suspensión de la operación de los ocho aviones representa casi un 10% de la flota total de la empresa y casi un 30% de las 28 unidades del 737-800, modelo encargado de rutas nacionales y regionales.

Los aviones que fueron retenidos tienen en promedio 10 años de antigüedad.

Por otra parte, consultado por LA NACION, Ricardo Cirielli, secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), explicó que este caso puntual con los 737-800 es un problema del fabricante de álabes. “Da una cierta cantidad de horas para que se reemplacen los motores y parece que a nivel mundial también están teniendo problemas. Lo que posiblemente ocurra es que se reemplacen a menos cantidad de horas”, apuntó.

Los incidentes

Ayer por la mañana, un 737-800 matrícula LV-FSK presentó una falla en el motor izquierdo mientras levantaba vuelo desde Aeroparque Jorge Newbery hacia Córdoba.

Un video que circuló en redes sociales y cuya veracidad fue confirmada por fuentes oficiales muestra al Boeing a toda velocidad en la pista para despegar. Cuando levantó vuelo, se generó una explosión en el motor izquierdo, lo que causó una escena de pánico entre los pasajeros.

Un avión de Aerolíneas tuvo una falla en un motor cuando despegaba y cerraron Aeroparque

En ese marco, la tripulación siguió los procedimientos de seguridad establecidos y dirigió la aeronave al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde aterrizó de emergencia sin inconvenientes.

Desde Aerolíneas Argentinas confirmaron a este diario que se revisó la documentación interna y se verificó que el motor estaba en condiciones normales y tenía el mantenimiento adecuado.

Otro evento que tuvo repercusión mediática tuvo lugar el jueves pasado. El vuelo AR1803 con destino a Buenos Aires tenía que despegar a las 7.25 desde el Aeropuerto Internacional de Trelew.

Un avión debió frenar su despegue por la explosión de una turbina

Cuando el piloto le dio propulsión a los motores, se produjo la falla en la turbina y se abortó el despegue.