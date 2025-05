Por qué el riesgo país está exagerado, según uno de los asesores del presidente

En el marco del 11° Latam Economic Forum, Miguel Ángel Boggiano, miembro del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei, explicó por qué, a su entender, el riesgo país —actualmente en 678 puntos básicos según el Gobierno— está exagerado y debería descomprimirse después de las elecciones legislativas.

En un panel junto al diputado del PRO, Luciano Laspina, y moderado por Claudio Zuchovicki, titular de BYMA, Boggiano sostuvo que una de las razones por las que el indicador sigue alto es, precisamente, “lo político”, algo que —aseguró— quedará “bastante resuelto en octubre”.

“Si al Gobierno le va bien en las elecciones, eso te da una alta probabilidad de reelección de Milei. ¿Cuánto valen al día siguiente los bonos y acciones si quedan seis años de Milei? Si no tienen acciones y bonos de la Argentina, se equivocan, se pierden la película. El riesgo país de la Argentina está exagerado”, afirmó.

“La Argentina sigue siendo una oportunidad, sobre todo con la contracción de precios que hubo. Cada uno tomará sus decisiones. Hay riesgo, pero también oportunidades financieras”, agregó.

Miguel Ángel Boggiano dialoga con Claudio Zuchovicki Ricardo Pristupluk - LA NACION

Por su parte, Laspina dijo que “si el Presidente reelige, estaría bien, pero que, en la medida en que exista el fantasma del kirchnerismo, la Argentina va a ser volátil”.

“Hay que repensar eso: cómo se crea una alternancia que construya, y eso va a depender de que haya alternativas de centro-derecha racional”, aseguró.

En este punto, Boggiano opinó que la batalla cultural igual debe continuar para evitar que reaparezcan discursos estatistas. “Yo quiero ganar plata; las empresas están para ganar plata, no para dar trabajo. Si no ganan plata, hay que echar gente. A muchos les da vergüenza decirlo, pero ustedes se tienen que animar a decirlo”, alentó al auditorio.

Claudio Zuchovicki junto a Luciano Laspina Ricardo Pristupluk - LA NACION

Por último, Laspina sumó que, para que las empresas inviertan, como pide el ministro Luis Caputo, es necesario avanzar con las reformas. “Acabamos de dejar la muleta que representaba la tablita cambiaria del crawling peg, porque, si no, íbamos a una crisis. Pero ahora, si no hacés las reformas, no se va a dar la inversión. Cuidado con pensar que la flexibilización de las reglas cambiarias que hicieron es el fin de la historia. Queda camino por delante, reformas por hacer, y que se mantengan con este presidente u otro. No puede pasar que retrocedamos”, completó.

En otro punto de la charla, Laspina sostuvo que el cepo continúa para las empresas y que esta situación torna factible que, si llega a haber un shock externo, pueda volver.

“El cepo está prohibido con rango constitucional en Perú, Colombia y Chile, porque todos estos países saben que, si metés cepo una vez, es muy probable que vuelva, como pasó después de las elecciones de 2019. Mi obsesión con el cepo es institucional. Hoy el cepo es débil, pero ¿qué pasa el día que venga el shock externo? La duda te puede hacer tambalear”, planteó.

En este sentido, recordó una iniciativa que armó con Horacio Liendo durante la campaña presidencial de Patricia Bullrich y dijo que, para que funcione una ley que prohíba los cepos, se debe inhabilitar a los funcionarios para ejercer la función pública si la incumplen.