Si bien nunca hasta ahora había sido confirmado oficialmente en la posición, el diputado Felipe Solá habló hoy en el 16° edición del Council de las Américas y dejó claro que será el próximo canciller de la Argentina. En su discurso, que coincidió con el día en que Estados Unidos decidió restituir los aranceles a las exportaciones argentinas de acero y aluminio, Solá ratificó que la Argentina continuará formando parte del Grupo de Lima y llamó a "desideologizar" las relaciones exteriores y darles un perfil más comercial.

Solá recordó el momento en que, reunidos en la Unasur, los presidentes de la región "pensaban de la misma manera" y, si bien celebró esa posibilidad, mostró una actitud mucho más pragmática. "Cada país tendrá su gobierno soberano y por lo tanto se relacionará con gobiernos de países; no con la zona de confort, no con los amigos, sino con países. Y con sus propios intereses", sostuvo.

"Que quede esto claro y no confundir el Grupo de Puebla con la necesidad de que permanezcamos en el Grupo de Lima. Nosotros decidimos permanecer porque es importantísimo y porque es ahí donde debemos dar el debate de lo que pensamos", insistió Solá, frente a una concurrencia que desbordó el salón principal del Alvear Palace Hotel y obligó a la organización a agregar varias filas de sillas en el contiguo.

Por otro lado, consideró que "lo que piensan de Venezuela no puede ser el único punto que une a los países". "Hay una cantidad de definiciones mucho más importantes", dijo. En el mismo sentido, se refirió a las situaciones de agitación política y social que están atravesando también Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia y sostuvo que "esas situaciones de países vecinos no deberán condicionar la posición de la Argentina".

El elegido por Alberto Fernández para suceder a Jorge Faurie aseguró que América del Sur "pierde cada vez más poder relativo, retrocede en el mundo" y consideró que para romper con esa tendencia es necesario que los países piensen y decidan "endógenamente" sus "excepciones". "Para eso hay que desideologizar las relaciones exteriores. Eso no quiere decir que perdamos identidad, pero no vamos a poner nunca la identidad, léase la ideología, adelante nuestro de forma tal que nos impida la relación con el que tenga otra otra forma de pensar. Todos cambiamos para relacionarnos con el otro en la vida cotidiana. No somos rígidos porque si no estaríamos solos", señaló.

Solá dijo que no buscará refundar ni inventar nada. "Y menos a partir de la nostalgia", sostuvo. En ese sentido, dijo que "Unasur no va a renacer". "Es algo que pasó", dijo, y agregó: "Pero sí existe el Grupo de Lima y vamos a seguir ahí y existe también la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), que tiene 34 países y pasa a mano de México, que tiene nuevas y por primera vez en de darle la espalda, gira y mira a América latina".

Respecto de la renegociación de la deuda con el FMI, Solá dijo que "está muy clara la división de trabajo dentro del gobierno de Alberto Fernández" y que "no es competencia de las relaciones exteriores". Además, dijo que "va a volver toda la cuestión comercial" al ministerio que conducirá y que "va a volver a llamarse de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto", y no solo Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, como ahora, y que volverá también la Fundación Exportar, hoy reemplazada por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio internacional.

Y en un guiño a la audiencia presente, agregó: "El comercio no viene de comparar estadísticas o papers de estudiosos; no viene de la academia. Viene del esfuerzo enorme del empresario y de la capacidad de relacionarse íntegramente con el otro país, cualquiera sea".

Desafíos hacia adelante

"Los desafíos que enfrentará doctor Alberto Fernández son significativos. La reactivación de la economía, desinflación, generación de confianza de nuestra moneda y el logro de un acuerdo con nuestros acreedores serán tareas prioritarias", dijo Jorge Luis Di Fiori, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Di Fiori consideró que "la actividad productiva está bloqueada", pero que pese a ello confía en que la nueva administración "será capaz de implementar un programa económico consistente que permitirá a nuestro país superar esta situación".

Una vez que terminó de leer su discurso, quitó la vista del papel e improvisó. "Yo soy un nieto de cuatro abuelos inmigrantes que eligieron este país y no quiero quiero ser un abuelo de inmigrantes, como en este momento me está ocurriendo", dijo, al borde del llanto.

Luego fue el turno de Susan Segal, presidente y CEO de Americas Society/ Council of the Americas, que definió a 2019 como un año "muy desafiante" y remarcó las situaciones excepcionales de este año electoral, que obligaron incluso a postergar hasta diciembre el evento que desde hace 16 años se realiza en agosto.

"Estamos viendo en la Argentina una transición que demuestra la solidez de la democracia y con esta transición vienen desafíos y oportunidades. Uno de esos desafíos es alcanzar el crecimiento económico a largo plazo, un crecimiento con inclusión social impulsado por inversiones tanto locales como extranjeras en distintos sectores", sostuvo Segal, una de las voces más representativas de las empresas americanas en el país.

"Hay muchos sectores competitivos que crean oportunidades y empleo en el país: por ejemplo la energía y la posibilidad de seguir desarrollando Vaca Muerta- agregó-. Son una enorme oportunidad para los emprendedores argentinos que traen innovación y desde hace muchos años están a la vanguardia de la región y también para las pymes, que son fundamentales para el crecimiento dela país y el desarrollo del país".

También estuvo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Cuando faltan pocos días para que su reasunción coincida con la de Alberto Fernández en la Casa Rosada y la de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, aseguró: "Vamos a seguir trabajando en equipo con el gobierno nacional y de la provincia. Yo tengo la mejor predisposición para que sigamos trabajando juntos y vamos a colaborar para que los argentinos nos vaya bien. Hay que dejar de lado cualquier diferencia política y respetar la voluntad de la gente".

